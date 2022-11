Spit the Curse - Mémoire d’outre monde Chronique Mémoire d’outre monde (EP)





Après, comme je l’ai dit, ce n’est qu’un premier EP d’une formation encore toute jeune. Il y a déjà la volonté de rédiger des textes fouillés, les musiciens ne craignent pas de sortir des sentiers battus et ils proposent autre chose que le post black habituel. De plus, même si je ne l’ai que peu évoquée, toute la partie instrumentale fait un boulot sérieux, c’est en place, dans le rythme et même si les plans portent encore trop la marque des modèles, nous pouvons entrevoir la possibilité d’un avenir, sans compter que la pochette est vraiment très réussie, originale et stylisée. Rien que pour ça, SPIT THE CURSE mérite un peu de notre attention. SPIT THE CURSE a l’air d’être le premier groupe sérieux pour l’ensemble de ses membres, je ne les ai en tout cas pas vus crédités dans d’autres formations, connues ou non. Nous allons donc y trouver les qualités intrinsèques à des débuts fougueux mais également les défauts inhérents aux erreurs de jeunesse.Pour resituer un peu le propos, ce sextette (je n’ai pas vraiment pigé l’intérêt d’avoir trois guitares) vient de Castres et sort avec «», appel du pied j’imagine à l’ami Chateaubriand et ses « Mémoires d’outre-tombe », son premier EP dans une veine qualifiée de. En soi, l’appellation ne signifie plus grand-chose aujourd’hui tant ce que l’on peut trouver derrière est variable en termes de fond que de forme mais, ici, je dirais que l’inspiration doit principalement se situer du côté de REGARDE LES HOMMES TOMBER , et je parle juste d’influence pas d’équivalent qualitatif.Il y a deux éléments qui permettent de dire que les musiciens se distinguent un peu des autres et, bizarrement, ces deux éléments les servent comme ils les desservent. D’abord, les textes sont en français. Cela n’a peut-être l’air de rien mais quiconque a tenté un jour d’écrire une chanson sait à quel point c’est une langue qui est difficile à faire sonner convenablement. On a tous en tête des paroliers de talent (en vracd’, les mecs d’ ELEND ) et sans dire que les lyrics de «» sont de ce calibre, je ne peux que louer l’effort, la volonté de verser dans le littéraire. Après, à titre purement personnel, je trouve que le champ lexical du désespoir, de la décrépitude, de l’agonie, de la malédiction, etc. est trop récurrent, finissant par devenir un peu lassant.Le second élément surprenant, c’est le chant de. Son intonation me renvoie bien plus à DANISHMENDT (si vous avez le temps et la curiosité, tentez l’écoute d’«» et d’ « Un passé aride » ), voire, si j’osais, au géant, c’est-à-dire à une espèce de déclamation, plutôt qu’à un pur chantet cela forge en grande partie l’identité du groupe. Le seul bémol est que même si le disque ne dure que trente-six minutes, la voix reste trop monotone et finit par m’épuiser car, entre les textes qui ne cherchent qu’à plomber le moral et l’emphase théâtrale du chanteur, c’est un peu trop pour mes oreilles.Après, comme je l’ai dit, ce n’est qu’un premier EP d’une formation encore toute jeune. Il y a déjà la volonté de rédiger des textes fouillés, les musiciens ne craignent pas de sortir des sentiers battus et ils proposent autre chose que lehabituel. De plus, même si je ne l’ai que peu évoquée, toute la partie instrumentale fait un boulot sérieux, c’est en place, dans le rythme et même si les plans portent encore trop la marque des modèles, nous pouvons entrevoir la possibilité d’un avenir, sans compter que la pochette est vraiment très réussie, originale et stylisée. Rien que pour ça,mérite un peu de notre attention.

