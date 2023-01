Malfeitor - Malfeitor Chronique Malfeitor (Compil.)

Les probabilités pour que vous ayez déjà entendu parler de Malfeitor sont à mon avis relativement minces. Attention, je ne suis absolument pas en train de vous juger mais c’est juste qu’à l’exception de quelques fins connaisseurs et autres excavateurs aguerris, il y a en effet peu de chance pour que vous ayez déjà croisé le chemin de ces Américains aujourd’hui défunts. Pourquoi cela ? Eh bien tout simplement parce que le groupe n’a officié que durant quelques années seulement (formation à Washington D.C. en 1987 pour finalement disparaître un ou deux ans plus tard) et que durant ce court laps de temps, celui-ci n’a officiellement sorti qu’une seule démo cassette...



Heureusement, quelques labels comme le bien nommé Buried By Time And Dust Records (Acid, Amon, Baphomet, Cloven Hoof, Devastation, Satan, Saint Vitus, Witchfinder General…) se sont fixés pour honorable mission de déterrer certaines de ces obscures sorties afin de les mettre entre les mains et les oreilles d’auditeurs passés bien souvent complètement à côté et cela pour tout un tas de raisons évidentes.

Dans le cas de Malfeitor, ce que propose le label américain est une compilation parue en novembre 2017 dans une édition vinyle épurée (on appréciera tout de même l’effort fait sur l’insert qui reprend notamment photos et flyers d’époque ainsi qu’une courte interview de 1990 issue du fanzine polonais Metallic Butcher) sur laquelle on retrouve naturellement les trois titres de Diabolic Youth, seule démo officielle parue en 1987, ainsi que quatre autres morceaux inédits tirés d’une seconde démo enregistrée en 1988 mais qui n’avait jusqu’alors n’avait encore jamais été révélée au public. Au total, ce sont sept titres qui nous sont offerts ici pour une durée avoisinant les trente-trois minutes. De quoi faire amplement connaissance avec ces Américains qui auraient probablement mérités un poil plus de reconnaissance…



Pensée de manière chronologique, cette compilation éponyme propose de découvrir sur la face A les trois titres de Diabolic Youth, une démo aussi courte (dix minutes) que jouissive qui porte définitivement très bien son nom en plus de certains stigmates de son époque. En effet, le label ne semble pas avoir eu l’envie ou les moyens de mettre les mains au portefeuille pour y apporter un remaster généralement bienvenue. C’est donc dans leur jus que sont présentés ces quelques titres, ce qui à vrai dire va plutôt bien avec le reste à commencer par cet artwork orné d’une photo de très mauvaise qualité où l’on distingue plus que l’on ne voit réellement. Du coup, la production est évidemment ce qu’elle est, c’est à dire un brin fauchée et bancale mais avec un charme et une efficacité qui trente-six ans après persistent bel et bien. Sur ces trois titres, Malfeitor nous offre un Death / Thrash typique de l’époque. Une musique qui n’est donc pas sans évoquer ce que l’on pouvait déjà retrouver chez Morbid Angel, Necrovore, Slaughter ou Poison... Une formule sauvage et intense qui reflète parfaitement l’urgence de la fin des années 80 lorsque les groupes se tiraient la bourre pour savoir qui jouerait le plus vite et le plus fort possible. Menés pied au plancher, le couteau entre les dents, "Diabolic Execution", "Bringer Of Hate" et "Dark Funeral" ont clairement passé l’épreuve du temps avec brio et restent encore aujourd’hui particulièrement à propos avec notamment une tripotée de riffs Thrash absolument furieux, nombre d’accélérations aussi foutraques qu’efficaces ("Diabolic Execution" à 0:27, "Bringer Of Hate" à 0:29...), quelques leads et autres solos bruyants et chaotiques ("Diabolic Execution" à 1:21, "Bringer Of Hate" à 1:53...) ainsi qu’un ou deux breaks taillés, comme il se doit, pour briser des nuques à la pelle ("Diabolic Execution" à 1:52, "Bringer Of Hate" à 1:27). Alors évidemment, face à la concurrence de l’époque, difficile d’espérer faire la différence avec trois titres coincés sur une malheureuse cassette mais à l’écoute de Diabolic Youth il est pourtant clair que Malfeitor avait pour lui un sérieux potentiel à faire valoir.



Après cette première partie qui ne devrait pas manquer de vous faire voyager dans les années 80, on va retrouver sur la face B quatre titres restés jusque-là inédits. Si j’en crois Metal Archives, il semblerait que quelques mouvements de line-up aient eu lieu entre 1987 et 1988 sans que je puisse pour autant vous confirmer qui a remplacé qui (seule constante, le guitariste et chanteur Phil Trickovic présent du début à la fin de Malfeitor). En dépit d’une meilleure production, Buried By Time And Dust Records annonçait la couleur peu avant la sortie de cette compilation : "There are a a couple of dropouts on side two which total a few seconds. This is unavoidable as only one copy of the second recording exists to which there was some damage from time and dust.". Quelques dégradations sonores que l’on va surtout constater sur "Festival Of Self Mutilation" et dans une moindre mesure sur "Prayer For The Dying". Pour le reste, même si quelques mois seulement séparent ces deux enregistrements, on va vite remarquer quelques différences majeures. La première au niveau du chant puisque la voix se fait désormais moins agressive et plus mélodique. Certes, celle-ci conserve une hargne évidente mais la différence n’en demeure pas moins flagrante. Un fait qui suggère que Tony Zezzo (chant et batterie sur deux des trois titres de Diabolic Youth) ne fait à ce stade plus parti de la formation et que Phil Trickovic occupe désormais seul cette position. Autre évolution de taille, le passage d’un Death / Thrash sauvage et foutraque à un Death / Thrash plus technique et également davantage enclin au mid-tempo (notamment sur "Still Waters" qui revêt des airs du Prong de la première heure). Une progression intéressante et maîtrisée qui apporte davantage de nuances à l’ensemble sans pour autant donner le sentiment que le groupe ait véritablement perdu en énergie et en intensité.



Si Malfeitor n’est pas le groupe le plus remarquable qu’ait porté les années 80 en matière de Death / Thrash, il reste cependant le témoin d’une époque aujourd’hui révolue et surtout un de ces acteurs de l’ombre qui en dépit d’une renommée quasi-inexistante a oeuvré en son temps sans démériter. Certes, les Américains n’ont enregistré que deux démos mais ce qu’ils laissent à entendre à travers celles-ci s’avèrent encore aujourd’hui particulièrement efficace et plaisant pour qui apprécie ce genre de vieillerie aux productions hasardeuses. Effectivement, les groupes cités plus haut sont ceux que l’histoire retiendra pour des raisons de timing mais également de qualité de contenus mais Malfeitor, malgré une discographie bien maigre, n’en reste pas moins une formation de choix pour tous ceux d’entre vous qui ne souhaitent pas se contenter de la seule partie visible de l’iceberg.

2017 - Buried By Time And Dust Records Death / Thrash notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Malfeitor

Death / Thrash - 1987 - Etats-Unis

écoutez Demos 1987 - 1988

tracklist 01. Diabolic Execution (03:14) 02. Bringer Of Hate (03:35) 03. Dark Funeral (04:24) 04. Festival Of Self Mutilation (05:13) 05. Still Waters (05:28) 06. Prayer For The Dying (04:42) 07. Suffer Unto Me (06:02)

Durée : 32:28

line up Phil Trickovic / Chant, Guitare

Tony Zezzo / Chant, Batterie

Mike Peters / Basse

Dean Meyer / Basse

Chris Gallo / Batterie

parution 26 Novembre 2017

thrashothèque 1 personne possède cet album

