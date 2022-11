Amorphia - Lethal Dose Chronique Lethal Dose





Car une fois la courte introduction passée c’est SLAYER qui va se retrouver mis à l’honneur sur le court et redoutable « Cerebral Slit », tant les riffs comme le chant renvoient automatiquement vers Tom Araya et ses compagnons pour un rendu très classique mais immédiatement accrocheur, porté par une production naturelle et puissante qui sied parfaitement à l’ensemble. D’ailleurs les Etats-Unis vont encore être mis sur le devant de la scène avec l’excellentissime « Iron Lungs » qui embarque carrément vers le mythique « Kill ’Em All » de METALLICA, tant les passages mid-tempo semblent être tirés autant de « The Four Horsemen » que de « No Remorse », avec toujours ce feeling imparable et cet entrain communicatif. Et une fois ce voyage vers le pays de l’oncle Sam terminé les trois compères vont mettre le cap au sud en direction du Brésil, car sur « Death Machines » et « Lethal Dose » on va retrouver l’ambiance de SEPULTURA (époque « Arise » et « Beneath The Remains »). En effet cela est flagrant sur les passages ultra-remuants au dynamisme constant, qui se glissent parfaitement sur les parties speedées du premier titre comme avec celles plus lentes et inquiétantes du second (qui voit d’ailleurs l’ajout de passages sombres et suffocants d’où émerge un solo surprenant et presque mélodique). D’ailleurs en parlant des leads ceux-ci sont encore plus nombreux qu’habituellement et dans ce domaine le chanteur-guitariste s’est vraiment lâché et fait plaisir, à l’instar de son riffing toujours aussi agressif et enlevé, ce qui a permis aux deux autres membres de se mettre également au diapason afin de ne pas faire tache.



Car jouant comme d’habitude majoritairement sur une rythmique menée à cent à l’heure la bande arrive toujours à captiver l’auditeur, et ce même quand elle simplifie son schéma au maximum et en l’épurant autant que possible - comme sur le primitif et radical « Mind Cell » qui fait faire un bond trois décennies en arrière entre Tom Angelripper et Mille Petrozza, pour un résultat qui n’a rien à leur envier. Jouant sur l’alternance régulière entre pointes de vitesse furibardes et parties propices au headbanging (sur les redoutables et inspirés « Electrocution », « Trade Red » et surtout le déchaîné « Psychotic Torment »), l’entité prouve une fois encore qu’elle sait varier son propos juste comme il faut pour garder son attractivité et ne jamais être linéaire malgré des plans relativement identiques et interchangeables. Du coup il n’y a absolument rien à jeter ici tant tout y est équilibré et sans fausses notes (il n’y a ni faiblesse ni risque de décrochage), vu que le rendu et l’exécution sont menés d’une main de maître grâce à ses créateurs qui continuent de se bonifier à chaque sortie, et dont l’envie de (se) faire plaisir est flagrante afin de livrer un hommage sincère aux vétérans du genre, et de faire vivre encore longtemps leur héritage musical incomparable et immortel. Ayant été véritablement mis dans la lumière il y’a deux ans et demi avec le très bon « Merciless Strike » on attendait beaucoup de ce troisième opus du combo du Kerala, tant celui-ci avait dévoilé de très bonnes choses sur son précédent disque qui sentait à fond l’Allemagne du début des années 80. N’ayant pas changé ses habitudes le trio se place aujourd’hui comme un des leaders de la scène extrême dans son pays, tant ce nouveau chapitre confirme sa qualité d’écriture avec ces neuf nouveaux morceaux sans surprises mais toujours redoutablement efficaces et à l’énergie débordante. Il aurait été dommage en effet que les trois acolytes changent leur fusil d’épaule au risque d’y perdre ce qui fait leur force, même si ici ils vont s’ouvrir à d’autres influences étrangères et non plus seulement se contenter de celles d’outre-Rhin, histoire de densifier encore un peu plus leur musique et d’offrir de fait le disque le plus abouti de leur carrière.Car une fois la courte introduction passée c’est SLAYER qui va se retrouver mis à l’honneur sur le court et redoutable « Cerebral Slit », tant les riffs comme le chant renvoient automatiquement vers Tom Araya et ses compagnons pour un rendu très classique mais immédiatement accrocheur, porté par une production naturelle et puissante qui sied parfaitement à l’ensemble. D’ailleurs les Etats-Unis vont encore être mis sur le devant de la scène avec l’excellentissime « Iron Lungs » qui embarque carrément vers le mythique « Kill ’Em All » de METALLICA, tant les passages mid-tempo semblent être tirés autant de « The Four Horsemen » que de « No Remorse », avec toujours ce feeling imparable et cet entrain communicatif. Et une fois ce voyage vers le pays de l’oncle Sam terminé les trois compères vont mettre le cap au sud en direction du Brésil, car sur « Death Machines » et « Lethal Dose » on va retrouver l’ambiance de SEPULTURA (époque « Arise » et « Beneath The Remains »). En effet cela est flagrant sur les passages ultra-remuants au dynamisme constant, qui se glissent parfaitement sur les parties speedées du premier titre comme avec celles plus lentes et inquiétantes du second (qui voit d’ailleurs l’ajout de passages sombres et suffocants d’où émerge un solo surprenant et presque mélodique). D’ailleurs en parlant des leads ceux-ci sont encore plus nombreux qu’habituellement et dans ce domaine le chanteur-guitariste s’est vraiment lâché et fait plaisir, à l’instar de son riffing toujours aussi agressif et enlevé, ce qui a permis aux deux autres membres de se mettre également au diapason afin de ne pas faire tache.Car jouant comme d’habitude majoritairement sur une rythmique menée à cent à l’heure la bande arrive toujours à captiver l’auditeur, et ce même quand elle simplifie son schéma au maximum et en l’épurant autant que possible - comme sur le primitif et radical « Mind Cell » qui fait faire un bond trois décennies en arrière entre Tom Angelripper et Mille Petrozza, pour un résultat qui n’a rien à leur envier. Jouant sur l’alternance régulière entre pointes de vitesse furibardes et parties propices au headbanging (sur les redoutables et inspirés « Electrocution », « Trade Red » et surtout le déchaîné « Psychotic Torment »), l’entité prouve une fois encore qu’elle sait varier son propos juste comme il faut pour garder son attractivité et ne jamais être linéaire malgré des plans relativement identiques et interchangeables. Du coup il n’y a absolument rien à jeter ici tant tout y est équilibré et sans fausses notes (il n’y a ni faiblesse ni risque de décrochage), vu que le rendu et l’exécution sont menés d’une main de maître grâce à ses créateurs qui continuent de se bonifier à chaque sortie, et dont l’envie de (se) faire plaisir est flagrante afin de livrer un hommage sincère aux vétérans du genre, et de faire vivre encore longtemps leur héritage musical incomparable et immortel.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2022 - Awakening Records Thrash Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Amorphia

Thrash Metal - 2012 - Inde

écoutez Chambers of pain(Intro)

Cerebral Slit

Electrocution

Death machines

Lethal dose

Mind cell

Trade red

Iron lungs

Psychotic torment

tracklist 01. Chambers Of Pain 02. Cerebral Slit 03. Electrocution 04. Death Machines 05. Lethal Dose 06. Mind Cell 07. Trade Red 08. Iron Lungs 09. Psychotic Torment

Durée : 33 minutes

line up Faizan Mecci / Basse - Chant

Vivek Prasad / Batterie

Vasu Chandran / Chant - Guitare

parution 30 Septembre 2022

voir aussi Amorphia

Merciless Strike

2020 - Awakening Records

Essayez aussi Nervosa

Agony

2016 - Napalm Records Witchery

Witchkrieg

2010 - Century Media Records Hellish

The Spectre Of Lonely Souls

2018 - Unspeakable Axe Records Annihilator

Schizo Deluxe

2005 - AFM Records Hatriot

From Days Unto Darkness

2019 - Massacre Records