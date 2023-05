Chubby & The Gang - Labour Of Love Chronique Labour Of Love (EP)

Labour Of Love. Pour illustrer celui-ci, les Anglais vont faire le choix d’un cœur brisé dans lequel y est inséré une photo du groupe. Un instantané naïf mais sincère empreint de tendresse et d’amitié. On aurait pu ne pas y réfléchir davantage et se dire qu’il s’agissait pour Chubby And The Gang de célébrer la Saint Valentin d’une manière un brin décalée sauf que le groupe londonien va dès lors s’enfoncer dans un silence assourdissant, laissant notamment son profil Instagram à la seule main de son chanteur Charlie Manning Walker pour le partage et la promotion de tout un tas de choses non liées aux activités du groupe. Après nous avoir laissé de longs mois dans l’ignorance la plus totale, Charlie finira tout de même par lever le doute sur la situation du groupe en dévoilant en novembre dernier un tout nouveau line-up puisqu’en effet des cinq personnes présentes sur cette candide photo, il est le seul encore à bord. Prophétique, je vous le disais...



Bref, avant d’en arriver là, Chubby And The Gang nous gratifiait donc de ce modeste EP. Trois titres bouclés en moins de dix minutes et proposés sous la forme d’un 7" picture disc vendu, s’il vous plaît, pour la modique somme de 16€. Ouais, même pour la Saint Valentin, cela fait quand même cher la rondelle...



Enregistré durant l’été 2021, ces trois titres ont donc pour dénominateur commun l’Amour. Si le sujet peut sembler peu propice au Punk Rock, genre contestataire et anticonformiste par excellence, que les durs à cuire au cœur de pierre se consolent en se disant que les Anglais abordent ici le sujet d’une manière tantôt désabusée ("Twice Shy" et "Ain't There No One?") tantôt sensible mais néanmoins virile avec "Who Loves Ya? (Coup D'État)" et ces nombreuses évocations militaires ("Do you feel my trembling like the tanks which rolled on Berlin?", "My heart's in a coup d'état", "Girl, you shook me to my core like the rumblings of a thousand drums of war"). Ainsi Chubby And The Gang évite de sombrer dans la mièvrerie et c’est très bien comme cela.



Les Anglais ouvrent ainsi le bal avec "Who Loves Ya? (Coup D'État)", un titre mid-tempo qui a première vue à tout d’un morceau anecdotique mais qui finalement par son caractère particulièrement entêtant (que ce soit ces riffs rudimentaires, ces claps fédérateurs, cette basse vibrante et ce refrain imparable que l’on ne manquera pas de reprendre en chœur) réussit le tour de force de s’imposer comme un tube de face B extrêmement sympathique. Eh oui, si nous sommes d’accord pour dire que ce n’est pas ce que Chubby And The Gang a fait de mieux dans sa jeune carrière, cela ne nous empêchera pas pour autant de nous laisser embarquer par ce Pub Rock entrainant et fédérateur.



Si la formulation diffère avec "Twice Shy" et "Ain't There No One?", le constat va quant à lui s’avérer identique. Plus dynamiques et plus Punk, ces deux compositions renouent avec l’énergie survoltée de The Mutt’s Nuts sans pour autant parvenir à marquer les esprits aussi profondément. Pour autant ne vous y trompez pas, ces deux compositions restent de très bonne facture avec une fois encore une bonne grosse dose d’énergie, des riffs dépouillés et efficaces à l’esprit Punk / Pub Rock évident, des lignes de chants façon loubards sensibles (copyright Syndrome 81) avec en arrière-plan la voix douce en envoutante de Maegan Brooks et cette nature capable de réunir. Bref, rien de bien nouveau pour Chubby And The Gang.



