Ellende - Ellenbogengesellschaft Chronique Ellenbogengesellschaft



« ELLENDE, je m’appelle ELLENDE »

Oh, et tu es une fille comme les autres ? Non ? Tu n’es pas une femme ! Oups, quelque chose m’a induit en erreur, mais bon, je ne sais même pas trop pourquoi... Alors dis-moi, ELLENDE, je ne te connaissais pas, et pourquoi tu m’as l’air très sympathique. Sans même t’écouter, je suis attiré par toi. Non, ce n’est pas parce que tu n’as que 11 ans, mais parce que j’ai vu ton parcours. Tu as déjà pas mal d’expérience : 3 EP et aujourd’hui un 4ème album. Et en plus tu t’es tapé de bonnes écuries ! Tu étais d’abord sur Talheim Records et maintenant c’est sur l’Allemand AOP Records. Mais encore plus que tout ça, je pense que si je t’aime déjà, c’est grâce à ton visuel. Tu as un côté mature et artistique qui donne envie de te dévorer des yeux !















Et puis pour l’album d’aujourd’hui aussi, tu t’es surpassé ! Ce qui est assez incroyable, c’est que la personne qui est derrière ces beautés, c’est toi. Et il est temps de l’avouer, toi, tu es Lukas Gosch, né en 1990 et un sacré bosseur, passionné par différents domaines. Même musicalement, tu ne te cantonnes pas à un instrument, et c’est toi qui fais aussi bien les guitares que la basse, la batterie, le violon, le piano, les vocaux et les choeurs... Et tu fais tout suffisamment bien pour qu’on ne se rende pas compte de ta solitude. C’est carré, c’est bien agencé, c’est extrêmement impressionnant. Mais le pire, c’est que tu as du talent. Ton black metal est enchanteur, planant et émouvant. Tu places le piano avec délicatesse pour nous transpercer le coeur à chaque fois que tu veux nous embarquer avec toi. Du coup tu en as mis sur la magnifique introduction « Ich bin » qui permet tout de suite de comprendre ton univers doux et apaisé. Tu as évidemment des passages plus torturés, et on sent en toi une envie de rebellion, mais tu arrives toujours à la contenir et à apporter à ta fougue les couleurs de la mélancolie, de la résilience ou encore de l’abandon.



2022 - AOP Records Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 7.32/10

plus d'infos sur Ellende

Black Metal Atmosphérique - 2011 - Autriche

tracklist 01. Ich bin 02. Unsterblich 03. Ruhelos 04. Hand aufs Herz 05. Someday 06. Freier Fall 07. Abschied 08. Verletzlich

Durée : 48:49

parution 30 Septembre 2022

