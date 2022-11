Ofdrykkja - After the Storm Chronique After the Storm

Cet album s’appelle After the Storm, ce qui signifie en français : « après la tempête ». Et j’ai malheureusement un trou de mémoire, qui m’empêche de me souvenir, là de suite, de la totalité de l’expression... C’est quoi déjà qui arrive après la tempête...



Pas grave, je vais écouter ce quatrième album d’ OFDRYKKJA, et ça me reviendra peut-être. Celui-ci arrive trois ans après un Gryningsvisor qui m’avait déçu, mais bon, il s’agissait peut-être d’une parenthèse, et un retour au style du premier aurait pu être envisageable. Avant de le mettre, je regarde du côté du line-up, pas de changement. Je regarde le nombre de pistes : 7. Je regarde du niveau de la durée : 31 minutes uniquement. Oh... ça va passer vite du coup...



J’enclenche. J’écoute tout d’une traite. La mémoire m’est revenue.



Ce qui arrive après la tempête, c’est le calme.

Ce qui arrive après la tempête, c’est la tranquillité.

Ce qui arrive après la tempête, c’est la répétition du vide.

Ce qui arrive après la tempête, c’est la lassitude.

Ce qui arrive après la tempête, c’est l’ennui.

Ce qui arrive après la tempête, c’est une musique douce, rêveuse et principalement acoustique et folk.

Ce qui arrive après la tempête, je n’en avais pas nécessairement besoin.

Ce qui arrive après la tempête, c’est l’envie de retrouver la tempête.

Ce qui arrive après la tempête, c’est qu’on se fait bien chier.



Plus le temps passe, plus la formation suédoise s’éloigne de la douleur et des émotions négatives pour toucher le ciel et les nuages. C’est déjà ce que j’avais reproché au prédécesseur, et qui ne peut donc toujours pas plus me convaincre ici... C’est joli, mais trop gnangnan... Cela marche en tant qu’intermède, mais pas en tant qu’album complet. Ou alors il faut considérer que c’est cette sortie en elle-même qui est une parenthèse pour souffler entre deux albums. C’est finalement une petite sieste agréable, et peut-être nécessaire, mais qui n’a pas plus d’utilité que de redonner envie d’aller écouter autre chose...

2022 - AOP Records Folk notes Chroniqueur : 4 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8/10

plus d'infos sur Ofdrykkja

Folk - 2012 - Suède

nouveaute A paraître le 25 Novembre 2022

écoutez Hårgalåten

vidéos Hårgalåten

Ofdrykkja

Extrait de "After the Storm"

tracklist 01. The Light 02. Hårgalåten 03. The Mære 04. After the Storm 05. The Cleansing 06. Själavandring 07. Beyond the Belt of Orion

Durée : 31:14

