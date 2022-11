Sepulchral Zeal - Open Chronique Open (Démo)

Si vous ne suivez pas de près l’activité du forum, sachez que je me suis récemment réécouté l’excellent split entre Cultes Des Ghoules et Sepulchral Zeal. Alors oui, je sais bien que tout le monde s’en fout (à raison) sauf que cela m’a fait penser que je n’avais toujours rien écrit au sujet de la première démo des Allemands parue il y a déjà un petit peu plus de sept ans. Intitulée Open et longtemps disponible au seul format cassette, celle-ci a été rééditée en juin 2020 par le label Terratur Possessions dans une version vinyle providentielle qui n’a pas manqué de trouver place sur mes étagères. Je profite donc ainsi de ce rappel à l’ordre auto-suggéré pour me sortir momentanément la tête de ces livraisons 2022 qui manquent encore à l’appel et me pencher sur cette offrande tout à fait digne de figurer dans ces colonnes.



Fondé il y a de cela une dizaine d’années, Sepulchral Zeal évolue depuis ses débuts sous la forme d’un trio constitué d’inconnus dont les identités restent encore à ce jour dissimulées derrière d’étranges pseudonymes (Zeist, Maschine et Impuls). Pas vraiment pressés d’en découdre, les trois allemands sortent Open en mars 2015 sur le fameux label de Trondheim. Une première démo cassette sobrement illustrée par Pierre Perichaud (Lure, Silver Knife, ex-Paramnesia), artiste français essentiellement connu pour ses oeuvres réalisées sous le pseudonyme de Business For Satan (Délétère, Demonic Oath, Ifernach, LVTHN, Martröð...). Bouclée en un petit peu plus de dix-sept minutes, celle-ci n’offre pourtant que deux titres qui, au regard des parties impliquées, sortent quelque peu du champ d’action auxquels ces derniers sont généralement associés.



En effet, il n’est pas (tout à fait) question de Black Metal chez Sepulchral Zeal puisque la formule des Allemands s’inscrit dans un autre registre, celui d’un Death Metal sinistre aux atmosphères incroyablement suffocantes. Aussi le premier atout de cette modeste démo est assurément sa production. Enregistré entre avril 2012 et mai 2014 et passé entre les mains expertes de Patrick W. Engel, Open se distingue d’emblée par un son dépouillé et particulièrement abrasif qui sied à ravir à ce genre de musique sinueuse, sournoise et un brin déglinguée. Une production âpre et revêche qui n’est pas sans rappeler ce que l’on peut trouver chez Cultes Des Ghoules avec qui le groupe partagera un split quelques années plus tard. Un parallèle qui d’ailleurs n’a rien d’anodin puisqu’à bien des égards les deux formations partagent de nombreux points communs même s’ils évoluent dans des sphères différentes l’une de l’autre.



En effet, le Death Metal de Sepulchral Zeal s’inscrit dans une démarche relativement identique à celle des Polonais avec des titres au long cours (neuf et huit minutes) où les idées déroulent et s’enchainent parfois de manière volontairement abrupte et bancale. Un parti-pris qui va permettre aux Allemands de nourrir et développer ces atmosphères oppressantes évoquées un petit peu plus haut mais qui forcément rendent l’efficacité de ces compositions moins évidente car tout simplement moins immédiates.

Introduit par un piano aux notes sinistres, "Open, Ye Core" s’impose rapidement et sans mal grâce à une première partie dynamique menée notamment à coups de blasts sur lesquels viennent se poser des riffs ténébreux certes répétitifs mais aux mélodies étranges et un brin déglinguée. Passé ce premier tiers pour le moins convaincant, Sepulchral Zeal va faire ensuite évoluer son propos et opter alors pour une approche bien moins frontale et expressive. Ralentissant alors sensiblement la cadence, le groupe va continuer à faire tourner ses riffs de manière entêtante en offrant cependant quelques subtiles variations dans son jeu et en amenant également quelques sonorités lugubres dispensées plus ou moins discrètement en toile de fond.

Avec "The Womb Opens", le trio allemand n’accéléra pas davantage le rythme puisqu’il va faire le choix d’un titre où vont se répéter les mêmes patterns et les mêmes riffs pendant presque huit minutes. Là encore, quelques nuances nous sont offertes ici et là (ces leads lointains dispensés à 3:00 et 4:44, cette brève variation entamée à 3:30 ou encore cette séquence dissonante et chaotique débutée à 5:14) mais dans l’ensemble Sepulchral Zeal mène ici sa barque à un train de sénateur dans une ambiance toujours aussi pesante et mortifère...

Tout au long de ces dix-sept minutes, on ne manquera pas non plus d’apprécier le soin tout particulier apporté au chant avec un ensemble de voix profondément habitées allant du growl profond à la déclamation lumineuse et quasi-religieuse en passant par quelques interprétations bien plus malades, pernicieuses et inquiétantes rappelant là encore et à juste titre ce qu’est capable d’offrir un certain Mark Of The Devil...



Si vous n’avez pas abandonné la lecture de cette chronique et que vous êtes encore là avec moi c’est probablement que l’objet de celle-ci vous interpelle et vous intéresse. Du coup la bonne nouvelle c’est qu’entre Open et le split avec Cultes Des Ghoules vous aurez près de trente minutes à découvrir et à écouter avec plaisir et avidité. La moins bonne est que Sepulchral Zeal n’a pas l’air d’être un groupe particulièrement pressé. Sept ans après cette première démo, cinq après ce split, l’entité allemande n’a toujours pas repris du service ni même donné un quelconque signe de vie. On espère cependant qu’une suite plus conséquente est d’ores et déjà dans les tuyaux car il serait dommage qu’un groupe aussi intéressent et quelque peu à l’écart de la masse en reste là. Car en abordant son Death Metal de manière aussi particulière, le groupe réussit très vite à faire la différence. Certes, sa formule lancinante, sinueuse et tordue ne conviendra pas à tout le monde mais pour ceux à qui cela ne pose aucun problème, vous ne devriez avoir aucun mal à tomber sous le charme de ces compositions abrasives et de ces ambiances chargées et angoissantes à couper au couteau.

2015 - Terratur Possessions Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sepulchral Zeal

Death Metal - 2014 - Allemagne

écoutez Open, Ye Core

The Womb Opens

tracklist 01. Open, Ye Core (09:04) 02. The Womb Opens (07:56)

Durée : 17:00

line up Zeit / Chant, Guitare, Basse, Piano

Impuls / Guitare

Maschine / Batterie

parution 30 Mars 2015

thrashothèque 1 personne possède cet album

