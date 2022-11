Sépulcre - Cursed Ways Of Sheol Chronique Cursed Ways Of Sheol (EP)





Grâce à Cursed Ways Of Sheol, Sépulcre relègue ses influences les plus évidentes au rang de simples inspirations. Certes, le groupe n’est plus aussi direct et punitif qu’il l’a été par le passé mais ses retenues et autres demi-mesures qu’il exprime aujourd’hui intelligemment lui permettent notamment de proposer à l’auditeur un Death Metal plus mature et plus personnel. Il y a fort à parier que certains soient quelque peu déçus par cette évolution vers une musique plus nuancée mais au final, je trouve le pari particulièrement réussi pour les quatre Bretons. Bref, voilà une suite qui évite la facilité et laisse une fois encore espérer de grandes choses pour l’après. Un tout petit peu plus de deux ans, c’est le temps qu’il aura fallu aux Bretons de Sépulcre pour donner une suite à leur excellente première démo intitulée Ascent Through Morbid Transcendence . Pour ce retour aux affaires, le groupe nous revient sous la forme d’un quatuor avec désormais Romain Gibet (Venefixion, Repugnizer, ex-Cadaveric Fumes) à la basse afin de soulager un Kevin Desecrator déjà bien occupé (guitare et chant). Sans surprise, le label irlandais Invictus Productions reste associé aux magouilles de ces énergumènes tout comme le batteur Jon Whiplash qui une fois de plus signe l’artwork de cette nouvelle offrande. Une illustration simple et épurée dont émane l’esprit originel de ce Death Metal auquel reste naturellement très attaché la formation.Pour enregistrer ces quatre nouveaux morceaux, Sépulcre a fait appel aux services du producteur Raphaël Henry (Ataraxie, Fall Of Seraphs, Misgivings, Sacrifizer, Venefixion...). Ce dernier offre aux Bretons une production moins incisive que ce qui avait été fait par le groupe sur Ascent Through Morbid Transcendence (notamment avec ces guitares particulièrement abrasives) mais apporte à l’inverse davantage d’espace aux musiciens pour s’exprimer et de profondeur aux atmosphères pour s’étirer et se développer. Alors certes, le Death Metal du groupe perd ici un petit peu de cette nervosité et de cette frénésie qui faisait jusque-là une partie de son charme, cependant il compense cette « perte » de caractère par un équilibre plus juste, une efficacité accrue et l’impression générale d’une sortie tout simplement plus aboutie.Un ressenti qui ne se limite pas à cette seule production mais qui accompagne également chacune de ces quatre nouvelles compositions, en particulier "Foul Divinity Enthronation", pièce-maîtresse de près de dix minutes qui clôtured’une manière quelque peu inattendue. En effet, à la sortie d’ Ascent Through Morbid Transcendence il y a deux ans, Sépulcre donnait à entendre un groupe particulièrement efficace et déjà bien en place mais dont la formule paraissait a priori dénuée de perspectives et de véritables promesses autres que celles présentées tout au long de ces quatre premiers titres. En soit, rien de rédhibitoire à ce constat, surtout lorsque le dit groupe pratique avec autant de brio et de sincérité, dans le respect des us et coutumes de l’époque, ce genre de Death Metal à l’ancienne. Seulement voilà, sans aller jusqu’à dire que la formation a su se réinventer, sortir des sentiers battus ou faire preuve d’une originalité débordante, on s’accordera tout de même à dire que ce "Foul Divinity Enthronation" est une composition plus ambitieuse que ce à quoi Sépulcre nous avait habitué jusque-là. On y retrouve un groupe soucieux de varier les plaisirs (chose qu’il faisait déjà auparavant) de manière néanmoins plus approfondie et cela sans pour autant faillir à son propos initial. Ainsi aux séquences musclées menées le couteau entre les dents (et croyez moi, ça ne rigole pas lorsque le groupe cravache) s’enchainent quelques passages toujours aussi sombres mais beaucoup plus pesants qui vont ainsi mettre en lumière des influences Doom désormais totalement affirmées (la preuve avec cette dernière partie entamée dès 5:37 qui très vite (enfin façon de parler) va prendre des allures de véritable procession funéraire).Cependant, comme je le disais un petit peu plus haut, cette alternance de séquences plombées et rampantes et de passages nettement plus frontaux et intenses n’a rien de nouveau pour Sépulcre puisque l’on constatait déjà ce genre de grands écarts dynamiques sur Ascent Through Morbid Transcendence . Seulement voilà, au-delà de cet excellent "Foul Divinity Enthronation" qui dénote quelque peu par sa durée et certains de ses instants plus affirmés, on constate que sur les trois autres morceaux qui constituent également ce EP ("Cursed Ways Of Sheol", "Relics From Unheartly Cult" et "Aethyr Emanations"), le groupe a laissé davantage de place pour la nuance et la variété. Les adeptes du "pas plus vite qu’à fond, toujours, tout le temps" en seront sûrement peinés mais pour ceux qui aiment leur Death Metal plus mature et varié sans pour autant que cela entame son efficacité seront très certainement ravi de voir Sépulcre gagner ici en personnalité et en profondeur. Car ne vous y trompez pas, les Bretons, malgré cette propension nouvelle à lever le pied, offre toujours de quoi se chauffer les cervicales comme il se doit. Entre les séquences de blasts que l’on peut trouver ici un petit peu partout ("Cursed Ways Of Sheol" à 1:00 et 3:37, "Relics From Unheartly Cult" à 0:36 et 1:19, "Aethyr Emanations » à 1:24 et 1:48, "Foul Divinity Enthronation" à 4:48), ces autres accélérations moins franches mais néanmoins toujours efficaces ("Cursed Ways Of Sheol" à 2:13, "Relics From Unheartly Cult" à 0:10 et 3:35, "Aethyr Emanations" à 1:37), ce riffing sombre et nerveux qui n’a certes rien de bien compliqué mais qui en quelques notes seulement réussi à instaurer un climat particulièrement sombre et délétère, ses leads méphitiques qui eux non plus ne sont pas en reste sur la question des ambiances et enfin ce growl âpre qui pue toujours autant la mort, les raisons de se réjouir sont une fois encore particulièrement nombreuses à l’écoute de cette nouvelle offrande.Grâce à, Sépulcre relègue ses influences les plus évidentes au rang de simples inspirations. Certes, le groupe n’est plus aussi direct et punitif qu’il l’a été par le passé mais ses retenues et autres demi-mesures qu’il exprime aujourd’hui intelligemment lui permettent notamment de proposer à l’auditeur un Death Metal plus mature et plus personnel. Il y a fort à parier que certains soient quelque peu déçus par cette évolution vers une musique plus nuancée mais au final, je trouve le pari particulièrement réussi pour les quatre Bretons. Bref, voilà une suite qui évite la facilité et laisse une fois encore espérer de grandes choses pour l’après.

