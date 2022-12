Woods Of Desolation - The Falling Tide Chronique The Falling Tide





Comme à son habitude Woods Of Desolation offre un black metal gorgé d’émotion et à l’efficience imposante. A l’heure où j’écris ces lignes The Falling Tide demeure l’album le plus abouti en termes de composition… Mais certainement pas de frisson. Le principal responsable étant malheureusement le chant poussif de D. … Un beau gâchis pour ma part. Certains riffs n’auront pas non plus l’aura antérieur, certains passages paraissant quelque peu convenus. D’ailleurs j’ai du mal à comprendre l’intérêt de tous ces projets de black metal de D. (Forest Mysticism, Remete et Unfelled), les différences entre Woods Of Desolation et Remete par exemple ne sont pas si grandes. Espérons que le bonhomme ne perde pas le fil et son inspiration pour celui-ci. Et surtout qu’il arrête le chant et laisse sa place… Reste que The Falling Tide est le parfait compagnon pour cette période morose, n’attendons pas huit années de plus pour la suite. Froid et grisaille immuables sont de retour, même l’arrivée des fêtes de Noël est prétexte pour certains à tomber dans une torpeur désenchantée… Voilà de quoi aider. Près de huit longues années ont passé depuis la sortie de As The Stars , véritable bijou mélancolique après un Torn Beyond Reason tout aussi bouleversant. Recruté par Season Of Mist (ainsi que son projet Unfelled), son géniteur D. va enfin pouvoir exposer Woods Of Desolation à sa juste valeur, trop injustement méconnu depuis sa formation en 2005. Pour ce quatrième album, D. s’occupera du chant, des guitares et de la basse, Vlad (Drudkh) sera à nouveau derrière les fûts (ainsi que le clavier). Quant à Lucas Ruggieri, il est rappelé pour signer l’artwork (responsable aussi de l’album de Remete ).A ce jour, Woods Of Desolation n’avait jamais réellement sorti deux fois le même album, préférant se renouveler à chaque nouvelle offrande. Mais pas cette fois. Ici le groupe australien ne chamboulera pas les adeptes laissés en 2014,suit l’évolution “post” de As The Stars (tremoli aériens et breaks lumineux parfois à la limite du shoegaze) mais toujours dans une dominante très “directe” : mur de guitares à la production infiniment “raw” et frappes “enclume” de Vlad. D. ira cette fois pousser d’un bon cran le niveau de composition. La quantité de riffs (parfois quatre pistes de guitare en simultané), d’arrangements mais aussi les nappes discrètes de Vlad demanderont plusieurs écoutes avant de pouvoir digérer et assimiler toute la richesse de la galette. Le jeu de D. sera reconnaissable dès les premières secondes de “Far From Here”, le musicien ne perd pas ce don pour vous pondre dans une montée et explosion annihilatrice “ce” riff qui prend littéralement les tripes ( “Beneath A Sea Of Stars”, le break du morceau éponyme et la conclusion “Anew” en haut du panier)... Contrairement au chant.Je pourrais ainsi citer les mêmes défauts queet cela est à mon sens très important pour ce style de black metal, le chant. La discographie remise, la comparaison avec les anciens hurleurs Tim Yatras (Austere) et Old (Drohtnung) sera rude. Entre criard et guttural, les vocaux de D. paraîtront bien trop approximatifs, asthmatiques et dénués d’émotions. Quel dommage… Pas atroce non plus mais cela gâche pour ma part tout l’effort de composition. A vrai dire si je focalise mon attention dessus, je ne peux pas m’empêcher d’imaginer un gars complètement saoul en train de pleurer au karaoké… Oui, dur. Heureusement légèrement sous mixé et finalement peu utilisé (paroles du livret effectivement très concises). Comme sur l’album précédent l’album se termine abruptement, un morceau supplémentaire n’aurait clairement pas été de refus. Un peu avare après tant d’attente, quelques “surprises” ou prises de risque auraient pu surélever l’album. On remarquera ceci dit l’interlude instrumental “The Passing” limite “new wave” rétro plutôt intéressant mais qui fera plus office d’ornement ou encore les arpèges étonnants sur l’introduction de “Anew” (“What’s My Age Again?” de Blink-182 ?!).Comme à son habitude Woods Of Desolation offre un black metal gorgé d’émotion et à l’efficience imposante. A l’heure où j’écris ces lignesdemeure l’album le plus abouti en termes de composition… Mais certainement pas de frisson. Le principal responsable étant malheureusement le chant poussif de D. … Un beau gâchis pour ma part. Certains riffs n’auront pas non plus l’aura antérieur, certains passages paraissant quelque peu convenus. D’ailleurs j’ai du mal à comprendre l’intérêt de tous ces projets de black metal de D. (Forest Mysticism, Remete et Unfelled), les différences entre Woods Of Desolation et Remete par exemple ne sont pas si grandes. Espérons que le bonhomme ne perde pas le fil et son inspiration pour celui-ci. Et surtout qu’il arrête le chant et laisse sa place… Reste queest le parfait compagnon pour cette période morose, n’attendons pas huit années de plus pour la suite.

