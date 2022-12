Gevurah - Gehinnom Chronique Gehinnom

GEVURAH reviennent en 2022 avec un album dans la lignée du premier, sorti 6 ans auparavant, et pourtant ma note est bien plus sévère ! J’étais tombé KO suite aux coups portés par BEHEMOTH, CHILDREN OF BODOM ou encore WOLVES IN THE THRONE ROOM. Cette fois-ci, sa création me repousse. Et je le dis toujours, mais un visuel est la première porte vers une œuvre musicale, et il peut tout de suite refroidir le visiteur. Si vous voyez un truc blanc et visqueux sur une poignée de porte, vous n’avez pas trop envie d’aller la tourner, même si ensuite l’intérieur est ultra clean...



Là, pareil, même si ce n’est qu’un élément parmi d’autres... Une fois l’album écouté, j’aurais pu oublier le contenant pour jouir du contenu, mais non, j’ai été hermétique à 70% de la musique. Les 30% qui restent sont par contre ultra efficaces et j’hallucine moi-même à la note que je mets quand je n’écoute que « Towards the Shifting Sands » et le long morceau qui clôt l’album : « Gloria in Excelsis, Et Ira Ad Homines, In Terra ». Rien que ce dernier, qui fait 13 minutes, écrase vraiment tout sur son passage. Lui aussi reprend des ambiances empruntées à DEATHSPELL OMEGA période Si Monvmentvm Reqvires, Circvmspice, mais c’est pour notre bonheur complet car c’est véritablement im-pla-ca-ble. Mais le problème, c’est le reste. Il me glisse dessus et me fait vite replonger dans mes pensées. Il n’arrive pas à m’agripper. En me concentrant dessus, je constate qu’il est bon, mais il n’arrive pas à venir me cherche de lui-même, et il ne me done pas envie d’y revenir...



Il se peut tout à fait que mon ressenti ne soit pas partagé. Je pense que cet album est fort, mais je ne m’explique pas véritablement le mur qui apparaît entre lui et moi à chaque écoute... Ça alors ! Les Canadiens dereviennent en 2022 avec un album dans la lignée du premier, sorti 6 ans auparavant, et pourtant ma note est bien plus sévère ! J’étais tombé KO suite aux coups portés par Hallelujah ! , et un 8.5/10 s’était imposé. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, j’arrive à esquiver les attaques du duo… Je vois les crochets, les uppercuts, les directs… Ils sont parfaitement réalisés, mais mon cerveau trouve immédiatement la parade… Alors je m’inquiète et me demande si je ne suis pas blasé… Mais non, ce n’est pas possible, j’ai encore mis trop gentiment des 8 et plus à plusieurs albums ces dernières semaines… Donc ce serait plutôt que mon organisme est devenu immunisé au black orthodoxe du groupe ? Si ça se trouve, c’est un symptôme dû à la Covid !? Sinon je ne vois vraiment pas pourquoi je serais aussi ingrat envers des compositions qui démontent fort… Peut-être à cause de la pochette, remarquez ? C’est vrai qu’elle me plaît moyennement alors que l’homme qui est derrière a fait des œuvres qui m’ont convaincu jusqu’à maintenant. Il s’appelle Kostromitin, et vous le connaissez grâce à son travail pourou encore. Cette fois-ci, sa création me repousse. Et je le dis toujours, mais un visuel est la première porte vers une œuvre musicale, et il peut tout de suite refroidir le visiteur. Si vous voyez un truc blanc et visqueux sur une poignée de porte, vous n’avez pas trop envie d’aller la tourner, même si ensuite l’intérieur est ultra clean...Là, pareil, même si ce n’est qu’un élément parmi d’autres... Une fois l’album écouté, j’aurais pu oublier le contenant pour jouir du contenu, mais non, j’ai été hermétique à 70% de la musique. Les 30% qui restent sont par contre ultra efficaces et j’hallucine moi-même à la note que je mets quand je n’écoute que « Towards the Shifting Sands » et le long morceau qui clôt l’album : « Gloria in Excelsis, Et Ira Ad Homines, In Terra ». Rien que ce dernier, qui fait 13 minutes, écrase vraiment tout sur son passage. Lui aussi reprend des ambiances empruntées àpériode, mais c’est pour notre bonheur complet car c’est véritablement im-pla-ca-ble. Mais le problème, c’est le reste. Il me glisse dessus et me fait vite replonger dans mes pensées. Il n’arrive pas à m’agripper. En me concentrant dessus, je constate qu’il est bon, mais il n’arrive pas à venir me cherche de lui-même, et il ne me done pas envie d’y revenir...Il se peut tout à fait que mon ressenti ne soit pas partagé. Je pense que cet album est fort, mais je ne m’explique pas véritablement le mur qui apparaît entre lui et moi à chaque écoute...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2022 - Profound Lore Records Black Metal Orthodoxe notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Gevurah

Black Metal Orthodoxe - Canada

écoutez At the Orient of Eden

tracklist 01. Gehinnom 02. At the Orient of Eden 03. Blood-Soaked Katabasis 04. Towards the Shifting Sands 05. LV (16:22) 06. Memento, Homo... 07. Gloria in Excelsis Deo, Et Ira ad Homines in Terra

Durée : 45;59

parution 15 Octobre 2022

voir aussi Gevurah

Hallelujah!

2016 - Profound Lore Records

Essayez aussi Veiled

Black Celestial Orbs

2018 - Iron Bonehead Productions Glorior Belli

Sundown

(The Flock That Welcomes)

2016 - Agonia Records VI

De Praestigiis Angelorum

2015 - Agonia Records Hell Militia

Jacob's Ladder

2012 - Season Of Mist Blaze Of Perdition

Conscious Darkness

2017 - Agonia Records