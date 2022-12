Godless Truth - Godless Truth Chronique Godless Truth

Je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas la discographie de Godless Truth sur le bout des doigts. Je ne pense même pas avoir déjà jeté une esgourde sur tous les opus du groupe et si je possède bien « Arrogance Of Supreme Power » dans ma discothèque, je dois avouer que la dernière fois qu’il a quitté son étagère à CDs ça devait être pour mon déménagement il y a environ douze ou treize ans… J’ai donc pour l’occasion ressorti ce quatrième album sorti il y a déjà dix-huit ans tout de même (!!) afin de me rafraichir un peu les oreilles. Au final un album correct de death metal sauce new-yorkaise à mi-chemin entre le brutal et le technique, quelque part entre Dying Fetus, Suffocation et Internal Bleeding. Pas mauvais certes mais assez quelconque expliquant aussi pourquoi il n’est jamais ressorti de son étagère. Bref aucune attente particulière pour ce cinquième album qui, en prenant une voie légèrement différente, se révèle être plutôt agréable et ressortira pour le coup probablement plus souvent que son ainé.



En effet, si le style pratiqué ne change pas du tout au tout, cet album éponyme à la jolie pochette colorée s’inscrit dans une veine ouvertement plus technique que son prédécesseur. Portées par une production (évidemment) plus moderne sans être trop synthétique (pour le style), les dix compos présentées ici prennent un virage que l’on pourrait aisément comparer à celui effectué par Deeds Of Flesh avec son septième effort « Of What’s To Come ». Moins frontalement brutal, plus varié voire aéré, les influences s’élargissent ici : Deeds Of Flesh donc lorsque le groupe garde son visage le plus brutal (ben oui ça a beau être plus technique, vous vous ramasserez quand même de bons gros blasts en pagaille dans la poire !), des sonorités nous rapprochant plus d’un Virvum, Obscura voire d’un vieux Gorod sur les passages plus technico-mélodiques (qui constitueront ici le cœur de l’album) et même de temps à autre un côté death/thrash mélodique nous rappelant presque The Black Dahlia Murder (le début de « Breathe Fire ») aidé en cela par une alternance growl / chant hurlé nouvelle pour le groupe et fort convaincante. Le riffing se fait donc ici globalement dans une approche qui, sans tomber dans la démonstration, se fait beaucoup moins frontale qu’auparavant (un peu moins groovy aussi, exit ici les petites influences Dying Fetus), laissant la part belle à ce noyau technico-mélodique composant la plupart des titres également appuyé par ces nombreux solos et leads mélodiques plutôt réussis (la fin du solo de « The Decision » à 2’22 restera particulièrement en tête) et surfant sur une rythmique solide aux cassures incessantes. Du blast, du tchouka-tchouka cavalcade et quelques ralentissements bien sentis (sans excès là non plus) permettant à la paire Petr Švancara / Ondřej Černobila de placer çà et là quelques riffs plus lourds et accrocheurs (« Breathe Fire » à 1’17, le début de « The Eyechain » puis à 57’’). Evidemment tout n’est pas parfait ici, certains passages se révèleront un peu passe-partout (notamment sur les ralentissements) ou l’alternance du chant qui donnera parfois une petite teinte deathcore à l’ensemble, mais franchement pas de quoi entacher plus que ça un album qui tiendra les écoutes grâce à une cohésion globale remarquable (aucun titre réellement en-dessous du reste).



Au fil du temps et des écoutes « Godless Truth » a fini par se révéler et s’il ne rebattra pas les règles du jeu ni ne détrônera les grands noms du genre, ce cinquième opus des Tchèques n’en reste pas moins un très bon album d’un death équilibré, parfaitement composé, exécuté et joliment bigarré à l’image de sa cover, à la fois brutal, technique et mélodique (on aura même le droit à quelques notes de piano sur « RIP Cage »). Gratifié par la présence trois ou quatre guests dont Rafael Trujillo d’Obscura qui s’occupe du solo sur « The Decision » et Joe Haley de Psycroptic pour celui de « The Eyechain » (ce dernier s’étant également occupé du mix et du mastering) ce nouvel effort des natifs d' Olomouc trouvera crânement sa place parmi les albums des groupes sus cités sans avoir à rougir. Une bonne surprise donc pour un groupe que je n’attendais clairement ni dans cette voie-là ni à ce niveau-là.

