Eh bien cette fois-ci nous n’aurons pas attendu 12 ans, mais 4 fois moins de temps, pour avoir un nouvel album ! Je rappelle effectivement que Nostalgiah était sorti en 2007 et son successeur, CELESTIA en 2015. Mais cela ne sonnait pas l’heure de la retraite, et le bonhomme est même revenu encore plus fort et plus puissant quelques années après. Non seulement il a réactivé GESTAPO 666, mais il a aussi enfin finalisé le 5ème album de MORTIFERA en 2021, puis il a retrouvé son camarade de GENOCIDE KOMMANDO 20 ans après leur premier album pour en sortir un nouvel, et il a même participé au nouveau et prometteur groupe occitan MILITIA TEMPLI... Et tout ce petit monde se retrouve évidemment sur le label dont il s’occupe depuis presque 3 décennies : Drakkar Productions.



Mais pourquoi autant de projets en même temps ? Eh bien déjà parce que ses partenaires de jeu sont différents d’une entité à l’autre. Ensuite parce que les thématiques abordées sont particulièrement éloignées. Et pas besoin d’être devin pour comprendre que celles de GESTAPO 666 sont les plus extrêmes, les moins recommandables parmi la liste. Le nom du groupe est explicite. Le visuel des pochettes est explicite. Le livret est explicite, avec en plus un message clair et net au dos de celui-ci : « Gestapo 666 IS a political band. Gestapo 666 is against degeneration of this modern world ». Bien entendu, les photos du groupe sont explicites avec cagoules et armes à feu, et enfin les noms donnés aux compositions sont explicites. Nous avons donc droit ici à « The Angel of Klaus Barbie », « Mass Extermination », « Death Camps Poetry »... Alors impossible de se trouver l’excuse du « J’avais pas remarqué » si l’on se voit reprocher le fait d’écouter Satanic Terrorism... Ou alors si, il faudrait que par le plus grand des hasards, on est reçu la musique via un fichier digital sans la moindre information, ni visuel, ni nom de groupe ou d’album ou de pistes. Juste du son... Là, on pourrait faire l’étonné, et s’écrier « Ah bon !!! Mais je savaiiiiiis pas ! ».



D’autant que la musique en elle-même a ça de surprenant d’être bien plus abordable que l’univers qui gravite autour d’elle ! C’est même choquant à chaque fois de constater à quel point Noktu est un amateur de mélodies claires... C’est si loin de l’image qu’il renvoie de personnage aux idées fermées, aux méthodes catégoriques... Comme quoi, on peut avoir la haine, et faire une musique bien plus envolée. Et même si ce n’est pas lui qui fait les guitares dans ce groupe mais toujours le bougre Diktator de VOUÏVRE et ORDER OF THE DEATH'S HEAD, elles sonnent vraiment comme chez CELESTIA et MORTIFERA. Très en avant, très emballées, très accrocheuses... Elles sont toujours aussi douées pour exprimer des sensations, et les groupes de Notku font partie des rares à me faire oublier l’absence de vocaux, aux côtés de LUTOMYSL par exemple... D’ailleurs l’album commence par un « With Hate We Rise Again » qui en est un parfait exemple. C’est un titre instrumental de presque 4 minutes, mais il met directement dans l’ambiance. J’en oublie même que Noktu n’y pose pas son timbre tant il est suffisant tel quel. Bon, j’avoue que je ne cache pas ma joie lorsque la chanteur apparaît, parce qu’il est toujours aussi implacable, avec un timbre qui crache le véritable venin, qui installe les hostilités, qui sue l’animosité !



La formule de GESTAPO 666 fait donc toujours autant mouche. Les compositions mattraquent, tout en ayant des touches émotives. Toutes les compositions s’écoutent sans le moindre temps mort, sans la moindre lassitude. On en redemande même encore ! Ce qui tombe bien puisqu’un EP est sorti quelques mois plus tard... Un très court « Zyklon B Vaccine » d’une douzaine de minutes...



2022 - Drakkar Productions Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : (1) 8/10 Webzines : -

plus d'infos sur Gestapo 666

Black Metal - 2000 - France

tracklist 01. With Hate We Rise Again 02. Martial Law 03. Summon the Spirit of War 04. Mass Extermination 05. Daemonomantia 06. The Angel of Klaus Barbie 07. Death Camps Poetry 08. Napalm Genocide

Durée : 40:40

parution 23 Mai 2022

thrashothèque 1 personne possède cet album

voir aussi Gestapo 666

Satanic Shariah

2019 - Drakkar Productions

