Epectase - Nécroses Chronique Nécroses

Astres », paru en 2019. Bon, ce n’est pas pour autant que je connaissais le duo mais c’est tout de même l’argument qui m’a aujourd’hui motivé à écouter « Nécroses », le dernier LP en date.



En plus du Single « V.I.T.R.I.O.L. » (un hommage au chanteur d’black metal avant-gardiste inspiré par Nécroses ». Cela ne signifie pas pour autant que je suis déçu ou que le disque ne vaut pas qu’on s’y intéresse, c’est juste que si vous recherchez absolument ces références, vous ne les trouverez que difficilement, voire pas du tout. Et à la limite, c’est tant mieux, cela ne rend la découverte de « Nécroses » que plus surprenante, intrigante et finalement séduisante.



Par exemple sur « V.I.T.R.I.O.L. (extended) », qui ouvre le disque, j’entends davantage le gothique proche de funeral doom qu’au black metal, est justement l’occasion pour les deux musiciens Vague et Avitus d’explorer et d’expérimenter des styles à priori sans rapport entre eux : le doom justement dans « Nécroses » notamment (pour moi le meilleur titre de l’album, complètement fumé et explosant dans un final fou de psychédélisme), le post rock, le rock / metal progressif, le black évidemment voire le true black en de rares occasions particulièrement belliqueuses, du post core dissonant dans « Confusion », l’esprit du zeuhl d’un MAGMA, le joyeux bordel de GONG, bref une espèce de syncrétisme total des musiques extrêmes et des musiques plus expérimentales, le tout au service d’une personnalité forte, assez unique dans le paysage hexagonal actuel.



