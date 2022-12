Jours Pâles - Tensions Chronique Tensions

Tensions ».



Ainsi, selon les climats, les guitares se mettront au diapason : arpèges clairs, rythmes plus jazz, harmoniques, clin d’œil djent, sonorités shoegaze, pulsions agressives, cette richesse étant toujours au service de l’homogénéité du propos, « Tensions » étant une œuvre pleine et ambitieuse mais jamais prétentieuse, bien au contraire. Donc est-ce que JOURS PÂLES peut encore être considéré comme une formation black ? On s’en branle. La seule question qui valle serait plutôt de savoir si la musique est de qualité, auquel cas la réponse est un oui ferme et franc. Je ne vous ferai pas l’affront, surtout sur un webzine metal à tendance brutale, d’expliquer qui est Spellbound , aussi irai-je droit au but : il vient de sortir le deuxième album de son projet solo JOURS PÂLES , intitulé «». Mais ça, vous le saviez certainement déjà.N'ayant pas écouté le précédent effort, « Eclosion » lors de sa sortie, j’ai fait le choix de m’y plonger rapidement, notamment afin de voir si le changement de line up avait eu un impact sur la composition. En effet, tous les grands noms du premier album ayant quitté l’aventure, le chanteur d’ AORLHAC se retrouve encore plus seul qu’il ne l’était pour assumer le processus créatif de. Et, de ce que j’entends, il semblerait que cela ne l’ait pas vraiment dérangé. Bien au contraire, il semble avoir été galvanisé.Avant de rentrer dans les aspects purement musicaux, je note en premier lieu un changement net d’ambiance entre les deux pochettes. A part le logo qui reste heureusement identique, il est difficile de se dire que l’on est bel et bien face au même groupe. L’esthétique choisie partranche radicalement avec la précédente d’et m’évoque un croisement (réussi) entre les illustrations de « Shades of God » « Draconian Times » ainsi que le travail de Jeff Grimal sur le « Remember Your Past » de CITADEL par exemple. Dans tous les cas le rendu est superbe, à la fois classieux et énigmatique, finalement à l’image de la musique de. Bref, je la trouve cool cette illustration, elle tranche un peu avec les images habituelles affiliées auet on s’évite ainsi une énième photo de garde forestier.Maintenant, si l’on rentre dans la bonne heure que dure «», c’est en premier lieu la qualité des vocaux et des paroles qui m’a séduit. On a tous en tête des exemples de formations pour qui l’on se dit qu’elles feraient mieux de chanter en anglais, histoire de nous épargner l’indigence du propos, pour ma part c’est une réflexion que je ne me fais à aucun moment ici. En effet,utilise un registre bien plus varié que dans ses autres formations : parfois (même souvent)évidemment mais également parfois clair, à la manière d’un, avec une pointe de diction à la, sur « Jour de pluie, jour de fête » par exemple. De telles qualités de chant ne sauraient être souillées par des textes lénifiants, aussi la plume fait elle autant honneur à l’auteur qu’elle flatte les oreilles de l’auditeur. Sans dire que l’on évolue dans les hautes sphères de la poésie romantique, il y a un très bon jeu des sonorités sans cependant privilégier la forme au fond dans un amoncellement de mots rares mais dénués de sens une fois accolés les uns aux autres. Oui, il est encore possible de se cultiver et d’étoffer son vocabulaire en écoutant du, et merci bien.Comme, ce n’est pas que de l’oralité, il faudrait encore souligner le travail d’écriture pour tout ce qui relève des instrumentations, de mon point de vue plus étoffées (et beaucoup plus longues) encore que sur le précédent jet mais s’éloignant également de plus en plus du simple. A titre personnel, je m’en fous pas mal n’étant pas un Ayatollah fustigeant les moindres incartades, je me contente de constater que l’on se rapproche de plus en plus d’unmoderne (« Tensions ») doté d’une individualité prononcée et qui pioche dans les différents styles musicaux à disposition les éléments les plus adéquats pour matérialiser les ambitions du musicien.Ainsi, selon les climats, les guitares se mettront au diapason : arpèges clairs, rythmes plus jazz, harmoniques, clin d’œil, sonorités, pulsions agressives, cette richesse étant toujours au service de l’homogénéité du propos, «» étant une œuvre pleine et ambitieuse mais jamais prétentieuse, bien au contraire. Donc est-ce quepeut encore être considéré comme une formation? On s’en branle. La seule question qui valle serait plutôt de savoir si la musique est de qualité, auquel cas la réponse est un oui ferme et franc.

