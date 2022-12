Necromutilator - Oath Of Abhorrence Chronique Oath Of Abhorrence





Pourtant on a voulu y croire en leur laissant une autre chance, et curieusement « Raise The Necroapocalypse » a des arguments intéressants à proposer en jouant autant sur la vitesse pure que sur des parties plus lentes aux cassures tribales ponctuées d’accélération et d’un solo instinctif. Sans faire sauter au plafond ce titre d’ouverture se révèle agréable et suffisamment varié pour ne pas lasser, même si on perçoit rapidement que l’ensemble va rapidement montrer ses limites… chose qui intervient juste après avec le court mais limité « Cremation Sorcery ». Bien que faisant à peine plus de trois minutes ce défouloir bas de plafond où ça tabasse de façon quasiment continue est très vite répétitif et monotone, la faute à un riffing ultra-limité et des plans sur la batterie prévisibles à outrance… en fait tout ce qui faisait défaut déjà sur le précédent opus. Cependant même s’ils n’ont pas totalement gommé leurs éternelles erreurs il y’a quand même un léger mieux dans l’écriture des transalpins comme notamment sur le Thrashy « Great Lord Of Desecration », qui se montre entraînant et presque épique et où la rythmique se lâche un peu plus pour varier suffisamment son propos. D’ailleurs ce ressenti plutôt positif va se confirmer un peu loin sur « Temple Of Execrating Death » aux passages enlevés propices au headbanging, et « Baphomet’s War Fire » qui accentue les extrêmes en jouant le grand-écart et en voyant un démarrage sombre et particulièrement lent renforcer le sentiment de mort qui rôde en permanence dans les parages et au rendu oppressant.



Néanmoins le déséquilibre reste criant et ces bonnes choses entrevues vont hélas être beaucoup trop courtes et rares pour marquer les esprits, vu que les autres morceaux en présence ne vont rien avoir en eux pour être sauvés et marquer l’esprit de l’auditeur même le plus conciliant. Car malgré ses nombreux changements rythmiques « Altar Of The Final Sodomy » va donner la sensation de tourner de suite en rond dans une boucle sans fin où tout n’est que monotonie et ennui, vu que c’est pataud et que ça ne décolle jamais… constat identique pour « Enthroned Upon Megiddo » et « Malevolent Blood » redondants au possible, et dont on croirait entendre le recyclage des compositions précédentes. En effet du début à la fin on a fréquemment le sentiment persistant d’écouter en permanence la même chose, cela étant dû au manque de variété des riffs et leur simplicité qui créé une vraie lassitude duquel il est difficile de sortir. Avec en prime une production assez naturelle mais étouffée qui manque cruellement de puissance (et ne rend pas grâce à des plages déjà quelconques), ce troisième chapitre de la formation est malgré tout le meilleur sorti par ses soins (de par les quelques bons moments qui s’y trouvent), même si ça reste trop lambda et inégal pour être incontournable. Bref il y’a encore du travail pour les trois compères avant d’espérer mieux que la seconde division du genre où ils se trouvent actuellement, et d’où il leur sera compliqué d’en sortir en restant coincé dans une activité musicale si basique et rudimentaire au manque d’idées criant qui n’intéressera presque personne au final, et ce malgré leur nouvelle visibilité qui ne changera hélas pas la donne pour eux. Si en général voir un groupe signé chez Osmose est un gage de qualité il arrive aussi qu’on soit pris d’un doute pour certaines formations présentes sur son catalogue, c’est exactement cela qui s’est passé pour NECROMUTILATOR qui n’avait pas laissé de souvenirs impérissables il y’a trois ans avec le lymphatique « Black Blood Aggression » , beaucoup trop linéaire et redondant pour être mémorable. Du coup voir le trio désormais chez nos nordistes avait franchement de quoi étonner de prime abord, même si avec le recul cela pouvait être vu comme un signe d’amélioration musicale et c’est tout ce qu’on pouvait souhaiter vu que le Black/Thrash pratiqué par les Lombards n’avait jusqu’à maintenant rien de transcendant ni captivant, et s’oubliait instantanément dès qu’on en était arrivé au bout.Pourtant on a voulu y croire en leur laissant une autre chance, et curieusement « Raise The Necroapocalypse » a des arguments intéressants à proposer en jouant autant sur la vitesse pure que sur des parties plus lentes aux cassures tribales ponctuées d’accélération et d’un solo instinctif. Sans faire sauter au plafond ce titre d’ouverture se révèle agréable et suffisamment varié pour ne pas lasser, même si on perçoit rapidement que l’ensemble va rapidement montrer ses limites… chose qui intervient juste après avec le court mais limité « Cremation Sorcery ». Bien que faisant à peine plus de trois minutes ce défouloir bas de plafond où ça tabasse de façon quasiment continue est très vite répétitif et monotone, la faute à un riffing ultra-limité et des plans sur la batterie prévisibles à outrance… en fait tout ce qui faisait défaut déjà sur le précédent opus. Cependant même s’ils n’ont pas totalement gommé leurs éternelles erreurs il y’a quand même un léger mieux dans l’écriture des transalpins comme notamment sur le Thrashy « Great Lord Of Desecration », qui se montre entraînant et presque épique et où la rythmique se lâche un peu plus pour varier suffisamment son propos. D’ailleurs ce ressenti plutôt positif va se confirmer un peu loin sur « Temple Of Execrating Death » aux passages enlevés propices au headbanging, et « Baphomet’s War Fire » qui accentue les extrêmes en jouant le grand-écart et en voyant un démarrage sombre et particulièrement lent renforcer le sentiment de mort qui rôde en permanence dans les parages et au rendu oppressant.Néanmoins le déséquilibre reste criant et ces bonnes choses entrevues vont hélas être beaucoup trop courtes et rares pour marquer les esprits, vu que les autres morceaux en présence ne vont rien avoir en eux pour être sauvés et marquer l’esprit de l’auditeur même le plus conciliant. Car malgré ses nombreux changements rythmiques « Altar Of The Final Sodomy » va donner la sensation de tourner de suite en rond dans une boucle sans fin où tout n’est que monotonie et ennui, vu que c’est pataud et que ça ne décolle jamais… constat identique pour « Enthroned Upon Megiddo » et « Malevolent Blood » redondants au possible, et dont on croirait entendre le recyclage des compositions précédentes. En effet du début à la fin on a fréquemment le sentiment persistant d’écouter en permanence la même chose, cela étant dû au manque de variété des riffs et leur simplicité qui créé une vraie lassitude duquel il est difficile de sortir. Avec en prime une production assez naturelle mais étouffée qui manque cruellement de puissance (et ne rend pas grâce à des plages déjà quelconques), ce troisième chapitre de la formation est malgré tout le meilleur sorti par ses soins (de par les quelques bons moments qui s’y trouvent), même si ça reste trop lambda et inégal pour être incontournable. Bref il y’a encore du travail pour les trois compères avant d’espérer mieux que la seconde division du genre où ils se trouvent actuellement, et d’où il leur sera compliqué d’en sortir en restant coincé dans une activité musicale si basique et rudimentaire au manque d’idées criant qui n’intéressera presque personne au final, et ce malgré leur nouvelle visibilité qui ne changera hélas pas la donne pour eux.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2022 - Osmose Productions Black/Thrash notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Necromutilator

Black/Thrash - 2009 - Italie

écoutez Raise The Necroapocalypse

Cremation Sorcery

Great Lord Of Desecration

Altar Of The Final Sodomy

Temple Of Execrating Death

Baphomet's War Fire

Enthroned Upon Megiddo

Malevolent Blood

tracklist 01. Raise The Necroapocalypse 02. Cremation Sorcery 03. Great Lord Of Desecration 04. Altar Of The Final Sodomy 05. Temple Of Execrating Death 06. Baphomet's War Fire 07. Enthroned Upon Megiddo 08. Malevolent Blood

Durée : 33 minutes

line up Pest / Chant - Guitare

R / Batterie

End / Basse

parution 28 Octobre 2022

voir aussi Necromutilator

Black Blood Aggression

2019 - Terror From Hell Records

Essayez plutôt Melechesh

Enki

2015 - Nuclear Blast Records Sarke

Aruagint

2013 - Indie Recordings Black March

Praeludium Exterminii

2017 - Throats Productions Warfist

Grünberger

2019 - Godz Ov War Productions Hellsodomy

Morbid Cult

2019 - Saturnal Records