World Full Of... qui marque l’arrivée du groupe de Chicago dans les rangs du label Triple B Records. Une enseigne particulièrement fiable en matière de Punk / Hardcore (No Pressure, Warfare, Dead Heat, Move, Pillars Of Ivory, Big Cheese, Mindforce, One Step Closer...) qui après les plus modestes et discrètes structures que sont Trip Machine Laboratories et New Morality Zine n’a pas manqué elle non plus de flairer le talent de ces jeunes garçons et fille de l’Illinois.



De mon côté j’étais évidemment bien chaud à l’idée de retrouver Life's Question pour une durée cette fois-ci un petit peu plus conséquente que les maigres vingt minutes de cette compilation aussi cool soit-elle. Cependant, après deux illustrations tout à fait réussie, l’artwork ici présenté ne m’a pas emballé outre-mesure. Certes le côté "little planet" ne manque pas de charmes mais je ne sais pas, je ne suis pas pleinement convaincu par le résultat et préférais largement cette photo en noir et blanc du métro aérien de Chicago ou bien encore cette illustration ultra colorée faisant écho au "street art" des années 80 et 90. Mais enfin peu importe, l’essentiel n’est pas là mais plutôt dans ces douze "nouveaux" titres (oui des guillemets car on trouve tout de même au tracklisting le morceau "Broke" déjà présent sur la réédition du EP A Tale Of Sudden Love And Unforgettable Heartbreak) et la promesse d’une sortie Hardcore de qualité.



Affiché à près de quarante minutes (ce qui pour un disque de Hardcore récent relève véritablement de l’exploit), World Full Of... va se contenter de reprendre les choses là où Life's Question les avait laissés deux/trois ans auparavant. Sans surprise on retrouve ainsi ce Hardcore métallique largement influencé par la scène new-yorkaise, que ce soit la scène Crossover de la fin des années 80 ou celle un poil plus Metal des années 90. Si on pense toujours un petit peu à Leeway sur certains passages, c’est surtout le nom de Crown Of Thornz qui vient une fois de plus à l’esprit à l’écoute de ce premier album. Une influence qui transparait largement çà et là, que ce soit à travers ce choix de production très métallique, ce riffing particulièrement affûté, ces nombreuses mélodies ou bien encore ce groove absolument irrésistible.



Une formule qui n’a apriori rien de bien nouveau à offrir si ce n’est peut-être les quelques incursions vocales de la jusqu’ici très discrète Abby Rhine. Guitariste de son état, la demoiselle vient en effet pousser ici brièvement la chansonnette ("The Will To Dream" à 1:10, "Enemy" à 2:56 et "Another Casket Kissed" à 1:40 et 2:50) et en profite ainsi pour amener une touche féminine pas forcément nécessaire mais en tout cas bien sentie qui outre un petit peu de douceur permets également aux Américains d’apporter à leur recette un soupçon de fraîcheur.

Dans le même ordre d’idée et bien que la base du Hardcore de Life's Question soit depuis ses débuts celle d’un Hardcore métallique d’obédience new-yorkaise, World Full Of… contraste avec les précédents EPs du groupe par une approche Metal encore un petit peu plus assumée. On va notamment trouver tout au long de ce premier essai longue-durée quantité de leads, solos et autres séquences mélodiques qui n’auraient clairement pas fait tâche sur un album de Thrash de la grande époque (je pense par exemple à "The Will To Dream" à 1:37 et 1:50, "Mellow My Mind" à 1:35, "For You" à 1:33 et 2:30, "To You" à 2:13, "Broke" à 1:14, "Prayer For My Old Man" à 1:40 et 2:40, "Burden Me" à 1:10, "World Full Of" qui n’est presque qu’un enchainement de leads et de solos sur lesquels seraient venus se poser quelques lignes de chants...) et qui ne sont pas sans faire effet sur ma petite personne. On notera enfin que du soin apporté à l’ensemble des mélodies de ce premier album découle également quelques compositions plus longues à l’image de "World Full Off" et "Another Casket Kissed" affichée chacune à plus de cinq minutes...

Pour le reste, pas d’autres véritables changements à signaler puisque Life's Question renoue avec ce qui faisaient déjà le charme des deux précédents EPs c’est-à-dire un riffing nerveux et ciselé, une dynamique Punk / Hardcore relativement soutenue (les premiers instants de "Mellow My Mind", "For You" à 1:10, "Broke" à 0:20, le très court "Burden Me"...) mais surtout très variée (l’album alterne accélérations débordante de cette urgence inhérente à ces deux genres, de passages mélodiques plus aériens et de séquences chaloupées qui ne devraient pas manquer de faire leur effet) et ce groove toujours aussi irrésistible qui va naturellement nourrir ces atmosphères urbaines dans lesquelles trempent World Full Of... ("The Will To Dream" à 0:15, le début de "To You", "Prayer For My Old Man" à 0:39, "Burden Me" à 0:18 et tant d’autres moments). Bref, tout ce que l’on peut trouver dans le cahier des charges d’une sortie estampillée du sceau "NYHC".



Servi par une production impeccable (ce côté métallique à l’ancienne, ces guitares tranchantes, cette batterie au naturelle, cette basse ultra sexy…), ce premier album de Life's Question s’impose comme une franche réussite. La vérité c’est que le grand amour ne fut pas immédiat entre lui et moi et ce sont toutes ces écoutes qui ont suivi qui m’ont permis d’apprécier à leurs justes valeurs les qualités de ce disque qui sans bouleverser la donne voit cependant un groupe chercher à s’émanciper de ses influences tout en les embrassant une fois encore de manière parfaitement assumée. Aussi les noms de Leeway et surtout de Crown Of Thornz peuvent être une fois de plus cités sans se tromper à l’écoute de ces trente-huit minutes mais ce qu’il faut également retenir c’est tout ce que Life's Question a amené en plus pour tenter de se démarquer comme par exemple cette petite touche féminine sympathique ou bien encore cette influence Thrash / Metal beaucoup plus prononcée qu’auparavant. 