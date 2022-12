Mindforce - New Lords Chronique New Lords

Je vous disais l’autre jour lors de ma chronique du premier album de Life’s Question que sortir un album de Hardcore avoisinant les quarante minutes relevait aujourd’hui de l’exploit. Une déclaration que je n’ai pas cherché à argumenter sur le moment mais qui trouve avec le nouvel album de Mindforce un écho pour le moins assourdissant puisqu’après quatre ans d’absence (si l’on omet Swingin Swords, Chopping Lords, court EP d’un peu moins de sept minutes ainsi que Reign Of Terror, maigre single d’un peu plus de deux minutes), le groupe de Poughkeepsie revient à la charge avec un nouvel album torché, s’il vous plaît, en dix-sept minutes et vingt-deux secondes. Vous étiez contents de les retrouver ? Eh bien il va falloir user de la touche « repeat » parce que vous allez vite en voir le bout. Ouais, c’est forcément un petit peu court et donc fatalement un petit peu frustrant mais à vrai dire ce genre de durée convient finalement très bien à la formule de Mindforce.



Intitulé New Lords, ce deuxième album paru en septembre dernier sous les couleurs de Triple B Records a été enregistré par Will Hirst (Sentinel, ex-Restraining Order), Jack Xiques (Age Of Apocalypse, Colossus, Sentinel...) et Jay Zubricky (à qui l’on doit notamment le EP retour de Cinderblok). Pour le mixage et le mastering de ces nouvelles compositions, les New-Yorkais ont fait appel à Taylor Young toujours aussi adroit lorsqu’il s’agit de coller des productions en béton armé aux groupes avec lesquels il collabore. Efficace mais sans esbroufe, celle-ci colle à merveille au Thrash / Crossover des Américains dont les influences sont à chercher essentiellement du côté de la scène new-yorkaise de la fin des années 80 et du début des années 90 et de Cro-Mags et Leeway en particulier. Quant à l’artwork coloré et plutôt sympathique, celui-ci est signé des mains de Chris M. Wilson avec lequel le groupe travail depuis Swingin Swords, Chopping Lords et à qui l’on doit également l’illustration de Reign Of Terror. Bref, les garçons de Poughkeepsie se sont donc plutôt bien entourés.



Alors évidemment après quatre ans d’absence il aurait pu s’en passer des choses du côté des Américains. Sauf que ce n’est pas le cas puisque Mindforce poursuit son chemin sans rien changer à sa formule, proposant comme à son habitude et pour notre satisfaction à tous ce Thrash / Crossover dépouillé et expéditif qui n’a rien perdu de son efficacité. Avec seulement deux morceaux au-dessus de la barre des deux minutes ("Thirteen And Mean" et "Rotten"), les New-Yorkais ne perdent en effet pas de temps et cette urgence, aussi frustrante soit-elle au moment de faire les comptes, reste assurément l’un des atouts de la formation qui jamais n’ennuie ou ne tourne en rond.



Alors j’imagine qu’en 2022 on ne vous la fait plus puisque pour la plupart d’entre vous, vous savez pertinemment à quoi vous attendre quand on vous parle de Thrash / Crossover. En effet, il n’y a évidemment rien de bien sorcier dans la recette proposée ici par Mindforce qui d’un titre à l’autre n’hésite pas néanmoins à varier sensiblement les plaisirs en changement de dynamique. Les amateurs pourront ainsi se régaler une fois de plus de ce riffing particulièrement affûté qui brille effectivement par toutes ces accélérations Thrash implacables et particulièrement efficaces ("Survival Is Vengeance", "All Facts" à partir de 0:15, "Outcasts Of The Empire" à partir de 0:11, la majeure partie de "Goliath And The Runt"...) mais également par quelques courtes séquences ultra-Metal à base de leads et autres solos particulièrement mélodiques qui fleurent bon les années 80 comme c’est le cas par exemple sur les premiers instants de "Words Fail", "Thirteen And Mean" ou "Rotten".

Si Mindforce mène donc sa barque pied au plancher le plus clair du temps, les ralentissements et autres baisses de régime proposés tout au long de New Lords restent néanmoins nombreux. C’est lors de ces instants que l’héritage Hardcore de la formation new-yorkaise s’affirme le plus franchement grâce à un groove infectieux qui donne furieusement envie de taper quelques pas de two-step dans le salon. Difficile effectivement de ne pas avoir la bougeotte à l’écoute de séquences comme celles proposées sur "New Lords" à 0:29, "Words Fail" à 1:10, "All Facts" à 0:55, l’excellent "Thirteen And Mean" qui pue à mort le Cro-Mags de Best Whishes, "Goliath And The Runt" à 1:10 ou bien encore tout un tas d’autres moments tout aussi irrésistibles. Certes, la forme est cousue de fil blanc et ne surprendra absolument personne mais peu importe, le résultat est là et c’est bien l’efficacité de ces quelques compositions aussi courtes et frustrantes soient-elles qui prévaut à l’écoute de ce nouvel album une fois encore rondement mené.



Alors oui, je le concède, dix-sept minutes, même si cela fonctionne très bien, c’est effectivement un poil court pour un album digne de ce nom. Pour autant, le plaisir de retrouver Jason Petagine et sa voix un brin nasillarde, ces riffs nerveux ultra-efficaces, ces influences Thrash mélodiques pleinement assumées et ce groove chaloupé font bien vite oublier ce petit point de détail. Comme toujours, Mindforce n’invente rien puisqu’il se contente, on l’a vu, de remettre au goût du jour ce que Cro-Mags et Leeway faisaient déjà avec brio il y a maintenant plus de trente ans mais pour autant, il n’y a là aucune raison de bouder son plaisir. Bref, mieux vaut un album trop court mais efficace comme peut l’être ce New Lords qu’un disque plus long mais qui se perd en circonvolutions inutiles.

