Enfants de la grisaille issus pour la plupart de cette classe ouvrière anglaise bien souvent méprisée, Graham Sayle, Romain Bruneau (remplacé en 2019 par Martin Macnamara), Rob Hammaren, Rob Moss et Edward Harper forment High Vis en 2016. Ayant fait pour l’essentiel leurs premières armes aux seins de formations Punk / Hardcore (Tremors, City Dweller, Ghost Trap, Dirty Money, Rats Blood, Misspent Youth...), les Anglais vont profiter de cette nouvelle opportunité pour chercher à s’affranchir de cadres trop restrictifs tout en conservant un pied fermement ancré dans ces musiques qui les ont vu s’épanouir. Un choix salutaire puisqu’aujourd’hui c’est bien cette singularité qui fait leur force.



Après une série de trois singles parus en 2017, le groupe londonien se met en tête de composer les titres qui constitueront alors son premier album. Il faudra attendre fin 2019 pour voir High Vis faire son retour avec la sortie de No Sense No Feeling sur Venn Records, petite structure anglaise sur laquelle on retrouve notamment des groupes comme Higher Power, Gallows, Milk Teeth ou bien encore God Complex. Sans nécessairement bouleverser la donne, la sortie de ce premier album va tout de même permettre à High Vis d’élargir son champs d’action et ainsi d’accroitre sa réputation en dehors d’une scène anglaise à laquelle il était jusque-là cantonné. Fort de cette notoriété grandissante, le groupe va poursuivre son chemin avec la sortie en septembre dernier d’un deuxième album qui, si j’avais fait les choses en temps et en heure, aurait terminé dans mon bilan annuel dans la catégorie "albums de l’année".



Intitulé Blending, celui-ci marque pour les Anglais le début de nouvelles collaborations, la première avec le label américain Dais Records (Coil, Drab Majesty, VR Sex, Youth Code...), la seconde avec le producteur Jonah Falco (Fucked Up, Tempter, Stingray, The Chisel, Home Front, Chubby And The Gang, Big Cheese...). Ainsi, en plus d’une visibilité définitivement accrue, notamment de l’autre côté de l’Atlantique, ce nouvel album d’High Vis bénéficie également d’une production plus ambitieuse tout en restant bien évidemment adaptée à la situation et aux origines de la formation. Des choix qui mettent en lumière cette volonté d’épanouissement dont fait preuve High Vis tout au long de ces neuf nouvelles compositions plus matures, plus équilibrées et plus abouties. Cela peut paraître extrêmement banal de parler de maturité dans une chronique mais en dépit de toutes les qualités constitutives de l’excellent No Sense No Feeling, on ne peut effectivement que se rendre à l’évidence. Blending est un album tout simplement mieux maitrisé sur lequel la balance entre les diverses influences des Anglais s’avère à la fois plus juste et plus efficace.



Ces influences, si vous n’avez encore jamais posé vos oreilles sur la musique d’High Vis, vont essentiellement (et plus ou moins en filigrane) de Fugazi à Echo And The Bunnymen en passant par Oasis, The Cure, Gang Of Four, Joy Division et toute la vague Madchester auxquels viennent se mêler un fort sentiment de rage ainsi qu’une énergie typiques des scènes Punk / Hardcore. Un joyeux mélanges de sonorités au service d’une musique profondément marquée par les origines sociales de ses membres et plus particulièrement du chanteur Graham Sayle qui signe des paroles douces-amères empreintes d’une poésie post-industrielle typiquement anglaise : "We're destitute and we're demoralised our suffering disguised as pride. If you won't give it, then, we'll fucking take it. Was told from early that we'll never make it" ("0151"), "I wish I could say something sane to wash away and annihilate the trauma that we save" ("Trauma Bonds"), "But come Friday we can start all over. Things are simple when we’re never sober" ("Fever Dream")...

Si ces textes et ces refrains fédérateurs s’avèrent être un puissant vecteur d’émotions, il en va naturellement de même pour la musique d’High Vis qui ne manquera certainement pas de vous prendre aux tripes et vous donner la chair de poule. Loin des assauts Punk / Hardcore de leur jeunesse, les Londoniens préfèrent une approche plus subtile et mélodique sans pour autant sacrifier à la grisaille ou à la fatalité de leur propos. De fait, si la formule s’avère dynamique, n’attendez pas des Anglais qu’ils cavalent à en perdre haleine ni qu’ils s’égosillent à en écorcher vos tympans. Comme d’autres avant moi, on parlera davantage de Post-Punk pour qualifier la musique d’High Vis (cette production à la fois très anglaise et très marquée par les années 80, ces guitares cristallines, cette réverb’ que l’on peut percevoir un petit eu partout, cette basse tout en rondeurs, cette batterie dynamique...) même si l’héritage Punk / Hardcore de la formation donne effectivement lieu à tout un tas de séquences et autres moments plus "énergiques" et "agressifs" (flagrant sur des titres tels que "0151" et "Out Cold" et de manière moins directe notamment à travers les prestations de Graham Sayle (chant) et d’Edward Harper (batterie)). Enfin, comment ne pas évoquer ici le caractère particulièrement entêtant et unificateur de ces mélodies imparables qui vous collent à la peau ? De "Talk For Hours" à "0151" en passant par "Out Cold", "Blending", "Trauma Bonds", "Fever Dream" ou bien encore "Join Hands", nombreux sont les moments forts et gorgés d’émotions qui ponctuent cet incroyable deuxième album.



Quelque part entre Post-Punk, Punk / Hardcore (voir Post-Hardcore) et Brit Pop, ce deuxième album d’High Vis est la confirmation que beaucoup attendait après un No Sense No Feeling particulièrement prometteur mais encore un petit peu vert sur certains points. Et si la musique des Anglais prend véritablement toute sa dimension sur scène, elle reste sur disque une véritable bouffée d’air frais, notamment au sein de cette scène Punk / Hardcore à laquelle elle reste fondamentalement attachée. Bref, s’il est effectivement trop tard pour faire figurer Blending dans la catégorie des albums de l’année, il ne l’est pas pour découvrir l’une des meilleures sorties de 2022. À vous de jouer !

