death sludge grind (?) de Homo Miserhabilis » après un court détour par l’indépendance. Des personnes fidèles donc.



Qu’avons-nous au programme ? Alors que « Homo Protognathus » (2019) explorait le brutal death, que « Homo Erectus » (2020) faisait un sort au grindcore, voici que les deux membres (Victor Bestiole ; Lundi Galilao) annoncent désormais une musique plus hybride où, quelque part, tous leurs styles de prédilection se retrouveraient accouplés, de gré ou de force, sur fond d’une histoire abracadabrantesque de chasseurs retrouvés mutilés par une équipe de spéléologues. Soit, qui suis-je pour juger l’inspiration, moi dont la dernière composition remonte à décembre 2020 ? Du côté de la pochette, le groupe suit la logique des deux précédents EP, le vert remplace le mauve, on reste sur des coloris flashy, ce n’est pas particulièrement beau mais cela a le mérite d’attiser la curiosité, d’intriguer mais, passons, le principal n’est pas là.



Je poursuis l’exploration avec un coup d’œil rapide sur la tracklist : seulement deux titres, un de vingt minutes et un second de cinq, c’est clair que cela tranche avec les dix-sept compositions de la sortie précédente, pour une durée totale équivalente. Et, quelque part, dans la démarche, on n’est pas si loin de l’



Bon, en vrai, le skeud vaut quand même surtout le détour pour « A Cave New World » qui semble effectivement être une bonne synthèse de ce que sait faire PROGNATHE : une grosse basse très sludge , des riffs écrasants de death industriel genre le doom crasseux, bref c’est la vraie foire d’empoigne, la main est baladeuse, le moindre petit cul affriolant qui passe est balancé dans la sauce, c’est la grande partouse métallique où chacun saura y reconnaître les siens. Le chant quant à lui est versatile, il explore les différentes possibilités de l’extrême, mes faveurs allant au chant hurlé hardcore qui instaure un vieux climat de haine quasiment palpable. Bien sûr, je n’oublie pas les subites accélérations dignes du necro black metal le plus rageur, on passe d’ailleurs le bonjour à



Je noterai également que les vingt minutes de « A Cave New World » ne sont pas un simple assemblage de riffs et d’ambiances. Les transitions sont fluides, logiques, évidentes même, ce qui est toujours le signe que la formation a réellement voulu faire ça au lieu de se retrouver avec des tonnes de riffs dont elle ne savait que foutre et qu’elle déciderait d’agglomérer. Evidemment, c’est mieux. Par conséquent, ce titre est tellement intense qu’il écrase un peu trop son petit frère « The Last Suffer », qui peine à se faire entendre. Il faut dire qu’il est plus ambiant, même s’il contient son lot de riffs mastoc, et que la nécessité de le séparer de l’autre n’est pas flagrante. Pour ma part, j’aurais plutôt tendance à considérer « Homo Miserhabilis » comme une seule composition dotée d’une outro un peu plus longue que d’habitude.



