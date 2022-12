Holy War - Holy Fükkin’ Warr!!! Chronique Holy Fükkin’ Warr!!! (EP)

thrash metal, le pur, le dur, l’authentique. Satan, de même que l’orthophoniste, ne doivent d’ailleurs pas être très loin et pour cause : trois croix inversées rien que dans le logo plus une pochette remplie de démons, de flammes et de curés agonisants, cela suffit à poser l’ambiance. Caricatural ? Peut-être. S’ils s’en foutent ? Probablement. Complètement cool ? Assurément.



En revanche, quels sont les musiciens qui se cachent derrière cette formation française active sur la période 1985-1988 sans avoir (à ma connaissance) sorti aucun disque et qui décide de revenir aujourd’hui d’abord avec un single (« Captured by Hellish Storm ») puis cet EP 4 titres « Holy Fükkin’ Warr!!! » (dont le single fait partie) ? Eh bien, que des vieux de la vieille évidemment. Nous avons donc Necrovorator, ex-bassiste de S. Desecrator (je n’ai rien trouvé le concernant), Weneria Demonator (qui a plutôt fait sa carrière dans le monde du heavy prog) et enfin Christ-Offensor qui n’est autre que le batteur historique (1988-1991) de metal…



Bref, si encore doute il y a quant au contenu musical, l’introduction « We Pray » le lève à coups de « Ave Sathanas » ou autre « Hail Satan!!! » (toujours trois points vous remarquerez). Quant aux trois titres qui suivent… Comme je n’avais que quatre ans à la sortie de « Welcome to Hell » et neuf pour « Obsessed by Cruelty », je ne suis que peu familier avec le thrash originel. Moi, c’est quand même plus l’époque HOLY WAR est aujourd’hui exactement ce qu’il devait être hier : une machine à rétro-riffer, avec le chant un peu speed thrash qui dérape dans les aigües, des solos à l’arrache, des textes qui sont à fond dans le style (même si voir écrites des choses telles que « Ah ah aaaah », « Urghhh », « Oooooh », « Nooooo… » me fait sourire car c’est typiquement le genre d’onomatopées que l’on pourrait retrouver dans les lyrics d’un groupe d’ados), ma principale surprise provenant du fait que je ne reconnais absolument pas le jeu démembré de Chris Palengat, ici somme toute très sage du côté des blasts et de la double… Et pour cause, ni le style ni l’époque ne s’y prêtent. Il évite donc le piège de l’anachronisme en adoptant une approche plus classique, plus sobre mais qui sert parfaitement les compositions au lieu de tartiner bêtement. Performance surprenante donc mais finalement totalement logique au regard de la teneur des morceaux.



