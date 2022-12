Putrefaction Sets In - Repugnant Inception of Decomposing Paroxysm Chronique Repugnant Inception of Decomposing Paroxysm

Putrefaction Sets In a beau être une formation toute jeune (2018), le carnet de chasse de ses membres dissipe tout doute quant à sa capacité à faire parler la poudre... camphrée. Jugez du peu : des membres, ou ex-membres, de General Surgery, Regurgitate, Expurgo, Nasum, Lymphatic Phlegm... Entre autres ! Forcément, les amateurs de dégueulasseries en tous genres se sentiront comme à la maison. Cinq années d'existence, et un seul full-length, sorti cette année chez le légendaire Black Hole Productions. Vu la logistique qu'aura nécessité la mise en boîte de "Repugnant Inception of Decomposing Paroxysm", enregistré sur trois ans entre le Brésil, la Suède et les États-unis, le péquin moyen aurait pu craindre un patchwork un peu mal branlé - Il n'en est rien. L'autoproclamée Global Goregrind Cabal produit un premier disque d'excellente facture. Pas personnel pour un sou, certes, mais était-ce vraiment ce qu'on lui demandait ?



J'avoue volontiers qu'à la première écoute, le coup de foudre ne fut pas immédiat. J'étais peut-être un poil chiffon ce jour-là - et quitte à piocher chez Lymphatic Phlegm, je crois que j'espérais secrètement qu'André Luiz laisse sa place à Rodrigo Alcantara, histoire d'avoir une dose supplémentaire de riffs tarabiscotés à se mettre sous la dent. Pourtant, borné que je suis, c'est au fil des écoutes que Putrefaction Sets In a su se faire apprécier pour ce qu'il est, une bonne petite raclée administrée par des vétérans, cherchant à se faire plaisir avant de réinventer l'eau tiède.



"Repugnant Inception of Decomposing Paroxysm" propose donc 14 titres, pour un poil plus de 30 minutes, d'un Goregrind "à l'ancienne". Sans jamais chercher le blast beat à outrance (à la manière d'un Sulfuric Cautery), mais plutôt en allant chercher du côté du groove et des ambiances bien putrides, qui faisaient les plus belles heures de "Symphonies of Sickness". On ne va pas tourner autour du pot pendant des plombes, ce premier jet est plus qu'influencé, il est marqué au fer rouge. Par Carcass, forcément, notre Père à tous. Mais aussi, et surtout, par le pedigree des musiciens, General Surgery et les défunts Regurgitate (période "Deviant" / "Sickening Bliss") en tête de file. Forcément, ça fonctionne très bien.



Putrefaction Sets In sait composer et exécuter - qui aurait pu en douter ? L'on trouve des refrains franchement fédérateurs (le tube en puissance "Degloving", ou encore "To Soften By Soaking") au milieu de la tripaille, une grosse dose de blast-beats supplément caisse claire qui régale dispensés par un Anderson Oliveira en très grande forme, et surtout, surtout, des titres plus lents, qui prennent le temps de développer cette atmosphère putride à mon sens indispensable au genre. L'ensemble du disque est réussi, hein ! Mais là ou Putrefaction Sets In me séduit le plus, c'est bien lorsqu'il ralentit des 4 fers pour permettre aux guitares de tapisser les murs, soutenues par le duo de voix André Luiz / Philipe Belisário, qui jongle habilement entre les classiques vomissements et les glapissements plus hystériques. Le riff acide de "Vibices and Suggillations" et son blast en demie-molle, les raclements d'une scie sur un os figurés par les grattes obèses de "March of Rigor Mortis - The Rule of 12", ou encore le grand final "Soap on a Bone", un poil longuet mais dont l'odeur de fond de morgue est diablement efficace... "Repugnant Inception of Decomposing Paroxysm" sait faire varier le propos sans devenir pénible - et ça, dans le genre, c'est ce qu'on appelle "du nectar".



Bref, Putrefaction Sets In signe un excellent disque. Sans surprise : Au figuré, quand l'on connaît les tordus aux manettes, et au propre (enfin, façon de parler...) puisqu'il ne sort, à aucun moment, de sa zone de confort. Mais c'est bien ce qui finit de nous le rendre sympathique, l'artiste : une déclaration d'amour au genre, par les mains de ceux qui ont, à leur petit niveau, contribué à le façonner.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE