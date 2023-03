Mindz Eye - True Blue Chronique True Blue (EP)

Des groupes qui me passent sous le nez et que je découvre tardivement, il y en a évidemment un paquet. Parmi eux, les Américains de Mindz Eye en activité depuis déjà cinq ans et qui en 2020 sortait un EP de huit minutes particulièrement réjouissant que je ne découvrirai cependant qu’en fin d’année dernière (mieux vaut tard que jamais)...



Intitulé True Blue, ce 7" de quatre titres voit le jour chez Irish VooDoo Records, toute petite structure californienne orientée Punk / Hardcore dont je n’avais encore jamais entendu parler auparavant. Face à ce rayonnement des plus restreins, on peut alors comprendre pourquoi il m’aura fallu plus de deux ans avant de tomber sur Mindz Eye.

Formé en 2018 quelque part dans le Colorado, le groupe embraye très vite sur la composition et l’enregistrement de ses premiers morceaux. Certes modestes, les sorties affluent alors entre singles ("Crucial Taunt", "Street Justice"), démo (Way 2 Lose) et EP. La dernière en date est ce petit bout de plastique introuvable en Europe mais qui cependant devrait en ravir plus d’un, notamment parmi les amateurs de Hardcore à la Turnstile (celui des débuts), Higher Power et autre Slope.



Premier bon point pour les Américains, cet artwork coloré signé Caleb Butcher. Vous vous en souvenez peut-être mais c’est lui qui a également réalisé l’illustration (ou plutôt le collage) du dernier album de Sanguisugabogg ou, pour rester dans le Hardcore, celui de Surface Noise, premier album des excellents Judiciary. Alors en effet, ce bouquet de fleurs s’avère particulièrement éloigné de ses collages porno / gore / mécanique dont il a l’habitude mais en ce qui me concerne, ce côté coloré très inspiré par les années 80 et 90 fonctionne particulièrement bien sur ma petite personne.

Produit par Taylor Hahn et Seth Munson, ces morceaux bénéficient également d’une production extrêmement simple et agréable avec cependant ce qu’il faut d’abrasivité pour pimenter le tout lors des séquences les plus corsées. On retiendra également ce son de guitare très inspiré par les années 90 avec notamment quelques effets de flanger utilisés à bon escient comme par exemple sur l’introduction de "True Blue". Bref, un artwork soigné et une production aux petits oignons pour un disque ultra cool !



Comme toujours, là n’est pas l’essentiel puisque ce qu’il faut évidemment retenir de True Blue ce sont ces quatre titres particulièrement frais et efficaces qui ne devraient pas manquer de susciter enthousiasme et bonne humeur chez tous ceux d’entre vous qui choisiront d’y poser leurs oreilles. Aussi, bien que Mindz Eye soit effectivement à classer dans la catégorie Hardcore, il est tout de même à noter que le groupe puise une partie de ses influences du côté de la scène alternative des années 90 (encore elles) avec une approche finalement plutôt Pop. Cela se traduit ainsi par tout un tas de petites mélodies faciles et entêtantes (parfois sous forme de leads comme sur "True Blue" à 1:41) qui vous rentrent dans la tête dès les premières écoutes et ne vous lâchent plus une fois passé ces huit minutes aussi expéditives qu’addictives. Cela passe également par l’utilisation sporadique d’un chant clair et aérien qui apporte une petite pointe de mélodie supplémentaire comme sur les premières secondes de "True Blue" ou, de manière plus discrète, sur l’ultra efficace "Brain Wavez".

Au-delà de ces quelques éléments qui apportent à leur manière un petit peu de ce charme et de cette légèreté qui caractérisent le Hardcore des Américains, Mindz Eye brille également (surtout) par le groove absolument redoutable dont il fait preuve tout au long de ces quelques titres. En effet, comment résister aux riffs chaloupés de "True Blue" à 1:16, "Oblivion (Borrowed Time)" à 0:44, "Brain Wavez" à 0:04 ou "Rat Race" à 0:03 ? Un groove particulièrement affûté qui n’a rien de lourdingue ou de pataud et qui donne furieusement envie d’exécuter ses meilleurs pas de danse sur le parquet. De fait, ceux qui recherchent de l’intensité et de l’agressivité à tout prix en seront ici pour leur temps et/ou leur argent alors qu’à l’inverse tout ceux en quêtent de fun, de fraîcheur et de légèreté (malgré un discours qui n’en oublie pas les tracas du quotidien) trouveront en ces quelques titres matière à se réjouir.



À l’heure où j’écris ces quelques lignes, Mindz Eye devrait normalement avoir enregistré les quelques compositions qui figureront sur son premier album à paraître si tout va bien cette année. En attendant que ce jour béni arrive, voilà un bon moyen de faire connaissance avec ces Américains qui méritent à être connus et qui surtout possèdent de sérieux atouts pour s’imposer dans le paysage Hardcore actuel et au passage apporter le sourire aux fans de Turnstile quelque peu chamboulés par l’orientation très Pop de ces dernières années. Bref, retenez bien le nom de Mindz Eye car il y a des chances que le groupe devienne dans les mois à venir la "Next Big Thing".

