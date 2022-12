Förgjord - Ruumissaarna pt. 1 Chronique Ruumissaarna pt. 1

FÖRGJORD pour qu’enfin plus d’entre vous compreniez à quel point le groupe finlandais fait partie des formations actuelles les plus personnelles, les plus efficaces et les plus stables ? J’ai déjà expliqué les raisons, j’ai déjà démontré ses qualités, j’ai déjà mis des notes explicites... Alors il ne me reste plus beaucoup d’options pour vous convaincre... La sortie de ce Ruumissaarna pt. 1 en est cependant une nouvelle occasion... Mais quoi, j’imagine que cette fois encore la plupart des lecteurs n’ira pas nécessairement vérifier si mes dires se vérifient, si mon engouement vaut le coup d’aller tenter... J’ai donc réfléchi et trouvé deux solutions encore possibles pour vous persuader de plus vous intéresser à ce groupe finlandais. La première, c’est de vous payer. Sauf que ça va être difficile à expliquer à mon banquier... La seconde, c’est de vous prouver que je ne suis pas totalement perdu dans une opinion subjective quand je loue l’excellence des 4 albums les plus récents de FÖRGJORD.



Pour en savoir plus sur le style pratiqué, je renvoie à mes anciennes chroniques, qui expliquaient comme il se devait que les compositions font dans du black metal finlandais à la fois pur et mélodique, avec beaucoup d’idées personnelles, avec une forte identité. Les notes affichées sur Metal Archives parlent d’elles-mêmes avec un 100% pour Ruumissaarna pt. 1 a pour l’instant été noté par 8 personnes, la moyenne est à 3.26/5 avec un beau 4/5 de la part du boulimique mais souvent très juste Vilosophe. Un certain dénommé wehopeyoudie y a même intégré de longs commentaires très pertinents. Je me permets de traduire en français une partie et de lui emprunter, parce qu’il a un vrai talent pour expliquer ce qu’est véritablement FÖRGJORD.



« Piliers du black metal obscurantiste, le Finlandais Förgjord se lance dans le premier volet d'une trilogie intitulée "Ruumissaarna", grossièrement traduit par "sermon du défunt". Cet essai est une solide continuation de leur black metal lo-fi mais mélodique, se livrant à des enjeux dramatiques lourds, portés par des frissons de vitesse galopante, des crescendos cacophoniques atteignant un sens de l'épopée et des lamentations ternes. »



