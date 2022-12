Terragon - Chapitre II : Baudelaire Chronique Chapitre II : Baudelaire

black metal me direz-vous. Et en plus, celui-là, il a l’outrecuidance d’avoir sorti deux albums cette année : « Chapitre II : Baudelaire » (que je m’apprête donc à traiter) et « Chapitre III : The Middle Earth – part One » en ce mois de décembre, alors que le premier effort, sobrement intitulé



Bon, le metal et Baudelaire, c’est comme qui dirait « cul et chemise » ou les cinq doigts de la main. Là, sans prendre le temps de faire une recherche approfondie, j’ai Diamanda Galas et sa version des Litanies de Satan qui me vient immédiatement à l’esprit, le titre « Spleen » des Allemands de EverEve sur l’album « Stormbirds » ou encore Modern Cubism (side-project de Jean-Luc de Meyer, chanteur de FRONT 242) avec le très bon « Les plaintes d’un Icare »… Comment ça mes exemples ne sont pas vraiment du metal ? Vous voulez que je sorte de la cave « Les fleurs du mal » de Léo Ferré ? Je ne pense pas que l’on ait besoin d’en arriver à de telles extrémités.



Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, c’est Manylaethurius qui se grime en compteur pour mettre en musique dix poèmes en un peu plus d’une heure. Précisons toutefois que sa carrière n’a pas débuté avec TERRAGON puisqu’on le retrouvait déjà au début des années 2000 dans



Je ne m’éterniserai pas trop sur la pochette car, autant le logo de la formation est vraiment classe, autant, s’il n’y avait le titre, j’aurais pu croire que le personnage représenté n’était autre que Michel Houellebecq. Franchement, tu lui rajoutes un mégot dans le bec, l’illusion est parfaite. Une adaptation musicale des « Particules élémentaires » serait d’ailleurs de fort bon goût mais passons, ce n’est point le sujet.



Musicalement, l’homme étant contraint par la taille des poésies sélectionnées, la durée des titres fluctue du bref (deux minutes pour « Le gouffre » ou « Duellum ») à l’imposant (les douze minutes de « Dance macabre »), ce qui tend à confirmer que le compositeur a vraiment cherché à développer les bons climats, les meilleures atmosphères, pour faire vivre les textes au lieu de forcer ces derniers à rentrer dans une structure plus rigide qu’il maîtriserait. Comme je m’y attendais un peu, le style est celui d’un black metal mélodique, romantique (terme non péjoratif ici car à comprendre dans son acception littéraire) et atmosphérique, alternant les passages narrés avec des éléments plus traditionnellement métalliques, des vapeurs électroniques (« La destruction »), un chant parfois « raw » parfois grave, tantôt chanté, tantôt parlé… Attendez, ça ne serait pas un peu la foire d’empoigne là ?



Paradoxalement, non. Pourquoi cela ? Parce que, et cette interprétation est toute personnelle, Manylaethurius a fait le choix d’imaginer la musique qui, selon lui, collerait le mieux aux textes. Dans cette optique, il devient alors logique que le black ne soit pas forcément le style le plus adéquat, TERRAGON faisant alors jouer sa culture musicale et son sens des arrangements pour mettre les instruments au service de la voix. Le seul défaut à ce choix est que comme la production manque un brin de puissance, les parties orchestrées sont souvent bouffées par le reste, par exemple la batterie sur « Dance macabre » (une composition impressionnante cela dit), alors qu’elles sont pensées pour apporter de l’ampleur, de l’emphase, de la mélancolie là où les guitares ne le peuvent. En cela, « Les litanies de Satan » est sans doute la composition sur laquelle l’équilibre entre l’électrique et l’acoustique me paraît le plus juste même si, à titre personnel, je préfère l’approche belliqueuse de « Duellum » ou le black doom de « De Profundis Clamavi ».



Le projet était ambitieux, je ne sais pas combien de temps il aura fallu à ce musicien pour composer l’album mais le résultat final est une franche réussite au regard des moyens probablement mis en œuvre et du fait qu’il soit seul pour orchestrer l’ensemble. Bien sûr qu’il y a des défauts dans « Chapitre II : Baudelaire » mais ils sont gommés par le fait qu’il me redonne le goût de la poésie, genre littéraire qui m’a toujours profondément ennuyé au cours de mes études et pour lequel je n’ai jamais eu d’appétence. Chapeau bas. Encore un one man band deme direz-vous. Et en plus, celui-là, il a l’outrecuidance d’avoir sorti deux albums cette année : «» (que je m’apprête donc à traiter) et «» en ce mois de décembre, alors que le premier effort, sobrement intitulé « Chapitre I », remontait déjà à 2004.Bon, leet Baudelaire, c’est comme qui dirait « cul et chemise » ou les cinq doigts de la main. Là, sans prendre le temps de faire une recherche approfondie, j’aiet sa version des Litanies de Satan qui me vient immédiatement à l’esprit, le titre « Spleen » des Allemands desur l’album «» ou encore(side-project de, chanteur de) avec le très bon «»… Comment ça mes exemples ne sont pas vraiment du? Vous voulez que je sorte de la cave « Les fleurs du mal » de? Je ne pense pas que l’on ait besoin d’en arriver à de telles extrémités.Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, c’estqui se grime en compteur pour mettre en musique dix poèmes en un peu plus d’une heure. Précisons toutefois que sa carrière n’a pas débuté avecpuisqu’on le retrouvait déjà au début des années 2000 dans SPECTRUMS OF OBLIVION et ANCETRES , l’épée et le manche (de guitare) à la main.Je ne m’éterniserai pas trop sur la pochette car, autant le logo de la formation est vraiment classe, autant, s’il n’y avait le titre, j’aurais pu croire que le personnage représenté n’était autre que Michel Houellebecq. Franchement, tu lui rajoutes un mégot dans le bec, l’illusion est parfaite. Une adaptation musicale des « Particules élémentaires » serait d’ailleurs de fort bon goût mais passons, ce n’est point le sujet.Musicalement, l’homme étant contraint par la taille des poésies sélectionnées, la durée des titres fluctue du bref (deux minutes pour « Le gouffre » ou « Duellum ») à l’imposant (les douze minutes de « Dance macabre »), ce qui tend à confirmer que le compositeur a vraiment cherché à développer les bons climats, les meilleures atmosphères, pour faire vivre les textes au lieu de forcer ces derniers à rentrer dans une structure plus rigide qu’il maîtriserait. Comme je m’y attendais un peu, le style est celui d’unmélodique, romantique (terme non péjoratif ici car à comprendre dans son acception littéraire) et atmosphérique, alternant les passages narrés avec des éléments plus traditionnellement métalliques, des vapeurs électroniques (« La destruction »), un chant parfois « raw » parfois grave, tantôt chanté, tantôt parlé… Attendez, ça ne serait pas un peu la foire d’empoigne là ?Paradoxalement, non. Pourquoi cela ? Parce que, et cette interprétation est toute personnelle,a fait le choix d’imaginer la musique qui, selon lui, collerait le mieux aux textes. Dans cette optique, il devient alors logique que lene soit pas forcément le style le plus adéquat,faisant alors jouer sa culture musicale et son sens des arrangements pour mettre les instruments au service de la voix. Le seul défaut à ce choix est que comme la production manque un brin de puissance, les parties orchestrées sont souvent bouffées par le reste, par exemple la batterie sur « Dance macabre » (une composition impressionnante cela dit), alors qu’elles sont pensées pour apporter de l’ampleur, de l’emphase, de la mélancolie là où les guitares ne le peuvent. En cela, « Les litanies de Satan » est sans doute la composition sur laquelle l’équilibre entre l’électrique et l’acoustique me paraît le plus juste même si, à titre personnel, je préfère l’approche belliqueuse de « Duellum » ou lede « De Profundis Clamavi ».Le projet était ambitieux, je ne sais pas combien de temps il aura fallu à ce musicien pour composer l’album mais le résultat final est une franche réussite au regard des moyens probablement mis en œuvre et du fait qu’il soit seul pour orchestrer l’ensemble. Bien sûr qu’il y a des défauts dans «» mais ils sont gommés par le fait qu’il me redonne le goût de la poésie, genre littéraire qui m’a toujours profondément ennuyé au cours de mes études et pour lequel je n’ai jamais eu d’appétence. Chapeau bas.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE