M.Pheral - Lie Chronique Lie (EP)

A fond qui tue ! #1 ». Je sais, le nom est totalement naze, j’avais commandé ce sampler gratuit avec je ne sais plus quel magazine (Rage je crois) mais il contenait des pépites telles que GRIM SKUNK, RUMBLE MILITIA, VOMITOSE, SOULSTORM et j’en passe, ça mériterait vraiment une chronique et chronique il y aura d’ici peu.



Mais passons, sur « Brutale Génération » M.PHERAL interprétait un morceau (encore aujourd’hui) incroyable : « Words ». Bon, il y a un tas d’autres formations qui m’ont marqué sur ce double disque mais je trouvais tout particulièrement que cette musique dégageait une atmosphère complètement hallucinante, avec ce chant irréel et cette froideur toute industrielle mais dont je n’avais alors que peu connaissance, c’est à peine si je découvrais Soil » chez mon petit disquaire de province j’étais comme un dingue. D’ailleurs, j’écoute toujours cet album et je reviendrai dessus ultérieurement car, pour aujourd’hui, c’est bien l’EP « Lie » qui m’intéresse. Pourquoi ? Tout simplement parce que « Words » y est présent et que je préfère commencer par le commencement (qui n’en n’est pas vraiment un puisqu’il y avait déjà eu une démo en 1994, nul n’est parfait).



Avec le recul, je me dis que le line up de M.PHERAL était juste dingue : Frédéric Houriez et Franck Peiffer de Ludovic Loez de black, death, hardcore, industriel, plus expérimental comme les grands malades de FISHERMAN) et il y avait une vraie touche, une sensibilité, une façon d’aborder la musique qui s’est, je trouve, peu à peu délitée pour coller à des canons plus internationaux, cette tendance se renversant depuis une dizaine d’années notamment par le biais du black metal mais ça serait l’objet d’une dissertation dans laquelle je ne me lancerai pas maintenant.



Evidemment, je ne peux pas écouter « Lie » aujourd’hui avec mes oreilles de dix-huit ans mais ça n’enlève rien ni au plaisir, ni à l’objectivité. En effet, les six compositions restent finalement très actuelles du fait que les différents styles qui les sous-tendent sont toujours présents : une base (et une basse) quasi cold wave qui pourrait renvoyer à THE CURE, sur le titre « L.I.E. » par exemple, ou encore au post-punk de JOY DIVISION, une grosse dose d’influence Ludovic Loez et aux penchants death metal des membres de PUTRID OFFAL. Oui, sur le papier, ça a l’air dégueulasse mais, à l’écoute, c’est une autre dimension qui s’ouvre alors car, encore une fois, je ne pense pas qu’il y ait eu un autre moment dans l’histoire de la musique « dure » en France où autant de compositeurs de talents étaient réunis avec devant eux un horizon quasi vierge. En l’absence de réseaux sociaux pour s’inventer une vie et/ou du succès, en l’absence également de réels espoirs de pouvoir vivre de sa musique et, surtout, parce que l’on était finalement encore aux balbutiements du genre, les champs d’expérimentation semblaient dès lors illimités. D’où l’émergence d’un projet tel que M.PHERAL mais je pourrais également citer FORLORN EMOTION ou encore PROTON BURST, le chant n’étant d’ailleurs pas sans m’évoquer celui de Rémi Vaucher.



Bref, je sais bien que l’existence d’un EP tel que « Lie » peut paraître comme totalement anecdotique aujourd’hui au regard du nombre colossal d’excellents disques qu’il faudrait avoir écouté au moins une fois dans sa vie mais, d’une, c’est selon moi l’une des pierres angulaires de la scène metal hexagonale, de deux c’est l’expression évidente du potentiel créatif de nos musiciens de l’extrême et, de trois, c’est une occasion unique de se replonger dans le son et l’esprit du début des années 90, une période courte mais qui a paradoxalement engendré ce qui se fait encore de mieux de par chez nous.



1996 - Indépendant

0 - Indépendant Death Metal Industriel notes Chroniqueur : 3.75 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur M.Pheral

Death Metal Industriel - 1993 † 1997 - France

formats CD / 0 - Indépendant

écoutez Full EP

tracklist 01. Lie (04:49) 02. Injured Life (03:38) 03. Ignorance (04:43) 04. Words (04:08) 05. L.I.E (05:02) 06. L........ (04:56)

Durée : 27:16

line up Frédéric Houriez / Basse, Programmation

Ludovic Loez / Guitare

Franck Peiffer / Guitare, Chant

