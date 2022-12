Order of Nosferat - Vampiric Wrath Unleashed Chronique Vampiric Wrath Unleashed

ORDER OF NOSFERAT a trouvé le temps de composer pour faire sa doublette, comme en 2021, et son label semble toujours lui apporter le même soutien. C’est donc pour la quatrième fois consécutive sur le réputé Purity Through Fire que l’on découvre le monde de cette formation tenue par l’Allemand mystérieux Count Revenant. Il est la véritable tête du groupe et il s’occupe des vocaux et de la plupart des instruments, donc le synthé. Il n’y a toujours que la batterie qu’il laisse à un jeune expert : Anzillu. Celui-ci multiplie les participations et martyrise les fûts pour SERPENTFYRE, NACHTVRUCHT, et prochainement pour IKU-TURSO, qu’il a récemment intégré. Il est finlandais, et même si ce n’est pas la première raison pour laquelle il a été choisi ici, c’est tout de même un heureux hasard tant les compositions peuvent s’affilier au black metal mélodique que son pays maîtrise si bien.



Ceux qui ont déjà écouté un des trois albums précédents le savent bien d’ailleurs, ORDER OF NOSFERAT aime les mélodies, surtout celles qui galopent, celles qui viennent rajouter de l’entrain à une musique extrêmement vivifiante... excitante. C’est évidemment une nouvelle fois ce que l’on retrouve sur ce Vampiric Wrath Unleashed, car la formule est identique... Le groupe est immuable de toute façon, tout comme le personnage qu’il met en avant dans son nom, et sur sa pochette. Ceux qui aimeraient voir Nosferatu arborer des t-shirts orange et se trémousser sur une musique de notre nouveau chevalier des Arts et des Lettres Francky Vincent n’ont rien à faire ici. Les compositions sont les mêmes que sur



Surtout que la recette du groupe est vraiment appliquée à l’identique concernant toutes ses facettes. Les morceaux dont je viens de parler ne concernent donc que la moitié des compositions puisque cette fois-ci encore ORDER OF NOSFERAT nous refait le coup du « deux en un ». La moitié des morceaux, en l’occurence les titres impairs, font dans le black mélodique. Les autres, les titres pairs, sont des compositions de pur Dungeon Synth, joués uniquement au piano et au synthé, sans vocaux. Du coup, l’élément qui a le plus changé depuis



2022 - Purity Through Fire Black Metal Mélodique / Dungeon Synth notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal Mélodique / Dungeon Synth - Allemagne / Finlande

A Howl from the Forbidden Tower

tracklist 01. Shadows over Wisborg 02. A Howl from the Forbidden Tower 03. Vampiric Wrath Unleashed 04. Fog Hide the Secrets of the Forlorn Kingdom 05. ...of Treachery and Bloodshed 06. The Lone Lord 07. The Abyss of Thousand Nights 08. Whispers from the Master's Tomb 09. Hunting Eyes of Fury 10. As the Sunrise Ends My Everlasting Sorrow

Durée : 44:47

