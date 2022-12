DarkNephilim - Confiteor Deo Omnipotenti Chronique Confiteor Deo Omnipotenti

DARKNEPHILIM donc, une récente formation de dark black metal qui sort avec « Confiteor Deo Omnipotenti » (« Je confesse à Dieu tout puissant », soit, de ce que j’ai trouvé, une phrase extraite de la prière « Confiteor ») son premier album. Gardez en tête cette référence liturgique car elle donne une assez bonne indication du contenu musical.



Pour commencer, tout ici sent le fait maison : le label DarknProd n’a que ce groupe au catalogue, il n’y a qu’un homme à ses commandes et les deux portent le même nom, au moins on ne risque pas de se tromper. Du côté de la production, les moyens n’étaient pas forcément au rendez-vous pour faire dans le grandiloquent, par conséquent les instruments sont comme étouffées : si l’on entendait la musique à travers une épaisse couche de coton le résultat serait sans doute identique. Dommage car, sur le fond, DARKNEPHILIM propose quelque chose d’intéressant, à défaut d’être foncièrement fascinant, mais ce manque de puissance fait perdre à l’album une bonne partie de son potentiel de nuisance et ruine toutes ses subtilités en enlevant sa dynamique. Erreur de jeunesse peut-être, il demeure que si prochaine sortie il y a et que le son est meilleur, à qualité de composition égale, ce sera forcément plus attractif.



Evidemment, lorsqu’on parle de dark metal, on ne peut que penser aux Allemands de dark rock développées, quelques (bonnes) surprises également avec ce qui me semble être de la contrebasse, du champ indien et, surtout, la voix profonde, incantatoire, qui est pour beaucoup dans la noirceur globale des climats instaurés.



En revanche, alors que « Confiteor Deo Omnipotenti » dure quasiment une heure, je déplore rapidement quelques longueurs ainsi qu’une accumulation d’éléments encore trop disparates, laissant à penser que DARKNEPHILIM[ a absolument tenu à tout mettre dans son disque : du gothique, des blasts (la batterie est programmée je pense) black metal superflus dans le contexte où ils s’inscrivent parce qu’en décalage, quelques arrangements de cordes et d’instruments acoustiques, avec une tendance trop systématique à trafiquer la voix pour la rendre plus mystérieuse et sombre qu’elle ne l’est réellement. Même stylistiquement, quel rapport entre « Last Trumpet » et « Lonely Wolf » ? Et ce n’est qu’un exemple… Tout cela est décousu, pas incohérent, plutôt inconstant.



2022 - DarknProd Black Dark Metal

Black Dark Metal - 2020 - France

CD / 13/04/2022 - DarknProd

écoutez Pilgrim Rat

Darkness

Confiteor Deo Omnipotenti

01. Pilgrim Rat (06:04) 02. Scars of Depression (05:10) 03. Argentoratum (05:40) 04. Surviving (04:35) 05. Darkness (08:23) 06. War Paint (05:06) 07. Last Trumpet (04:31) 08. Lonely Wolf (05:13) 09. Confiteor Deo Omnipotenti (06:18) 10. Spiritual Cramp (Christian Death cover) (03:05)

Durée : 54:05

DarkNephilim / Chant, Instruments

13 Avril 2022

