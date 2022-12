Massgrav - Slowly We Rock Chronique Slowly We Rock

Slowly We Rock » fait un clin d’œil plus qu’appuyé à Neil Young avait déjà subi le même genre de détournement avec le « Keep on Rottin in the Free World » de death metal, c’est encore moins une formation parodique car eux, leur truc, c’est de mélanger un peu de ce bon vieux rock n’ roll au powerviolence, le résultat étant pour le moins explosif.



Ok, la pochette ressemble à l’enseigne tape à l’œil d’un salon de tatouage et, je l’avoue, j’avais un putain de gros à priori avant d’écouter l’album. Pour tout dire, je serai tombé sur une illustration pareille chez mon disquaire du temps de ma jeunesse, elle serait restée au fond du bac, cela aurait été une connerie mais je ne l’aurais jamais su. Pourquoi une erreur ? Tout simplement parce que les rockers de Stockholm buttent tout et ce de l’introduction « Bränn östermalm » au vingt-et-unième et dernier titre « är det konstigt? ». Comme annoncé, la musique est un joyeux (car plein de bonne humeur) bordel de rock passé à la moulinette d’un punk hardcore ultra violent, en fait complètement grind dans la vitesse absolue de ses tempos. D’ailleurs, les amateurs du Human 2.0 » pourraient être séduits, pour ma part j’y retrouve un peu de la fureur vocale (le duo de voix Norse et Ola est un pur régal) ainsi qu’une capacité indéniable à tomber des riffs mémorables, avec en plus ici une espèce de classe ultime des branleurs. Rarement l’expression « power trio » n’aura trouvé meilleure illustration.



Etant donné le genre pratiqué et l’intensité de chacune des compositions, on ne pouvait pas vraiment s’attendre à ce que ces dernières dépassent les deux minutes. Les trois types bastonnent, certes, mais avec une précision de chirurgien, la production en béton mettant parfaitement en exergue chacun des instruments. En effet, si les voix destructrices sont un élément majeur de la musique, il ne faudrait pas pour autant occulter le travail d’abattage dingue réalisé par le batteur qui est un condensé de vitamines, une source d’énergie inépuisable. Du côté des riffs, basse et guitare ont parfaitement retenu les leçons des anciens : oui l’héritage rock constitue bien le fond même des chansons mais les mecs doivent prendre leur pied uniquement lorsque ça blaste, aussi déploient-ils un arsenal suffisamment costaud pour faire péter Fort Knox.



2022 - Selfmadegod Records Fastcore n' Roll notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Massgrav

Fastcore n' Roll - 1998 - Suède

formats Vinyl / 02/09/2022 - Lixiviat Records

CD / 02/09/2022 - Selfmadegod Records

écoutez Bränn Östermalm

Gasen i botten

Inget jävla tingeltangel

När Antikrundan kommer till stan

Krossa högerkukarna

tracklist 01. Bränn Östermalm (00:57) 02. Gasen i botten (01:06) 03. Inget jävla tingeltangel (00:31) 04. När Antikrundan kommer till stan (01:26) 05. Krossa högerkukarna (01:00) 06. Hetsjakt på Sverigedemokrater (00:39) 07. Höj Skatten (01:36) 08. Ebba Braun Thor - she wolf of the SD (00:58) 09. Snut en skjut (01:50) 10. Källa: feeling (00:58) 11. Ditt alldeles livegna liv (00:47) 12. Enad front mot idioter (00:56) 13. Nu är svinen vid makten igen (01:23) 14. Hårda jävla snutkukar (00:56) 15. Man är väl ingen jävla ekonom (00:57) 16. Hög på livet (01:35) 17. Sista dan på jobbet (00:57) 18. Det finns ingen rättvisa (01:47) 19. Lagen är till salu (00:46) 20. Buhuhu (00:53) 21. Är det konstigt? (01:06)

Durée : 23:15

line up Fenok / Batterie

Jesper (Massgrav) / Guitare

Norse / Guitare, Chant

Ola (Massgrav) / Basse, Chant

parution 2 Septembre 2022