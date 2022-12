Sapaudia - Requiemonument Chronique Requiemonument (EP)





Duc de Sapaudie, tu as déboulé dans la vie de beaucoup d’entre nous soudainement en 2015, avec ton premier album nommé OFDRYKKJA, mais surtout Ravenlord, le géniteur de WOODS OF INFINITY qui venait justement de mettre un terme à son groupe. Il avait laissé un vide énorme, et le seul espoir que nous avions à l’époque était une improbable reformation avec son acolyte Melkor. Maintenant nous le savons, WOODS OF INFINITY ne reviendra probablement jamais, mais nous avons le coeur moins lourd grâce à ton talent. Tu n’as pas remplacé ce groupe, mais tu as permis à Ravenlord de trouver des compositions à la hauteur de son talent, des compositions qui sont emplies de mélancolie, de nostalgie, de désespoir et de moments désabusés extrêmes.



Il est resté avec toi après le premier album, et il est même devenu un membre à part entière. Tu as d’ailleurs vite eu l’inspiration pour une suite, dès 2016, et Sainte Nuit est sorti. Il était intense, il était malheureux, il était trop court. Tu avais eu une nouvelle fois réussi à t’associer à un autre écorché vif pour un titre : Graf, le chanteur de PSYCHONAUT 4. Tu étais déjà au firmament des groupes les plus touchants de notre univers musical, et les fans se multipliaient, car ta réputatiion ne cessait de croître.



Et tu as disparu.



Tu as disparu dans tous les sens du terme. Non seulement musicalement puisque tu n’as plus rien sorti depuis, mais aussi en tant qu’individu... Tu étais déjà assez discret, mais il était possible de te contacter et d’échanger avec toi, mais soudainement tu es devenu invisible... Tu nous avais abandonné, et nous ne pouvions pas t’en vouloir, car quelque part nous avions l’impression que tu ne pouvais composer que lorsque tu étais au plus mal. Ne pas avoir de tes nouvelles était sans doute rassurant au sujet de ta santé, mais égoïstement nous ne pouvions qu’espérer ton retour.



Et ce moment est enfin arrivé en 2022... avec un EP de deux morceaux uniquement. Je peux te dire que je me suis précipité sur le label War Against Yourself pour commander mon CD, limité à 133 copies... Depuis, les compositions tournent en boucle chez moi, et c’est une nouvelle fois particulièrement néfaste pour la santé spirituelle. Surtout que rien n’a changé, tu sais toujours partager la désillusion et le mal-être, tu es toujours en compagnie de Ravenlord, tu ajoutes toujours des samples divers, de chants interprêtés par des enfants à un monologue déclamé aussi par un enfant.



Je vais être ingrat, mais cet EP ne nous suffit pas. Les 13 minutes que tu nous lances au visage nous ont donné l’espoir d’un nouvel album, mais aussi l’inquiétude de devoir attendre longtemps, voire éternellement. Nous ne pouvons que nous demander pourquoi tu a sorti un EP. Si tu avais plus de morceaux en cours de réalisation, tu aurais patienté, tu n’aurais pas proposé cette sortie. Et comme tu ne communiques pas, nous ne savons pas si l’espoir est permis ou non. Devons-nous nous réjouir ? Devons-nous nous satisfaire du peu que tu nous offres ? Finalement, tu souffles en nous le même d’esprit que dans ta musique. Nous nous sentons mal aimés, nous nous sentons abadonnés, nous nous sentons orphelins. Nous avons besoin de toi... Duc de Sapaudie, ceci n’est pas une chronique, mais un message que je t’adresse, et que je souhaitais partager en même temps à tous les lecteurs qui tomberont sur cette page. Ceci n’est pas une chronique, mais un remerciement doublé d’une requête.Duc de Sapaudie, tu as déboulé dans la vie de beaucoup d’entre nous soudainement en 2015, avec ton premier album nommé Furvus Spiritus Ancellus . Et tu nous as alors tous chamboulés. Ta musique était tragique. Les émotions étaient pures et sincères. Et surtout, tu avais réussi à t’octroyer les services de deux voix du black metal suédois désespéré. C’était Pessimister, alias C9H13N d’, mais surtout Ravenlord, le géniteur dequi venait justement de mettre un terme à son groupe. Il avait laissé un vide énorme, et le seul espoir que nous avions à l’époque était une improbable reformation avec son acolyte Melkor. Maintenant nous le savons,ne reviendra probablement jamais, mais nous avons le coeur moins lourd grâce à ton talent. Tu n’as pas remplacé ce groupe, mais tu as permis à Ravenlord de trouver des compositions à la hauteur de son talent, des compositions qui sont emplies de mélancolie, de nostalgie, de désespoir et de moments désabusés extrêmes.Il est resté avec toi après le premier album, et il est même devenu un membre à part entière. Tu as d’ailleurs vite eu l’inspiration pour une suite, dès 2016, etest sorti. Il était intense, il était malheureux, il était trop court. Tu avais eu une nouvelle fois réussi à t’associer à un autre écorché vif pour un titre : Graf, le chanteur de. Tu étais déjà au firmament des groupes les plus touchants de notre univers musical, et les fans se multipliaient, car ta réputatiion ne cessait de croître.Et tu as disparu.Tu as disparu dans tous les sens du terme. Non seulement musicalement puisque tu n’as plus rien sorti depuis, mais aussi en tant qu’individu... Tu étais déjà assez discret, mais il était possible de te contacter et d’échanger avec toi, mais soudainement tu es devenu invisible... Tu nous avais abandonné, et nous ne pouvions pas t’en vouloir, car quelque part nous avions l’impression que tu ne pouvais composer que lorsque tu étais au plus mal. Ne pas avoir de tes nouvelles était sans doute rassurant au sujet de ta santé, mais égoïstement nous ne pouvions qu’espérer ton retour.Et ce moment est enfin arrivé en 2022... avec un EP de deux morceaux uniquement. Je peux te dire que je me suis précipité sur le label War Against Yourself pour commander mon CD, limité à 133 copies... Depuis, les compositions tournent en boucle chez moi, et c’est une nouvelle fois particulièrement néfaste pour la santé spirituelle. Surtout que rien n’a changé, tu sais toujours partager la désillusion et le mal-être, tu es toujours en compagnie de Ravenlord, tu ajoutes toujours des samples divers, de chants interprêtés par des enfants à un monologue déclamé aussi par un enfant.Je vais être ingrat, mais cet EP ne nous suffit pas. Les 13 minutes que tu nous lances au visage nous ont donné l’espoir d’un nouvel album, mais aussi l’inquiétude de devoir attendre longtemps, voire éternellement. Nous ne pouvons que nous demander pourquoi tu a sorti un EP. Si tu avais plus de morceaux en cours de réalisation, tu aurais patienté, tu n’aurais pas proposé cette sortie. Et comme tu ne communiques pas, nous ne savons pas si l’espoir est permis ou non. Devons-nous nous réjouir ? Devons-nous nous satisfaire du peu que tu nous offres ? Finalement, tu souffles en nous le même d’esprit que dans ta musique. Nous nous sentons mal aimés, nous nous sentons abadonnés, nous nous sentons orphelins. Nous avons besoin de toi...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2022 - War Against Yourself Records Black Metal mélancolique notes Chroniqueur : 4.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sapaudia

Black Metal Désabusé - 2012 - France

écoutez Stämmor ur dimma

tracklist 01. Stämmor ur dimma 02. Vinterbår

Durée : 13:11

parution 2 Septembre 2022

voir aussi Sapaudia

Furvus Spiritus Ancellus

2015 - Obscure Abhorrence Productions

Essayez aussi Sombre Croisade

Litanie au mal

2012 - Mortis Humanae Productions Drowning The Light

An Alignment Of Dead Stars

2009 - Avantgarde Music Mystic Forest

In the End...

2012 - Deus Ex Machina Division Nocturnal Depression

L'Isolement (EP)

2013 - Avantgarde Music Blood Red Fog

On Death's Wings

2014 - Saturnal Records