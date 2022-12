Irae - Assim na Terra como no Inferno Chronique Assim na Terra como no Inferno

2022 a encore offert son lot de pépites black metal venues du Portugal. Si je devais en garder uniquement 5, je citerais sûrement NIDERNES, CONSUMMATIO, CANDELABRUM, BLACK CILICE et ORDEM SATÂNICA. J’y aurais bien ajouté GAEREA, mais celui-ci fait un peu office d’OVNI tant il s’éloigne de ses compatriotes. Lui, il n’est pas dans la mouvance « revival des Légions Noires version portugaise ». IRAE, si. Et pourtant je ne le mets pas dans le top. De peu.



Et à vrai dire, il n’y est pour rien. C’est vraiment le fait que ses camarades sont un poil au-dessus qui entraîne ce choix subjectif. Ce cinquième album, qui apparaît tout juste 20 ans après la création du groupe, a tous les éléments nécessaires et attendus pour un album de black metal raw et possédé. Son membre unique, Vulturius, prouve une nouvelle que ce genre coule dans ses veines. Il fait appel à des guitares saturées, à une batterie qui se défoule, et surtout à des vocaux tour à tour crachés, hurlés ou gémissants… Ces éléments imposent la saleté, la salissure et les impuretés le long de 7 compositions totalisant 40 minutes. Difficile de ne pas être propulsé dans le monde suggéré par la pochette.



Mais voilà, l’efficacité et la sincérité de la formule ne suffisent pas à dépasser un certain palier. Les passages véritablement géniaux ne sont pas suffisamment nombreux pour pénétrer dans le cœur des Enfers. On s’en approche, on le distingue, et on en sent même la puanteur, mais sans y entrer pleinement. On est un peu en retrait. Et c’est le sentiment qui reste au final. On sait que l’album est fort, mais il n’offrira pas pas un souvenir impérissable. C’est déjà bien suffisant pour s’abreuver de noirceur, et les amateurs du style y trouveront bien leur compte.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE