Car malgré toute l’expérience et le vécu de ses membres cette nouvelle livraison ne va pas du tout changer la donne et même au contraire plonger un peu plus le groupe dans les limbes de l’underground, d’où il semble désormais condamné à errer pour l’éternité. S’il est un élève sérieux et appliqué il l’est sans doute nettement trop, surtout quand en plus l’ensemble manque cruellement d’allant et de couilles qui sont remplacés par un excès de tempos bridés et pantouflards qui ont du mal à s’effacer pour les autres… finissant par provoquer un sentiment d’ennui malgré toute la meilleure volonté des Allemands. Ceux-ci avaient pourtant des bonnes choses à offrir quand démarre l’efficace « Voices From The Coffin » qui joue autant sur les blasts virulents qu’un soupçon de mélodie, histoire d’amener du calme avant et après la tempête et la météo orageuse. Si tout cela est bien foutu et d’un classicisme impeccable la longueur générale excessive va faire diminuer l’intérêt de par un sentiment de répétition et de décrochage, et cela va hélas arriver souvent que le niveau soit agréable ou plus quelconque. En effet avec « A Hundred Days Of Rain » tristounet comme des adieux avant d’aller combattre et le doux « King Of The Lost » le constat va être identique, à savoir une construction relativement efficace et un professionnalisme de tous les instants mais gâchés en plus par des voix claires pas forcément du meilleur goût et conjuguées à un vrai manque de virulence et un sentiment persistant que là-encore l’ensemble s’éternise de façon inutile. Cela va encore se ressentir sur l’atmosphérique « Of Wolf And Sun », où de jolis arpègent déchirent le ciel et la brume environnante mais qui reste trop timide pour être mémorable, et quand ça n’est pas cela qui va freiner l’enthousiasme ce sont aussi bien la redondance rythmique de « Catharsis » que la fin en fade-out de « A Crown Of Bones » (qui vient achever un rendu plutôt intéressant jusqu’à ce moment-là) qui terminent de peiner l’auditeur le plus tolérant, tant on sent que les mecs ont les moyens de faire mieux.



C’est d’ailleurs cela qui est au final le plus énervant, s’apercevoir qu’ils peuvent composer de bonnes choses en allant plus dans la simplicité et en se faisant plus expéditifs, au lieu de vouloir caser trop de choses en prenant une temporalité excessive. On s’en rend compte une ultime fois avec « Bearer Of The Accursed Sands » aux jolies harmonies et aux parties vocales qui haranguent les guerriers prêts à combattre (et dont le côté orchestral fait le boulot au milieu des changements rythmiques), mais qui encore et toujours donne la sensation de ne pas vouloir (ni savoir) se terminer. Du coup cela est franchement frustrant tant l’ensemble y aurait gagné dans tous les domaines s’il avait été plus court, et on espère que l’entité aura compris la leçon pour la prochaine fois vu que ce changement de cap n’est clairement pas adapté pour elle tant qu’elle n’a pas la capacité de jouer dans la cour des grands sur ce point-là. Il faudra donc pour la bande revenir aux fondamentaux et mettre une once de personnalité pour espérer mieux la prochaine fois, vu que malgré un professionnalisme impeccable ça reste trop quelconque et scolaire pour sortir de l’anonymat où elle traîne depuis sa création, et dont il lui sera difficile d’émerger malgré sa persévérance à travers les années et toute sa meilleure volonté. Bien qu’elle soit une honnête formation de deuxième division locale et qu’on la retrouve au catalogue d’un label de seconde zone TIMOR ET TREMOR a pourtant des arguments à faire valoir, car même si son précédent opus « For Cold Shades » est passé franchement inaperçu il contenait quand même des choses intéressantes à défaut de faire sauter au plafond. Six ans après cette sortie sympathique revoilà le quatuor qui n’a absolument rien changé dans son écriture et son style pratiqué, évoluant toujours dans un Black aux accents Pagan et mélodique relativement accessible où la violence bien que présente sait régulièrement s’effacer. En revanche la nouveauté ici est que les gars ont sacrément rallongé leur propos vu que ce quatrième album est de loin le plus long qu’ils ont proposé jusque-là, et qui pendant presque une heure va nous emmener à travers un voyage agréable même si tout cela n’évitera pas les longueurs en cours de route - voire carrément le décrochage inévitable. 2022 - Trollzorn Records Black Pagan Mélodique notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. Mirrors And Smoke 02. Voices From The Coffin 03. A Hundred Days Of Rain 04. King Of The Lost 05. Of Wolf And Sun 06. Catharsis 07. A Crown Of Bones 08. Bearer Of The Accursed Sands

Durée : 54 minutes

line up Hendrik Müller / Chant

Martin Stosic / Guitare

Marco Prüssing / Guitare - Basse

Jan Prüssing / Batterie

parution 28 Octobre 2022

