S’il avait véritablement fait parler de lui avec son dernier opus sorti il y’a trois ans le combo de Lombardie s’était depuis fait particulièrement discret au point qu’on avait fini par quasiment l’oublier, souci aujourd’hui rattrapé par ce retour sous la forme d’un court Ep composé de quatre nouveaux morceaux dans la droite ligne de ce qu’il pratique depuis ses débuts. Evoluant toujours dans un Black/Thrash vindicatif et violent le quatuor n’a rien changé dans son style, la seule nouveauté étant l’arrivée d’un nouveau marteleur qui a facilement trouvé sa place au sein du trio restant, tant il va frapper vite et fort de façon brute de décoffrage et sans chichis techniques inutiles. Il ne sera d’ailleurs pas le seul à se démarquer car autant le dire tout de suite cette sortie est tout simplement la meilleure jamais sortie à ce jour par les transalpins, qui tout en gardant leur ligne de conduite vont proposer une musique toujours aussi virulente mais aussi moins bordélique et plus professionnelle que par le passé.



Il ne va pas falloir longtemps pour s’en apercevoir car dès l’intro terminée le groupe va carrément nous proposer d’entrée le meilleur titre de ce nouveau chapitre en dévoilant toute sa palette technique et de rythmiques disponibles. Car « The Endless Storm » va alterner entre blasts furibards, mid-tempo brise-nuques ravageur et passages plus lents à la lourdeur assourdissante, le tout avec une noirceur totale et une froideur absolue aux accents épiques qui sentent autant le nihilisme que la chaleur des enfers, notamment du fait de cette production naturelle à la basse bien audible. Proposant un voyage dans les années 90 cette première composition (à l’instar des suivantes) va jouer massivement sur le côté Metal noir de la formation sans que la fluidité ni la cohérence ne se perde en cours de route, car « Ruins » va là-encore miser sur l’alternance continue tout en jouant un peu plus sur la brutalité. Car ça fracasse la majeure partie du temps mais sans pour autant oublier de ralentir et de densifier son propos, notamment via l’apport de plans en médium guerriers à souhait et ponctués de cassures récurrentes et de breaks imposants. Si évidemment tout cela reste hyper calibré et sans surprises l’accroche est immédiate et lorgne plus qu’auparavant vers DESTRÖYER 666, GOSPEL OF THE HORNS et consorts et ce même quand les Italiens reviennent à une écriture plus frontale et dans la lignée de ce qu’ils ont produits sur leurs trois longs-formats. On peut entendre cela sur « Electrocution Strike » qui tabasse de façon directe et où le frappeur dévoile ses talents d’endurance quand c’est mené à toute allure (et confirme que c’est une sacrée recrue qui porte ses comparses vers le haut). Cependant pour éviter toute linéarité quelques courts passages au ralenti permettent à l’ensemble de respirer et ce même si ça reste oppressant au possible et d’une ambiance ténébreuse pénétrante et inquiétante, point commun de « Mislaid In Total Nothingness » qui va dévoiler des accents tribaux étonnants, et qui sentent bon les messes noires et appels au Malin. Si cette ultime plage va montrer quelques signes de décrochage liés à une durée excessive pour le reste le rendu va être là-encore toujours impeccable même si le côté hivernal va être mis plus en avant de par ces plans rampants et remuants qui sentent la neige fraîche, et offrent ainsi de la lumière émergeant du néant intégral et désespéré. Servant de parfaite conclusion cette composition se révèle efficace même si elle a du mal au démarrage et traîne un peu en longueur, mais au final l’accroche reste quand même constante et impeccable - bien qu’elle soit un peu faible que ses prédécesseurs qui ne contenaient aucune faute de goût.



Montrant qu’elle est aussi bien capable d’être efficace lancée à toute allure qu’en ralentissant franchement la cadence la bande signe une réalisation très classique mais parfaitement exécutée et qui s’écoutera très facilement, malgré une sensation régulière de plans interchangeables. Moins brutale mais plus posée cette nouvelle orientation est une réussite impeccable qui lui sied finalement bien mieux et prouve qu’elle aurait intérêt à continuer avec celle-ci dans le futur, afin de pouvoir enfin gagner en visibilité et en intérêt (même si pour l’instant ça reste encore trop juste pour pouvoir rivaliser avec les ténors du genre). Néanmoins avec cette homogénéité constante cet enregistrement satisfera facilement les fans vu que tout cela se digère très bien et passe tranquillement le cap des écoutes, même si l’on ne retiendra pas grand-chose au final. A voir désormais si tous ces bons points se retrouveront sur le prochain enregistrement, on a en tout cas hâte d’entendre ça vu que les mecs en ont sans doute encore gardé sous la semelle et que le meilleur semble à venir pour eux, du moins on l’espère !

