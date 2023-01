Malist - As I Become Darkness Chronique As I Become Darkness

MALIST est de retour pour un quatrième album en quatre ans ! Et oui, l’unique membre de la formation russe, Ovfrost, ne perd pas son rythme et sort son opus annuel avec toujours la même hargne, toujours la même formule, toujours le même label. C’est effectivement Northern Silence Productions qui continue de l’accueillir. C’est d’ailleurs toujours aussi surprenant tant les compositions sont éloignées de ce que l’écurie allemande est habituée à nous proposer. Elle est tout de même réputée pour des groupes aux ambiances épiques ou atmosphériques, et ce n’est pas vraiment ce que nous propose MALIST.



Le groupe est bien plus excité, bien plus nerveux, s’adressant à des amateurs de black metal à la fois agressif et mélodique. Il est vraiment très appliqué pour déverser une rage et un entrain surpuissants, qui savent faire mouche dès la première écoute. C’est encore une fois ici simple et efficace, notamment parce que ces 8 nouvelles compositions bénéficient de quelques touches death et de parties à la guitare acoustique bien ajoutées, sans débordements. C’est le cas des vocaux aussi, toujours aussi justes. Mais effectivement, ils ne varient pas suffisamment pour se faire remarquer. Je me souviens que sur le premier album il y avait eu plus d’essais de ce côté-là, avec des timbres plus clairs par moments. Ils ont disparu... Par contre, une voix plus gutturale fait son apparition sur « One with the Void »... Plutôt bof.



Les morceaux sont assez courts, dépassant rarement les 5 minutes. Les paroles sont assez basiques, tournant autour de la mort, de Dieu, de la misanthropie, mais en restant toujours dans ces thématique en surface, sans véritablement creuser. Il n’y a pas de paroles qui se démarquent d’ailleurs. Il n’y a pas de moment où l’on a envie de crier à notre tour.



Et c’est sans doute l’ensemble de ces éléments qui expliquent que MALIST n’arrive pas forcément à se faire plus connaître. Il est efficace, mais trop classique, et si son style est rare au sein de Northern Silence, il est très représenté sur d’autres labels.

