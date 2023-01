Thy Darkened Shade - Liber Lvcifer II: Mahapralaya Chronique Liber Lvcifer II: Mahapralaya

Non, mais j’ai totalement halluciné en préparant cette chronique ! Ce qui m’a fait faire des yeux ronds comme des ballons, c’est de voir les notes réservées au précédent album des Grecs de THY DARKENED SHADE. 4 personnes ont écrit leur opinion, et la moyenne est explosive : 96 sur 100 ! Non seulement j’ai rarement vu des critiques aussi hautes sur ce site, mais surtout pour un album auquel j’avais moi-même mis… 5.5/10 !



Et en plus, c’est reparti pour un tour, avec exactement le même résultat. Sauf que cette fois-ci je mets un demi-point en moins... Répéter une erreur, ça mérite une petite punition supplémentaire ! 9 années ont passé depuis leur dernier désastre en date mais le line-up n’a pas sourcillé. Le groupe est toujours formé des deux indéboulonnables The A aux vocaux et Semjaza à la guitare, à la basse et par moments au chant. Ils ont à nouveau commandé la batterie auprès de l’Allemand Hannes Grossmann, l’un de ces musiciens livreurs à la Über. On le retrouve membre actif de 8 formations, il l’a été pour au moins 5 autres dont HATE ETERNAL et il a été appelé en renfort session pour une vingtaine parmi lesquelles DARK FORTRESS.



Aucun changement de membre, et pourtant neuf années qui sont passées malgré l’annonce très tôt d’une suite à Liber Lvcifer 1 : Khem Sedjet. Bah oui, on ne nomme un album « Partie 1 » que si on a déjà réfléchi à une suite. Alors peut-être qu’elle n’était qu’un projet, mais soit de gros batons ont été mis dans les roues pendant presque une décennie, soit l’inspiration a mis du temps à prendre forme. Quoi qu’il en soit, le résultat est là, et il est très fidèle à ce que THY DARKENED SHADE avait proposé avant : une sorte de mix entre les versions les plus récentes d’ABIGOR et de BEHEMOTH pour ses influences « black metal », et quelques ajouts de choeurs variés qui font penser à THERION.



J’avoue apprécier ces derniers. C’est même un plaisir d’entendre des timbres de voix variés et bien intégrés à la musique. Sauf que voilà, cette musique est particulièrement prévisible et me tape vite sur les nerfs... Elle correspond à un style qui a été bien trop poncé et poncé encore un peu avant que le post-black le supplante : l’orthodoxe. Il reste encore des groupes qui parviennent à composer de l’orthodoxe engageant, aux saveurs démoniaques et qui filent des frissons sur tout le corps et même sur des parties qu’on ne savait pas sensibles. Mais ce n’est pas le cas avec THY DARKENED SHADE... ou alors trop peu souvent. Du coup cet album m’énerve. D’autant plus qu’il dure plus d’une heure avec ses 9 compositions dépassant fréquemment les 7 minutes. J’ai l’impression que c’est un recyclage inutile et surtout frustrant. J’imagine bien que certains y seront sensible, mais de mon côté, ça a été un supplice de m’écouter l’album 8 fois... Je voulais aller aux 10 habituelles que je m’impose avant d’être sûr de mon avis, mais là je n’ai pas tenu...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE