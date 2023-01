Ambroxiak - Detritus of Elysian Creation Chronique Detritus of Elysian Creation

THE CRESCENTS ou d’ISHTAR, soit des formations plutôt mélodiques et d’obédience death ou power prog’, le multi instrumentiste Pandemonius (un pseudo on ne peut plus dans l’air du temps), alias Senyt, alias Sohn Kyungho, a décidé de se tracer une voie en solo via un projet black metal : AMBROXIAK. Avec un nom pareil, j’ai d’abord cru à une formation du Pays-Basque mais non, c’est bien de Corée du Sud que nous vient « Detritus of Elysian Creation », un premier album prometteur paru sur le label allemand Wolfmond Production au roster bien rempli.



De son passif, l’homme semble avoir conservé un goût certain pour les mélodies : les huit compositions proposées ici ne se départissent jamais d’un penchant fortement marqué pour le heavy ainsi que les aspects épiques, le tout faisant des trente minutes et quelques certes un agréable moment mais cependant un poil trop générique au regard de ce qui se pratique dans le reste du monde. Après, ce ressenti est de ma faute : j’ai tendance à m’attendre à une pointe d’originalité, de folie, dès qu’un groupe vient d’Asie, la petite déception est donc plutôt à mettre à mon crédit plutôt que sur le dos des titres, tous bien fagotés dans leur écrin noir.



Il faut dire que le tempo est globalement rapide, avec des blasts solides, un chant correctement maîtrisé mais surtout des parties de guitares travaillées qui forment la vraie ossature de ce disque. A ce titre, la basse est donc quasiment absente, il faut vraiment tendre l’oreille pour distinguer son bourdonnement qui, de toute façon, ne fait en général que suivre la ligne rythmique sans apporter quoi que soit de plus, à de rares exceptions près, « Dawn of the Decaying Age » par exemple.



Cependant, en dépit d’un classicisme à toute épreuve bien ancré dans l’Europe du Nord, il serait malhonnête de ne pas reconnaître les grandes qualités de cette première tentative en solitaire : l’écriture de chaque chanson est travaillée, soignée, l’aisance technique de Pandemonius lui permettant de placer des plans plus enlevés que la moyenne, aussi bien au cours des moments les plus rapides que lors des ralentissements plus atmosphériques. De plus, il n’y a pas grand-chose à reprocher à la production qui s’inscrit pleinement dans cette veine black mélodique nécessitant à la fois clarté et puissance.



2021 - Wolfmond Production

2022 - Indépendant Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Ambroxiak

Black Metal - 2019 - Corée du Sud

formats Digital / 2021 - Indépendant (Bandcamp)

CD / 2021 - Wolfmond Production (Edition limitée)

K7 / 04/03/2022 - Indépendant (Edition limitée)

écoutez Promo Trailer

Utter Emancipation

vidéos Promo Trailer

Ambroxiak

Extrait de "Detritus of Elysian Creation"

tracklist 01. Utter Emancipation (05:14) 02. Scavenging the Spume of Lust (04:15) 03. Sculpt the Fiasco (05:33) 04. Cosmic Incompleteness (05:46) 05. Dawn of the Decaying Age (05:53) 06. Nativity of Desire (03:52) 07. Intrinsic Grotesqueness (04:24) 08. To Feed on Detritus We Made (02:30)

Durée : 37:27

line up Pandemonius (Senyt) / Chant, Instruments

parution 31 Octobre 2021

