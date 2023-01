Depressive Witches - Distant Kingdoms Chronique Distant Kingdoms

Bad Flask », sorti en indépendant courant 2021 et illustré par une pochette de mon point de vue pas très heureuse notamment du fait de ce vert fluo assez peu seyant qui ratait le glauque de peu, les deux frères de DEPRESSIVE WITCHES, Torvuus et Sick Bab reviennent nous conter quelques récits médiévaux au travers de « Distant Kingdoms » cette fois-ci édité chez



Je dis « désormais pratiqué » car, afin de me faire une idée du style et de l’évolution du groupe, je me suis rapidement intéressé à « Bad Flask », post écoute de « Distant Kingdoms », ce qui m’a permis de constater que les musiciens ont sérieusement réorienté leur positionnement car les débuts étaient clairement dans une veine plus directement black metal sans aucun des aspects folk ou épiques qui imprègnent désormais leur musique. A titre personnel, j’aurais donc tendance à préférer le méfait précédent à celui qui nous concerne aujourd’hui même si les qualités de ce dernier restent indéniables.



Déjà, la formation brasse dans chacune de ses neuf compositions de nombreuses influences qui s’harmonisent étonnement bien. Ainsi, il y a une dimension rock évidente au niveau des riffs, voire même parfois doom stoner sur « Pit of Goblins », une composition surprenante dans son placement central mais qui ne dépareille finalement pas. Cependant, l’inspiration principale me semble plutôt provenir d’heavy dans le riffing et, surtout, du croassement vocal de Sick Bab qui y est pour beaucoup dans cette référence. Cela a l’air péjoratif dit comme ça mais le chant est vraiment l’un des gros atouts de la formation pour peu que l’on apprécie ce genre d’intonations. J’ai également eu le sentiment au cours de « Wizard! Opend the Gates! » d’entendre pendant les couplets une version ralentie du refrain de « Christraping Black Metal » mais peut-être suis-je fiévreux et en plein délire donc cette comparaison ne concernera que moi.



Pour le reste, l’on ne pourra que convenir du fait que le black pratiqué ici est bien moins sombre que par le passé, notamment grâce à de nombreux chœurs en voix claires et profondes que l’on retrouve généralement dans le pagan folk ainsi qu’à l’usage de guitares acoustiques contribuant elles aussi à cette ambiance de veillée au coin du feu, de celles où l’on pèle des châtaignes en écoutant l’arrière-grand-père radoter ses vieux souvenirs. Je noterai également l’excellente tenue des (trop) rares solos, jamais démonstratifs et totalement au service de l’ambiance et du narratif.



En définitive, ma rencontre avec DEPRESSIVE WITCHES demeure foncièrement positive. Elle m’a permis de découvrir un groupe ambitieux et déjà « professionnel » dans son écriture et sa mise en place même si, sentimentalement parlant, mon âme frémit davantage aux sonorités de « Bad Flask ». Par comparaison, je dirais que les débuts pourraient parler aux amateurs de



