Moonlight Sorcery - Piercing Through the Frozen Eternity & Nightwind: The Conqueror from the Stars Chronique Piercing Through the Frozen Eternity & Nightwind: The Conqueror from the Stars

Ça faisait longtemps tiens ! Quoi ça ? Que j’achète un album dans sa version japonaise pardi ! Il y a une dizaine d’années encore, il y avait souvent des avantages à attendre qu’un artiste soit mis en valeur au Japon, car des bonus étaient normalement ajoutés aux compositions d’origine. Un exemple ? ANOREXIA NERVOSA et son album Redemption Process. Le Japon n’avait pas eu droit à la reprise de « Les Tzars » d’INDOCHINE, mais une de « I’ll Kill You » de X JAPAN. Désormais, c’est devenu plus rare, et le dernier effort que j’ai pu trouver pour une sortie spéciale archipel était une version chantée en japonais de « La javanaise » en 2017. Par ? Julien Doré… Ça calme… Mais voilà, 2022 a marqué le retour des vrais avantages nippons, et la bonne nouvelle est venue du label cultissime Avalon. Fondé en 1997, il touche à tous les genres, avec une petite préférence pour tout ce qui est envolé et mélodique. Il se concentre sur les versions réservées à son pays et a ainsi proposé du ADAGIO, CHILDREN OF BODOM, DIMMU BORGIR, AMARAN, EDGUY, EPICA, HYPOCRISY, ROYAL HUNT, PARADISE LOST… La liste est longue puisque jusqu’à maintenant il a travaillé pour près de 500 groupes et 1200 albums ! Et même s’il n’enchaîne plus autant qu’avant, il poursuit son chemin, avec comme prochaines offrandes les nouveautés de ISSA, TEN, CROWNE ou encore URIAH HEEP ! Oui ! URIAH HEEP sort un nouvel album, et on tire notre chapeau à Mick Box qui a formé le groupe en 1969 et continue sa mission à 75 ans désormais.



On s’est perdu en chemin ? Non, non, j’étais en train de remercier Avalon le label japonais pour proposer des versions originales de groupes très variés. Et en fait, il a réalisé mon souhait en signant MOONLIGHT SORCERY et surtout en proposant ses deux EP regroupés en un seul album ! MOONLIGHT SORCERY, c’est la nouvelle sensation finlandaise qui a été débusquée par Avantgarde Music. La formation avait sorti en digital et en autoproduction un premier EP en février 2022, Piercing Through the Frozen Eternity, qui est reparu quelques mois plus tard sur le label italien en CD, K7 et vinyl. 5 morceaux, 25 minutes. Le groupe n’a pas chômé et il avait déjà préparé une suite : Nightwind: The Conqueror from the Stars. C’est sorti le 3 décembre 2022 sur Bandcamp et mi-janvier 2023 sur Avantgarde en CD, K7 et vinyle. Et bien Avalon les propose d’un coup d’un seul. Cela permet de cumuler 44 minutes et de s’apparenter à un véritable album. Merci !



MOONLIGHT SORCERY est un groupe finlandais, et s’il a droit à une version japonaise, c’est parce qu’il a des atouts qui peuvent plaire à sn public. Et le metal qui a du succès au Japon, c’est le metal mélodique et avec des guitares bien mises en avant et qui proposent des solos enchanteurs. Pile poil ce que ce trio nous balance sur ses compositions. Il respecte les clichés portés sur le black metal finlandais depuis quelques années en étant ultra mélodique, nous rappelant qu’il est bien le compatriote de WHITE RUNE, VARGRAV ou encore GOATMOON. Mais ce n’est pas tout, il va encore plus loin dans les envolées guitaristiques et se voit souvent comparé à des DISSECTION et surtout des CHILDREN OF BODOM ! Et ce n’est pas nécessairement exagéré, car on retrouve beaucoup d’éléments que la bande à Alexi Laiho chérissait. Les solos de guitare à profusion en plein milieu de titres ravageurs et déchaînés, des vocaux agressifs qui n’ont pas peur des refrains, et bien évidemment des claviers qui vont soutenir le tout, soit en introduction, soit sur de longs passages instrumentaux. Le morceau « Constellations » est d’ailleurs un titre sans vocaux de plus de 7 minutes. Il est très épique, voire superhéroïque, et va donner une indigestion de mélodies claires à ceux qui y sont allergiques.



Le groupe maîtrise parfaitement son concept et ses idées, et l’ensemble des pistes défoncent tout. Il va retourner le cerveau de ceux qui ont besoin d’un dynamisme survolté. Même la reprise d’AGATUS se fond bien dans le reste. Oui, MOONLIGHT SORCERY est apparemment plus influencé par les Grecs et leur album de 1996 que par les autres formations citées ci-dessus… Par contre, j’ai du mal à mettre une note supérieure à 8/10 pour l’instant car j’avoue avoir été moins giflé qu’avec d’autres groupes du même genre. Une marge de progression est sans doute encore possible…

2022 - Avalon Black Metal Ultra-mélodique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal Ultra-mélodique - 2018 - Finlande

nouveaute A paraître le 21 Décembre 2022

tracklist 01. Untenkutoja 02. For Thy Light Is Ice 03. Ice-Veiled Spell 04. Wolven Hour 05. Hauta-alttari 06. Ancient Sword of Hate 07. Yötuulten Kutsu 08. Constellations 09. Black Moon's Blood (Agatus cover)

Durée : 44:10