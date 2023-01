Dysmal - Gates To Apperception Chronique Gates To Apperception

Un nouveau groupe de death mélodique “Deutsche Qualität” en 2023 ? Votre serviteur sauveteur accoure. Très peu d'informations autour de ce Dysmal (aucune page Metal-Archives à l’heure où j’écris ces lignes). Fondé pendant la pandémie (qui a clairement eu du bon dans la composition d’un grand nombre de formations) par Tobias Schaub, guitariste et compositeur principal de Burial Vault, le “one-man-band” Dysmal trouvera très vite refuge chez Tomasz Wisniewski (qui grognera ici) et son label Apostasy Records, label à forte appétence dans le death mélodique suédois “à l’ancienne”. Le père Tobias appellera quatre hurleurs pour poser les vocaux : Osher (Epidemic Scorn, Aphrodia Okkulta), Lisa Ulferts (Hörnery), Raimund Ennenga (Nailed To Obscurity, Burial Vault), Tomasz Wisniewski (Nyktophobia, ex-Dawn Of Disease) ainsi que la chanteuse Gitte Silze Andersen pour les parties “claires”. Savourez donc cet artwork “cyber” classieux de Michael ‘Xaay’ Loranc (Nile, God Dethroned, Pestilence), en zoomant le boulot est juste incroyable.



Un style souvent moqué par les adeptes “death metal” mais je ne le rappellerai jamais assez, qui dit “melodeath teuton” dit forcément grosse paire de “testiboules”. L’introduction instrumentale “Memory Leak” passée, “Emergent Perceptrons” caressera le torse des viles brutes de sa délicate recette (blasts musclés, chant guttural et riffs en fonte). Puis apparaîtront les influences death mélodique de la fin des années 90/début 2000, cette époque marquant l’arrivée du clavier mais sans excès (Nightshade me vient de suite en tête, vous ne connaissez pas ? Foncez). Dysmal jouera évidemment sur les clins d’oeil plus “old school” indissociable du genre (At The Gates, Gates Of Ishtar, Unanimated, A Canorous Quintet…) par ces mélodies tremoli glaciales typiques (l’imparable “Evolution Remnants”, le refrain de “Brute Force” ou “Immersion”).



Tobias aime jouer sur différents terrains, une musique qui peut sembler franchouillarde, très catchy voire doomy (“Hidden Layers” et le final frissonnant “Immersion”). La thématique de ce futur aux technologies déshumanisantes demeure rafraîchissante pour le genre. Pour les réfractaires au chant clair, on ne trouvera la demoiselle brièvement que sur trois morceaux. Chant clair, nappes de clavier et style hétéroclite rappelleront à certains les débuts de Deadlock (ah d'ailleurs l’interlude possède le même nom, coïncidence ?). Dommage pour ces passages assez pauvres (“Hypotheism”, “Exnovation” me rappelant Sulphur Aeon), “remplissage” aidé par une production imposante certes mais contrebalancé par le travail de composition.



Clairement dans un rayon “melodeath teuton” (qui m’est cher) désertique en ces temps (le dernier opus de Fragments Of Unbecoming date de 2018, celui de Revel In Flesh de 2019, un prometteur Nyktophobia sans label, etc…) je dis oui, surtout pour une découverte (première de cette année 2023 de mon côté). Dysmal propose un death mélodique bigarré qui ne se limite pas à la recette facile du tremolo/blast, n’hésitant pas à expérimenter dans l’ambiance tout en restant très viril et efficace. La suite s’annonce alléchante à l’instar d’un prochain Burial Vault.

