Nuclear Storm - Tales from the Depth Chronique Tales from the Depth

NUCLEAR STORM, une formation de thrash death mélo qui change de style graphique à chaque album, « Tales from the Depth » étant le troisième, ce dernier ayant sans doute aussi peu de chances de sortir la formation de l’indépendance que les deux précédents, « Testbomb » (2004) et « Ten Years After » (2015). Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est du mille fois entendu. Cela n’en fait pas pour autant un mauvais album, juste un produit manufacturé de plus venant grossir les bacs.



Pour les disques de ce calibre, il me faudrait une fonction de rédaction automatique car les qualités et les défauts sont quasiment toujours les mêmes. Ainsi, le LP bénéficie d’un son très correct et d’un bon mixage, chaque instrument étant mis en valeur au moment où il le faut, même la basse oui messieurs dames ! On remarque également que les musiciens ont une prédilection certaine pour les solos mélodiques, les harmonies heavy à deux guitares et un certain sens du gros refrain bien accrocheur, de ceux que le public aime à reprendre en chœur pendant les concerts. En cela, « Tales from the Depth » est relativement plaisant, peut-être aussi parce que je suis en train de terminer ma troisième bière de 50 cl. et que mes barrières de protection mentale tombent les unes après les autres. Pour tout vous dire, je suis à deux doigts de comparer les quelques passages en chant clair à du death mélodique soit votre truc et que vous ne soyez pas trop regardant sur l’originalité, il y a largement de quoi satisfaire les appétits les plus gloutons dans ces neuf compositions 100% made in Bavière. De mon côté, comme ce n’est pas mon style de prédilection, il faudrait frapper vraiment plus fort pour emporter mon enthousiasme, pour ne rien dire de mon adhésion totale et aveugle.



