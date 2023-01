Grá - Lycaon Chronique Lycaon

Lycaon n’est pas le premier album de 2023 que je mets dans les oreilles, mais ce sera sans doute le cas pour certains d’entre vous puisqu’il sort le 13 janvier. Même si l’appréciation est personnelle, cet album m’a déçu, en grande partie parce que j’espérais des compositions plus proches de celles de l’album précédent de GRÁ. C’était il y a déjà 5 ans avec ce



Le groupe n’a pourtant pas véritablement changé en apparence. Le line-up a profité de l’arrivée d’un nouveau guitariste, Niklas de GODHEAD MACHINERY à la place du vieil ami Maugrim, mais les autres protagonistes sont toujours les trois mêmes compères, ceux qui aiment tellement jouer ensemble qu’ils officiaient au sein de CURSED 13 mains dans les mains avant que le groupe ne splitte en 2018. Il s’agit donc du batteur Dimman, du bassiste Vediger, et surtout du guitariste chanteur Heljarmadr. Ce dernier est désormais un incontournable de la scène black depuis qu’il a intégré DARK FUNERAL en tant que vocaliste en 2014. En parallèle, il a toujours tenu à poursuivre GRÁ, et jusqu’à maintenant les deux groupes étaient pertinents, censés, très différents aussi dans leurs ambiances.



J’avoue que j’avais même une préférence pour ce groupe-ci, et que c’était donc avec un forte impatience que j’attendais le 4ème album des Suédois maléfique. Déception. Et pour plusieurs raisons. Tout d’abord j’ai tiqué sur la durée et la forme de Lycaon. Ce n’est pas un gros problème à la base qu’il ne fasse que 36 minutes, et nous connaissons même beaucoup d’œuvres talentueuses qui en font moins, sauf que sur cette durée, 10 minutes sont consacrées à des reprises et à un titre de clôture quasi instrumental… J’ai du coup une impression d’album incomplet… L’une des reprises est pourtant très réussie, il s’agit du classique « Chariots of Fire » de BATHORY. Le chanteur y fait une performance de fou en gueulant à toute vitesse, rappelant Mortuus de MARDUK sur « Thousand-Fold Death ». Le flow impressionne. Par contre, l’autre reprise est moins intéressante, et c’est une « auto-reprise » puisque « Tom Asunder » a été interprété par CURSED 13 en 2006. Certes, la version d’origine est introuvable, sortie seulement à 300 exemplaires sur K7, mais une réédition de l’ensemble du travail du défunt groupe ferait plus l’affaire… Enfin… sauf que le titre n’est pas passionnant non plus, et en-dessous des compositions habituelles de GRÁ…



Et ce souci concerne aussi les autres compositions, les 5 nouvelles. Bah oui, comme il y a deux reprises et une outro, il ne reste déjà que 5 titres. Celui qui ouvre l’album, « White City Devil », surprend avant tout par ses ressemblances évidentes avec HYPOCRISY. On imagine bien ce morceau sur un album de Peter Tägtgren tant il s’approche de son death mélodique saupoudré de black. Assez surprenant pour du GRÁ, mais ça passe. Cette influence se retrouve un peu plus loin, sur « Lycaon », mais celui-ci incruste plus d’éléments black metal. Le problème est juste que la rage, la nervosité et le côté obscur qui régnaient auparavant sont bien faibles… Les compositions s’embourbent aussi dans des rythmes bâtards qui manquant de conviction. « Flame of Hephaestus » et « Brännmärkt », qui ont été clipés, ne parviennent à prendre aux tripes que sur quelques passages. Insuffisant.



2023 - Avantgarde Music Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : (1) 6.5/10 Webzines : -

Black Metal - 2010 - Suède

nouveaute A paraître le 13 Janvier 2023

tracklist 01. White City Devil 02. Flame of Hephaestus 03. Torn Asunder (Cursed 13 cover) 04. Lycaon 05. Chariots of Fire (Bathory cover) 06. Ett avskedsbrev 07. Brännmärkt 08. Jaws of the Underworld

Durée : 35:39

