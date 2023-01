Truth Decayed - Faded Visions I Chronique Faded Visions I (EP)

Il y a quoi de bon déjà en Afrique du Sud ? VULVODYNIA évidemment mais encore ? Mon ignorance crasse me laissant sec de réponses, je ne pourrais malheureusement guère ajouter à ma liste (un, cela compte comme une liste ?) TRUTH DECAYDED. Certes, il faut savoir se montrer magnanime car la formation entame à peine sa carrière, « Faded Visions I » étant son premier EP faisant suite au single « Modern Day Illusion » de 2020 mais, cinq titres, c’est déjà suffisant pour se faire une première idée, qu’elle soit laudative ou non.



Au rayon des bons points, je pourrai déjà récompenser la production assurée par Kris Xenopoulos (bassiste puis guitariste de l’incontournable VULVODYNIA donc) : elle est claire, puissante, équilibrée, parfaite pour faire sonner correctement un thrash metal moderne bien que plutôt passe-partout et finalement déclinable sur des milliers d’autres formations, mais passons. Au moins, c’est propre, en place, donc audible. En effet il ne faut pas oublier que même lorsque le fond est bon, bâcler la forme risquerait d’entraîner de nombreux rejets et que les auditeurs qui ne s’arrêtent pas qu’au physique sont minoritaires, quoi qu’on en dise.



La sonorisation ne faisant pas tout, il faut aussi reconnaître au quatuor une bonne maîtrise instrumentale. Ce n’est pas que le style soit particulièrement technique, loin de là, mais les rythmiques hachées façon hardcore sont plutôt efficaces et le batteur alterne aisément les martèlements de double avec les mid tempo traditionnels en quatre temps. C’est carré, comme disent les jeunes pousses.



Bon, ok, mais ça je pourrais en fait l’écrire pour à peu près n’importe quel disque actuel. C’est juste qu’une fois que j’ai traité la prod’ et les instruments, je n’ai plus grand-chose à dire sur cet EP bien trop commun. Le chant me lasse par exemple. Il est trop « contracté », pour ne pas dire constipé, étouffé, tu as le sentiment que le mec est toujours à deux doigts de manquer d’oxygène et ça pue la rupture d’anévrisme à plein nez. Les riffs et rythmiques sont également bien trop convenus, les mid-tempos trop systématiques et l’on est finalement plus proche d’un style crossover (mi-thrash, mi-hardcore metal, mi-molle) que d’un déluge endiablé de sonorités maléfiques.



Mes penchants optimistes me laissent espérer que la suite sera d’un ou deux calibres au-dessus mais là, en l’état, je ne vois guère comment TRUTH DECAYDED parviendra à s’extirper de la masse.

