Quand j’étais gamin, j’aimais bien les indiens. J’aimais bien les pirates aussi, mais je préférais les indiens. La danse de la pluie, la hache de guerre, les coiffes de plumes, les chevaux sauvages… Quand il y avait des westerns ou des BD avec des indiens, j’étais toujours à les soutenir, à espérer qu’ils gagnent à la fin. Ça n’arrivait pas souvent et au contraire ils étaient souvent les vilains de l’histoire. Du coup j’avais bien apprécié Danse avec les loups, dans lequel Kevin Costner devenait leur copain, et j’étais jaloux quand John Smith concluait avec Pocahontas.



Maintenant je suis grand, et les indiens, c’est devenu de la nostalgie de mon enfance. Il est donc normal que j’aie été titillé lorsque j’ai découvert ce groupe à l’orthographe improbable : MAȞPIYA LUTA ! Oui, une sorte d’accent sur le H, ne me demandez pas comment faire un raccourci clavier pour ça : Ȟ ! Par contre, je peux vous dire que ça vient du lakota, l’une des langues amérindiennes les plus parlées aux Etats-Unis avec pourtant seulement 6000 locuteurs et que ça signifie Red Cloud en anglais. Et là tout s’imbrique pour ceux qui aiment autant les indiens que moi. Red Cloud, c’est le chef sioux qui se retrouve sur la pochette de l’album. Je ne vais pas recopier Wikipédia ici, donc ceux qui voudraient en savoir plus savent où se renseigner.



L’important, c’est que nous avons donc un groupe de black metal, originaire des Etats-Unis, avec un lien-up tenu secret et qui a pris comme thématique les indiens d’Amérique. Ça m’a émoustillé sec. Avant de l’écouter, je me suis dit qu’on allait y entendre des chants et des cris indiens, des percussions et des flûtes indiennes… J’attendais ce que proposait la pochette, tout simplement. Eh bien, pas du tout ! Mais pas du tout à tel point que j’en ai été déçu et que j’ai failli ne pas y revenir ! Ces trois morceaux, « Wówačhiŋtȟaŋka », « Wóksape » et « Wóohitike » sont pourtant excellents, et maintenant je les écoute en boucle. Ce sont des morceaux de black metal furieux et rageur, avec un son raw très adapté au style. Les vocaux sont dégueulés et emplis d’une hargne infinie. Les compositions sont longues, entre 9 et 12 minutes, mais sans jamais avoir de temps mort, avec toujours des éléments qui relancent la machine, ou des variations de rythme qui relancent l’intérêt. C’est particulièrement primaire, mais tout en ayant des passages subitement touchants, comme une guitare acoustique ou un riff tout à coup plus mélodique. Il peut y avoir un côté BILSKIRNIR qui vient me botter férocement le derrière, enchaîné par des ambiances plus dépressives qui font tomber bien bas… En tout cas, la magie opère et l’efficacité ne va qu’en grandissant au fil des écoutes.



Alors je ne vois pas les indiens débouler à l’écoute de ces 31 minutes de jeu, mais je suis quand même heureux de m'être intéressé au groupe ! Il ne faut pas s’attendre à ce qu’on ne trouvera pas, c’est tout !

2022 - Åon Records Black Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Maȟpíya Lúta

Black Metal - Etats-Unis

écoutez Wówačhiŋtȟaŋka

tracklist 01. Wówačhiŋtȟaŋka 02. Wóksape 03. Wóohitike

Durée : 31:01

parution 4 Octobre 2022

