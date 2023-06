Necrovation - Storm The Void / Starving Grave Chronique Storm The Void / Starving Grave (EP)

Si on savait Necrovation toujours actif (entre sa fiche Metal Archives le stipulant et cette participation à l’édition 2019 du Kill-Town Death Fest, il y avait finalement peu de doutes sur la question), cela faisait pourtant plus d’une dizaine d’années que le groupe suédois n’avait plus vraiment donné signe de vie. Aussi, qu’elle ne fût pas ma surprise (et la votre j’imagine) lorsqu’en fin d’année dernière Necrovation et le label Blood Harvest avec lequel il collabore depuis maintenant un moment (en dépit d’un bref passage chez Agonia Records) partageaient tous les deux la nouvelle d’une reprise d’activité.



Pour ce retour aux affaires pour le moins inattendu et inespéré, la formation originaire de Kristianstad n’a pas particulièrement vu les choses en grand puisqu’il ne s’agit là que d’un modeste EP bouclé en un tout petit peu plus de onze minutes. Intitulé Storm The Void / Starving Grave, ce dernier nous est offert (moyennant quelques euros) sous la forme d’un 7" proposé dans deux couleurs différentes. Une édition noire limitée à 350 exemplaires et une édition transparente limitée quant à elle à 150 exemplaires. Rien de plus.



Alors oui, forcément, lorsque l’on n’a rien sorti depuis plus de dix ans et que l’on revient faire parler de soi en passant par la (toute) petite porte, difficile pour l’auditeur de ne pas ressentir un brin de frustration. Cependant, une fois digéré, celle-ci laisse finalement la place à la satisfaction de voir revenir l’un des meilleurs groupes de Death Metal issu de cette fameuse vague "revival" apparue en Suède à la toute fin des années 90 (Repugnant, Kaamos) et qui s’est naturellement poursuivie au début des années 2000 (Verminous, Necrovation, Tribulation, Karnarium).



Aussi, après deux albums de Death Metal sensiblement différents l’un de l’autre, on pouvait naturellement se poser la question de ce que serait le Necrovation de 2023. Sans nécessairement renier ce désir d’évolution exprimé il y a plus de dix ans sur ce deuxième album éponyme, ces deux nouvelles compositions semblent revenir vers une formule plus "radicale". En fait, "Storm The Void" et "Starving Grave" vont en quelque sorte faire le pont entre la version poussiéreuse et putride de Necrovation et celle plus atmosphérique et progressive révélée à travers son deuxième longue-durée.



On saluera ainsi pour commencer ce choix de production particulièrement granuleux et abrasif qui confère d’emblée à ces deux titres une aura bien particulière, celle d’un disque sale et rugueux au caractère bien trempé et d’un groupe qui malgré son envie de sortir des sentiers battus n’en n’oublie pas pour autant d’où il vient.

Compositions au long cours, "Storm The Void" et "Starving Grave" (cinq minutes pour la première, plus de six pour la seconde) laissent donc entrevoir les deux facettes de Necrovation. Tout d’abord cet héritage des débuts placés sous le signe d’un Death Metal nerveux et bas du front. Cela va se traduire ici par quelques séquences menées le couteau entre les dents comme de 1:45 à 3:44 sur "Storm The Void" ou de 0:45 à 1:36 sur "Starving Grave". Des accélérations simples mais frontales qui vont permettre aux Suédois de corser le ton et d’apporter de l’intensité ainsi qu’un certain sentiment d’urgence à leurs compositions.

À l’inverse, bien que nuancé par le growl hyper saturé et corrosif de Sebastian Gadd, on trouve également des passages beaucoup plus mélodiques et progressifs tout au long de ces onze minutes. Forcément, on n’est pas sans penser à leurs compatriotes de Tribulation ou de Morbus Chron, surtout sur "Starving Grave" avec ses plans mid-tempos et ses leads mélancoliques d’excellente facture entendus entre 1:35 et 2:51 puis entre 3:34 et 5:38 (on trouve la même chose sur "Storm The Void" en début et fin de titre). Un parallèle que je n’avais pas pu faire à l’époque de ce deuxième album éponyme puisque à près tout c’est à Necrovation que l’on doit la primeur de cette vague de groupes de Death Metal progressif et onirique (Tribulation, Morbus Chron, Sweven, Bedsore, Chapel Of Disease, Venenum, Speglas et j’en passe).



À considérer comme une mise en bouche avant la sortir d’un prochain album à venir (on l’espère vraiment), ce court EP d’une dizaine de minutes se déguste avec beaucoup de plaisir. Certes, c’est effectivement un poil court après onze ans d’absence mais ce n’est pas comme si on avait le choix. Alors en attendant de voir ce que nous réserve Necrovation pour la suite, on se contentera d’apprécier ces deux titres pour ce qu’ils sont : la preuve que les Suédois se portent encore comme un charme et qu’ils peuvent, malgré ces années passées à végéter, être d’une pertinence tout à fait probante. Bref, un retour concluant même si forcément un poil frustrant.

