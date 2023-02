Profane Order - One Nightmare Unto Another

Chronique

One Nightmare Unto Another



Bon, ce n’est pas tout ça, mais nous voilà déjà début février. Il serait donc peut-être temps de se pencher sur un disque sorti en 2023… Ce sont les Canadiens de Profane Order qui m’en donnent aujourd’hui l’occasion puisque ces derniers ont sorti fin janvier un deuxième album intitulé One Nightmare Unto Another. Un disque qui revêt d’emblée une certaine importance puisqu’il marque l’arrivée de la formation dans les rangs du label texan Nuclear War Now! Productions. Une montée en gamme qui, notamment en terme de visibilité, ne devrait évidement pas faire de mal aux Canadiens.



Pour cette nouvelle offrande, c’est désormais sous la forme d’un duo que se présente Profane Order. En rescapé de la première heure, Illusory (Spectral Wound, Grole...) continue ici de mener la danse avec cette fois-ci le soutient d’Olcadóir des excellents Skumstrike. Une force de frappe réduite à son strict minimum (ou presque) mais qui n’a rien perdu de sa capacité à créer du chaos. Enfin, et c’est là la première bonne surprise de One Nightmare Unto Another, un artwork digne de ce nom signé cette fois-ci des mains du Russe Alexander Shadrin aka Nether Temple Design (Bloodsoaked Necrovoid, Cambion, Esoctrilihum, Father Befouled, Persecutory...). Alors bon, ce n’est pas que le travail d’Amanda Blodoks soit particulièrement mauvais mais juste que le côté un petit peu naïf de ses réalisations ne sied pas forcément au mieux à ce genre de Black / Death punitif.



Si l’heure semble donc aux changements, les Canadiens se sont néanmoins de nouveau tournés vers Patrick McDowall (guitariste de Spectral Wound) pour l’enregistrement et le mixage de ce nouvel album. Une relation de longue date qui a effectivement toujours très bien fonctionné et qui à mon avis n’est pas prête de s’arrêter. Le mastering quant à lui a été confié à James Plotkin (ex-Atomsmasher, ex-Khanate, ex-O.L.D., ex-Regurgitation...) qui en a profité lui aussi pour faire de l’excellent travail. Résultat des courses, One Nightmare Unto Another jouit d’une production particulièrement virile et sauvage qui s’impose d’emblée comme l’un des atouts majeurs de ce deuxième album. En effet, difficile de passer outre cette production, véritable mur du son, qui dès les premières notes de "In The Shadows Of The Past" vous plaque au sol pour vous rouer de coups et ce jusqu’à la fin de ces vingt-cinq minutes particulièrement musclées.



Alors certes, ce retour sous la barre de la demi-heure peut effectivement sembler un petit peu chiche (surtout après trois ans d’absence) mais croyez moi, vous serez ravi de pouvoir poser votre casque ou vos écouteurs après une telle leçon de violence. Soyons clair, Profane Order n’a jamais rien inventé, puisant son inspiration du côté de Vancouver et Edmonton (Antechrist, Blasphemy, Conqueror, Revenge…) sans oublier le reste du monde (Archgoat, Beherit, Sarcófago et j’en passe). Sur la base de ce postulat, attendre des Canadiens qu’ils nous servent autre chose qu’un Black / Death punitif dont le seul intérêt réside dans sa capacité à mettre à genou son auditoire et à libérer nos instincts les plus vils et primitifs est une idée vaine et qui surtout reflète un certain manque de jugeote. Pour le coup, Profane Order n’a aucun mal à toucher au but et s’impose avec pertes et fracas grâce à ce qui est aujourd’hui son oeuvre la plus aboutie.



Si la production sensiblement revue et corrigée sert effectivement mieux que jamais le propos du groupe, celui-ci n’a cependant pas changé d’un iota depuis 2016 et la sortie de l’excellente démo Marked By Malice. Comme dirait ainsi les Canadiens, pas l’temps d’niaiser puisque c’est pied au plancher et les baguettes en mode rafale que le duo mène ses assauts impitoyables. Une démonstration de violence conduite à coups de riffs simples mais absolument redoutables, de blasts particulièrement punitifs, de hurlements abrasifs et de solos évidemment chaotiques. Une formule dénuée de toute originalité mais qui à néanmoins fait ses preuves depuis belle lurette et que surtout Profane Order maîtrise désormais à la perfection. Ainsi, comme tous les albums de ce genre, il convient d’aborder One Nightmare Unto Another comme un véritable défouloir et rien d’autre. L’expression débridée d’un groupe peu enclin à l’idée de faire de quelconques concessions.

Cependant, si l’essentiel de ces vingt-cinq minutes est effectivement mené le couteau entre les dents et que le sentiment général qui s’en dégage est bien celui d’un passage à tabac, on remarquera tout de même que les Canadiens ne sont pas sans lever le pied à quelques occasions. Comme toujours, il s’agit d’un moyen pour le duo d’apporter un peu d’air à une formule qui autrement aurait probablement souffert d’une trop grande linéarité. Ainsi de "In The Shadows Of The Past" à 2:00 à "A Sombre Passage" à 1:47 et cette séquence pleine de groove en passant par "Suppression" à 0:29, la première minute de "Pernicious Scum" ou bien encore le plus nuancé "Of Bile And Malice", Profane Order prend tout de même plaisir à varier sa formule sans pour autant perdre de vue l’efficacité de son propos.



Bref, One Nightmare Unto Another devrait être pour Profane Order l’album de la consécration si tant est que l’on puisse parler ainsi pour un simple disque de Black / Death. Certes, le duo ne fait preuve d’aucune originalité durant ces vingt-cinq minutes aussi radicales que jouissives mais son interprétation absolument redoutable et sans faille en fait aujourd’hui l’un de ses meilleurs représentants. Aidé par une production impeccable à la fois dense, implacable et néanmoins lisible et immersive, le duo canadien offre à ceux qui oseront poser leurs oreilles sur ces quelques titres la possibilité particulièrement réjouissante de pouvoir tout envoyer valser pendant près d’une demi heure et ainsi donner libre court à leurs pulsions les plus primaires. Oui, c’est pour cela qu’on aime les albums de ce genre. Parce qu’ils permettent de ne penser à rien et de laisse sortir toute cette rage et cette frustration du quotidien. C’est ce que l’on appelle un défouloir.



DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE