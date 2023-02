Graveater - .​.​.Of Harrowing Remains Chronique .​.​.Of Harrowing Remains (Démo)

Petit groupe estonien formé en 2021, Graveater est composé de deux musiciens, Kadaver I et Kadaver II. Des pseudonymes derrière lesquels se cachent l’Islandais Þorvaldur Guðni Sævarsson (Igor Mortis, Sküllfükk SS, Urðun) surtout connu pour ses nombreuses illustrations qu’il signe sous le nom de Skaðvaldur (Coffin Rot, Coffinworm, Evoker, Hellripper, Hexorcist, Misþyrming, Naðra et bien d’autres encore...) et l’Estonien Sander Vider (Sküllfükk SS, ex-Koffin...). Un line-up qui sur le papier ne fait pas forcément rêver mais qui à l’issu de ces quelques titres s’avère cependant des plus convaincants.



Après quelques semaines passées à peaufiner ses premières compositions, Graveater sort en février de l’année dernière une première démo intitulée ...Of Harrowing Remains. Vingt-cinq cassettes dans un esprit 100% D.I.Y. que le groupe n’aura aucun mal à écouler. Le groupe aurait très bien pu en rester là mais heureusement sa démo va tomber entre quelques oreilles averties qui de fil en aiguille lui offriront la visibilité qu’elle mérite. Tout d’abord un pressage CD sous la bannière du label américain Headsplit Records auquel succèdera quelques semaines plus tard une nouvelle édition cassette proposée cette fois-ci sous les couleurs du label Tchèque Filth Junkies Records (Decrepisy, Goatcraft, Nekrofilth, Phantasmagore, Infestment, Repuked...). Ceux qui connaissent la réputation de ces deux labels savent donc à quoi s’en tenir...



Alors pas besoin d’avoir fait de grandes études pour comprendre que Graveater n’est pas de ces groupes qui révolutionneront le Death Metal. L’artwork primitif et dégoulinant bien évidement signé des mains d’Þorvaldur Guðni Sævarsson permet en effet de saisir dès le premier coup d’oeil qu’il ne s’agit pas ici de bousculer les codes pour s’en affranchir mais plutôt de les embrasser pleinement quitte à s’embarquer dans une tambouille manquant un petit peu d’originalité. Si vous êtes de ceux qui en ont marre de se farcir des clones plus ou moins inspirés du Morbid Angel de la première heure, je vous conseille vivement de ne pas perdre plus de temps et de passer dès à présent votre chemin.

Avec ...Of Harrowing Remains, Graveater s’en va en effet marcher ouvertement sur les plates-bandes du célèbre groupe floridien à la grande époque de ses premiers enregistrements (notamment Abominations Of Desolation et Altars Of Madness). Bien sûr on pourrait également citer Possessed ou Necrovore parmi les influences du duo estonien mais à ce stade je pense que vous avez tous à peu près saisi de quoi il retourne. Effectivement, c’est à la pratique d’un Death / Thrash primitif et infernal à laquelle s’adonne le duo de Tartu. On va dès lors retrouver tout ce qui fait le charme de ces sorties d’antan à commencer par cette urgence et cette nature chaotique particulièrement plaisante qui animent ici chaque composition de cette première démo. De ces riffs tarabiscotés qui tricotent à toute berzingue à ces solos évidemment bordéliques en passant par ce chant arraché et possédé souvent au bord de la rupture ou bien encore cette batterie épileptique des plus volontaires, tout y est sans exception. Certains seront probablement tentés d’affirmer que les emprunts et autres clins d’oeil faits ici par Graveater s’avèrent un petit peu trop flagrants pour être honnêtes (le riff de "Kadaverik Fumes Of Nekrodelirium" semble en effet tout droit sorti d’un album de Morbid Angel) mais la vérité est que si les Estoniens manquent clairement de personnalité, ils compensent néanmoins ce petit défaut par des compositions particulièrement efficaces capables de rendre hystérique n’importe quel amateur de ce genre de Death Metal sauvage et primitif.

S’il mène ses attaques avec la furieuse envie d’en découdre, presque toujours pied au plancher, Graveater n’est cependant pas sans calmer le jeu de temps à autre comme l’atteste par exemple ces quelques séquences entendues sur "Under A Kold Funeral Wind" à 3:10, "Kadaverik Fumes Of Nekrodelirium" à 2:10, "Exekration" à 3:11 ou "Raped In A Chapel" à 4:31. Naturellement, pas de quoi plomber cette dynamique haletante qui caractérise cette première démo mais juste ce qu’il faut pour apporter un soupçon de relief à l’ensemble et éviter de perdre quelques auditeurs en chemin.



Bien que ...Of Harrowing Remains n’offre rien de nouveau à se mettre sous la dent, celle-ci reste une bonne petite surprise dans la mesure où Graveater, sorti de nul part, s’impose ici en vingt minutes comme un groupe fort prometteur. Alors c’est certain, les Estoniens devront se détacher un petit peu de leurs influences s’ils souhaitent véritablement marquer les esprits (le spectre de Morbid Angel est à ce stade encore un petit peu trop présent, même pour quelqu’un comme moi qui n’a que faire de l’originalité) mais en l’état, ces quatre titres n’en sont pas moins d’excellente facture. Suffisamment en tout cas pour susciter intérêt et écoutes répétées.

