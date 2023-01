Death Reich - The Final Plague Chronique The Final Plague (EP)





D’ailleurs afin de démarrer de la meilleure des façons le combo balance directement sa composition la plus radicale ou presque, tant « The Final Plague » dévoile une énergie surpuissante où le tabassage est de rigueur de façon presque continue (le frappeur montre une résistance à toute épreuve), sans pour autant négliger les passages plus massifs où ça ralentit de façon plus ou moins importante. Avec ses riffs aiguisés et son chant haineux cette entrée en matière totalement réussie au classicisme assumé et à la grande sobriété (dans l’écriture comme l’exécution) donne le ton du reste à venir, qui va être dans la même lignée et sans dépareiller avec le reste. En effet si ce schéma va grosso-modo se répéter sur le tout aussi virulent et sans concessions « Disgrace » (qui n’en oublie pas cependant de s’alourdir à plusieurs reprises) on va aussi avoir droit à des plans épiques intenses et entraînants, comme cela est immédiatement saisissant sur l’excellent « The Creator ». Donnant instantanément l’envie de headbanguer il voit la rapidité rester la norme même s’il y’a l’ajout de passages mid-tempo absolument redoutables d’efficacité, ponctués d’accélérations et de ralentissements fréquents où solo et noirceur se succèdent au milieu du chaos général, ceci prouvant que les nordiques conservent leur attractivité même en densifiant leur propos. Ce point va trouver son paroxysme sur l’oppressant et froid « The Night Will Fall » au nom totalement en raccord avec ce qui est proposé, vu que l’obscurité va être renforcée de par ce côté étouffant et pénétrant où la rythmique s’est considérablement ralentie (aucune pointe de vitesse ne viendra à l’horizon), et écrase tout sur son passage sans que la qualité globale ne faiblisse. Si la durée se fait plus conséquente qu’auparavant celle-ci reste totalement correcte et ne s’éternise jamais inutilement, du coup tout cela ne donne jamais l’impression d’être répétitif que ce soit de par l’expérience de ses membres que via le rendu général de l’ensemble qui se conclut par un « Eyemaster » débridé au possible, et qui sert de parfait condensé à ce qui a été entendu jusque-là tout en remettant sur le devant de la scène les blasts et le côté furibard bas du front.



Aidé par une production granuleuse et abrasive qui renforce son agressivité ce nouveau chapitre des Suédois confirme tout leur savoir-faire acquis au fil du temps, et démontre qu’ils n’ont pas besoin d’en faire des tonnes pour être crédibles. Si tout cela ne fera nullement avancer la cause du style on oubliera facilement ce point tant on est happé de la première à la dernière seconde par le feeling constant qui se dégage de cette galette, et surtout sa sincérité délicieuse et appréciable. Autant dire qu’on a hâte déjà d’entendre la prochaine livraison qui sera à n’en pas douter tout aussi bonne et impeccable, tant les vétérans ont l’art et la manière de faire du neuf avec du vieux en le faisant sonner comme il se doit, sans fioritures ni délires modernes imbuvables. 2022 - Non Serviam Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

Death Metal - 2018 - Suède

tracklist 01. The Final Plague 02. The Creator 03. Disgrace 04. The Night Will Fall 05. Eyemaster

Durée : 15 minutes

line up Jonas Blom / Batterie

Johnny Letho / Chant

Christer Bergqvist / Guitare

Robert Babic / Guitare

Robert Axelsson / Basse

parution 2 Décembre 2022

Death Camp (EP)

2021 - Non Serviam Records

