Lithopedion - ex Chronique ex (EP)

Une pochette pareille sent la censure à plein nez mais est-ce réellement un problème lorsqu’on pratique le grind ? « ex » est le tout premier EP des Français de LITHOPEDION et j’avoue avoir trouvé ces quatre titres très prometteurs. En fait, j’ai surtout apprécié le chant en français et le fait que les textes soient audibles, le frontman (qui donne son nom à la formation) ayant une bonne diction et privilégiant une voix hurlée correctement articulée plutôt que les borborygmes porcins souvent en vigueur dans le style. Et autant je savoure en esthète les seconds, autant je n’ai jamais rien eu contre un peu de clarté et de compréhension dès lors que l’auteur faisait l’effort d’écrire dans sa langue natale.



Bon, il reste qu’onze minutes pour me faire une idée du potentiel, c’est encore un peu court pour moi. Je ne suis pas directeur artistique, je ne prédis pas le succès après avoir écouté quinze secondes de musique donc que faudrait-il retenir de « Enfermé dans un cauchemar incroyablement lent », « A leurs pieds », « Paupillis Secatis » et « Deuxième soleil » ? La rage ? La hargne ? La violence ? La vitesse ? Evidemment, c’est du grind powerviolence… Alors quoi d’autre ? Le timbre de voix déjà. J’aime bien cette approche, le beuglement d’un homme désespéré à deux doigts de flinguer sa famille au fusil de chasse.



Il y a également ces passages pesants, proches d’un sludge cradingue, qui offrent une belle porte de sortie à une course de vitesse perdue d’avance. Cela renforce les accélérations, les rend d’autant plus nocives. Enfin, la petite incursion finale d’un saxophone contribue à renforcer l’identité de la formation qui, encore une fois, doit à peu près tout au chant et aux textes. Pas grand-chose de plus à dire me concernant, j’imagine que ceux qui parmi vous veulent toujours être à la pointe des sorties extrêmes auraient tout intérêt à se pencher sur « ex », peut-être est-ce la naissance d’un futur grand nom du grind mais n’étant pas madame Irma, mon analyse s’arrêtera là.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE