Voilà donc un groupe avec lequel il va falloir désormais compter car si l’on sent bien que son plein potentiel n’a pas encore été déployé, il démontre au cours de ces huit titres (pour une cinquantaine de minutes) qu’il a déjà le talent pour écrire des pièces riches, progressives et classieuses. Si, avec le temps, OPAL INSIGHT parvient à développer encore sa personnalité, il y a largement de quoi impressionner les ténors du genre et, pourquoi pas, les détrôner dans le cœur des fans. A surveiller et à encourager s’ils passent près de chez vous. L’Hexagone n’en finit pas de nous abreuver en nouvelles formations prometteuses, à l’image des Nantais d’qui signent avec «» leur tout premier album dans une veineplus qu’intéressante. Il faut dire qu’avec dans les rangs des membres deou de LUX INCERTA , c’est tout de même le gage d’éviter l’amateurisme, le quatuor ayant donc mis toutes les chances de son côté pour immédiatement frapper fort.Du, le groupe conserve le goût des morceaux longs (à l’image des dix minutes de « Whispers from the Flames »), des tempos ralentis et des harmonies à deux guitares telles que la paireen jouait sur « Like Gods of the Sun » . Du, nous allons bien entendu retrouver le chant growlé, profond ainsi que des patterns de batterie plutôt complexes, idéaux pour accompagner les gros assauts rythmiques, ces derniers étant tout de même prépondérants sans pour autant étouffer les passages plus « romantiques ». L’équilibre est donc quasiment parfait entre ces deux genres, même si les influences sont encore peut-être un peu trop présentes. En effet, je pense souvent à l’ OPETH de la période « Blackwater Park » , notamment lorsque la voix se fait claire et que les instruments passent en mode acoustique. Il y a clairement une réminiscence, même si cela n’enlève rien à la qualité globale du disque. Si j’osais, j’évoquerais même le regretté THE OLD DEAD TREE , le virage pop en moins.a également le courage de tenter de nombreuses choses pas forcément évidentes à maîtriser dans le cadre d’un premier album, notamment au niveau des superpositions de pistes de chant féminin et masculin ou encore dans les multiples couches de guitares acoustiques, électriques, rythmiques et solos, cette richesse nécessitant en effet un travail pointu au moment du mixage pour que tout soit audible au bon moment. A ce titre, le travail deest excellent puisqu’il ne laisse jamais se noyer les subtilités dans les vagues de la distorsion. Le seul bémol viendrait éventuellement du choix de certaines sonorités, à l’image des claviers électros de « Death’s Breath » un peu trop en décalage avec le style plutôt rétro adopté par la formation. Bien heureusement, il s’agit là de l’unique écart, si tant est que cela en soit un, tout le reste s’inscrivant bien dans un pur cadreancien dans le fond mais à la forme résolument moderne, ne serait-ce qu’au niveau de la production.Voilà donc un groupe avec lequel il va falloir désormais compter car si l’on sent bien que son plein potentiel n’a pas encore été déployé, il démontre au cours de ces huit titres (pour une cinquantaine de minutes) qu’il a déjà le talent pour écrire des pièces riches, progressives et classieuses. Si, avec le temps,parvient à développer encore sa personnalité, il y a largement de quoi impressionner les ténors du genre et, pourquoi pas, les détrôner dans le cœur des fans. A surveiller et à encourager s’ils passent près de chez vous.

