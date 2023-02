Mourning Forest - L'immonde fanaison Chronique L'immonde fanaison

Balkor est de retour ! Mais pour de vrai, hein, pas le petit coucou pour signifier qu’il est toujours en vie comme il en avait fait un en 2017 avec TOTALE ANGOISSE avant de redisparaître. La preuve que désormais c’est du sérieux : trois projets sortis en un an et demi ! Il y a eu tout d’abord en août 2021 le nouveau venu MANIERE NOIRE, dans lequel il s’alliait au Québécois Matrak Tveskaeg de FORTERESSE et CHASSE-GALERIE, puis en novembre 2022 le troisième album de PESTIFERUM après 9 ans d’attente, et enfin, en janvier 2023, le troisième album de MOURNING FOREST. Là aussi il nous aura fait patienter bien longtemps puisque son prédécesseur datait de 2010 !



Mais attention, j’en parle comme s’il était tout seul alors que ce n’est pas le cas. Certes, il y est particulièrement important puisqu’il y fait les vocaux et les lead guitars, mais, ne serait-ce qu’au niveau des compositions, le travail a été partagé avec le guitariste rythmique : Vorgnr. Pour être plus précis, les pistes 1, 5, 6, 9 et 11 sont du premier, les autres sont du deuxième. Ils ont donc amené 5 et 6 compositions chacun... Un gros travail. Un trop gros travail même, parce qu’au final l’album est bourré jusqu’à la gueule. C’est l’impression qui domine et qui gène tout de même l’écoute. Trop de matériel, trop de contenu… 75 minutes ! C’est difficile de les ingurgiter et on se retrouve vite à n’en écouter que la moitié. Alors on peut être du genre optimiste et se dire qu’il suffit d’écouter une moitié différente à chaque fois, ou alors au contraire estimer qu’un album doit toujours s’écouter d’une traite et que du coup celui-ci est bien trop lourd…



Pourquoi ? Il existe bien des albums de la même durée qui s’écoutent sans difficulté ! Oui, mais sans doute parce qu’ils sont moins rentre-dedans, moins douloureux, moins piquants que les compositions de MOURNING FOREST. On peut planer sur du black atmosphérique ou ambiant qui dure des plombes, mais nos Français proposent une musique qui agresse, avec des riffs et des vocaux qui font dans le dur. Leurs morceaux sont constamment mouvementés et maltraitent l’auditeur en le secouant dans tous les sens. C’est une énorme qualité, mais qui a du mal à s’apprécier sur la longueur. Donc voilà, si je suis embêté avec ce nouvel opus c’est principalement et presque uniquement à cause de sa trop grosse générosité. Il aurait fallu enlever des pistes et les proposer sur un volume II.



Sinon, le groupe s’en sort particulièrement bien et n’a rien perdu de ses qualités d’antan. Ses principales qualités étaient de savoir battre le sale et de le saupoudrer de quelques parties claires. L’agressivité est donc toujours de mise, avec un chant qui éructe en français et déchire volontairement les oreilles de l’auditeur. Beaucoup de riffs passent aussi par la douleur et s’amusent à nous poncer le corps à coups de papier de verre. MOURNING FOREST propose des ambiances peut-être même encore plus malsaines que sur ses anciens albums, semblant avoir moins envie de placer du beau dans ses structures. Elles sont donc moins nombreuses ces mélodies lumineuses. Bien sûr, on en trouve en embuscade sur quelques compositions, et elles font très souvent mouche, comme sur « Ode à la vie », mais elles sont bien moins systématiques qu’avant. D’autres éléments viennent aussi apporter un peu de douceur dans l’océan de dégueulis, comme des chœurs sur « La Cage » mais c’est extrêmement rare et surtout pas du tout le concept cette fois-ci. Le matraquage est quasi continu, seul « Catacombes » ne dépasse par le mur du son, et il faut être fort pour ne pas plier ! C’est pour les amateurs d’émotions rèches et le titre est ainsi très bien choisi : « L’immonde fanaison ».



Comme d’habitude je conseille de se procurer l’album en version physique. Il a un livret complet avec toutes les paroles à l’intérieur, dont celles du dernier morceau : « Une charogne », emprunté à Monsieur Charles Baudelaire...

2023 - Hass Weg Productions Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Mourning Forest

Black Metal - 2007 - France

tracklist 01. Autant en emporte la peste 02. Ode à la vie 03. Maternelle et aimante 04. Le chant des lépreux 05. Catacombes 06. Effluves douceâtres 07. La perle maudite 08. L’effroyable 09. La cage 10. Hypnotique Catatonie 11. Une charogne

Durée : 75:05

parution 2 Janvier 2023

