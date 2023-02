Ritual Death - Ritual Death Chronique Ritual Death (EP)





Bref, sans rien changer à sa formule, Ritual Death confirme avec ces quatre titres toutes les bonnes choses écrites jusque-là à son sujet. Comme beaucoup d’autres, les Norvégiens ne réinventent rien mais réussissent cependant à développer les traits d’une certaine personnalité pour le moins intéressante. Certains d’entre vous seront toujours peut-être aussi peu sensibles à ce genre de Black Metal primitif et forcément un brin répétitif mais à titre personnel je reste sous le charme de ces riffs ultra-abrasifs et de ces atmosphères particulièrement sinistres et angoissantes qui animent la musique de Ritual Death. Un sans-faute, une fois de plus. Permettez-moi de poursuivre ma petite séance de rattrapage avec aujourd’hui le cas des Norvégiens de Ritual Death qui après un premier EP éponyme paru en 2016 auquel ont succédé dès l’année suivante deux splits en compagnie d’Aosoth et 13th Moon (jusque-là j'étais encore à jour) ont sorti il y a maintenant plus de quatre ans un second EP baptisé lui aussi Ritual Death . Un running gag un brin lourdingue qui n’en finit pas de s’éterniser puisque le premier album du groupe paru en décembre dernier sur Shadow Records (Marduk, Ofermod, Ultra Silvam, Malign...) s’intitule, je vous le donne en mille, Ritual Death ...Paru en août 2018 sur le label norvégien Terratur Possessions, ce second EP proposé au format 10" voit le groupe nous offrir quatre nouvelles compositions dont un "Ritual Murder (Mark Of The Devil)" sur lequel, comme son titre le laisse supposer, on va retrouver derrière le micro Marek Górecki de Cultes Des Ghoules. Une sortie pour laquelle les Norvégiens ont choisi visuellement de ne pas trop se fouler puisqu’à l’exception du nom du groupe qui n’apparaît pas ici, l’artwork est à quelques nuances près identique à celui du précédent EP de 2016.Vous l’aurez donc compris, cette offrande qui aujourd’hui n’est plus vraiment de première fraîcheur n’entend pas spécialement faire bouger les lignes mais plutôt reprendre les choses là où la formation les avaient laissées un an auparavant. Servi par une production extrêmement abrasive qui apporte un véritable cachet à l’ensemble, ces quatre compositions renouent avec la nature primitive qu’entretien Ritual Death depuis ses premiers balbutiements. Entre séquences plus ou moins rapides (la première moitié de "Ritual Death", " Luciferian Pyre" à 0:57, "Ritual Murder (Mark Of The Devil)" à 0:14...) et passages atmosphériques aux ambiances sombres et ritualistes particulièrement saisissantes (la seconde moitié de "Ritual Death", " December Moon Cultus" à 0:49, "Luciferian Pyre" à 3:03, "Ritual Murder (Mark Of The Devil)" à 0:41...), les Norvégiens font preuve d’une certaine répétition sans que cela lui soit pourtant préjudiciable. Celle-ci confère à son Black Metal un caractère particulièrement entêtant évoquant autant le Beherit dequ’un groupe plus récent tel que 13th Moon.Mais si les Norvégiens aiment en effet s’acoquiner de riffs simples et de séquences à l’allure répétitive, point de monotonie à l’horizon. En cela, le format relativement court de chaque composition (pas plus de quatre minutes par titre) participe évidemment à cette impression tout comme cette diversité dynamique évoquée plus haut qui permet en effet de nuancer la teneur primitive de ces riffs simples et abrasifs.Un mot enfin sur la participation de Marek Górecki qui, c’est une constante avec le Polonais, n’a pas manqué une fois encore de briller à cette occasion grâce à cette voix vicieuse et malveillante capable de vous coller de véritables frissons. Titre plutôt lent malgré une entame relativement soutenue, "Ritual Murder (Mark Of The Devil)" entretien divinement bien ces ambiances de messes noires diaboliques et infernales. Il faut dire qu’entre ces riffs lancinants, ces voix possédées et malfaisantes (Luctus / Wraath n’a pas non plus complètement cédé sa place) et cet orgue religieux d’un autre temps, le groupe n’a aucun mal à poser ce genre d’atmosphères inquiétantes et sournoises.Bref, sans rien changer à sa formule, Ritual Death confirme avec ces quatre titres toutes les bonnes choses écrites jusque-là à son sujet. Comme beaucoup d’autres, les Norvégiens ne réinventent rien mais réussissent cependant à développer les traits d’une certaine personnalité pour le moins intéressante. Certains d’entre vous seront toujours peut-être aussi peu sensibles à ce genre de Black Metal primitif et forcément un brin répétitif mais à titre personnel je reste sous le charme de ces riffs ultra-abrasifs et de ces atmosphères particulièrement sinistres et angoissantes qui animent la musique de Ritual Death. Un sans-faute, une fois de plus.

